BYD lança Song Pro com consumo de 22 km/l e preço a partir de R$ 189.800

O BYD Song Pro tem detalhes esportivos e difusores de ar em ambos os lados do para-choque dianteiro, o que confere ao veículo uma aparência mais arrojada e agressiva Crédito: BYD/Divulgação

Reforçando a estratégia de lançar carros com um melhor custo-benefício, a BYD apresentou, nesta quarta-feira (10), o Song Pro DM-i. Disponível nas versões GS e GL, os modelos chegam com preço especial para as primeiras 3 mil unidades, com o valor de R$ 189.800 para a versão GL e de R$ 199.800 na versão GS. As duas diferem na autonomia do motor elétrico no sistema NEDC: 110 km (GS) e 71 km (GL).

A chinesa também pretende ocupar o lugar da Toyota, que vendeu 21.884 unidades do Corolla Cross no primeiro semestre, figurando o primeiro lugar entre os SUVs híbridos mais vendidos de janeiro a junho e o 9° lugar entre os SUVs de modo geral.

Design esportivo

O novo Song Pro tem detalhes esportivos e difusores de ar em ambos os lados do para-choque dianteiro, o que confere ao veículo uma aparência mais arrojada e agressiva. O SUV tem 1.710 mm de altura, 4.738 mm de comprimento e 1.860 mm de largura, e conta ainda com banco traseiro bipartido que pode ser totalmente rebatido, ficando nivelado com seu porta-malas de 520 litros.

O modelo tem 1.710 mm de altura, 4.738 mm de comprimento e 1.860 mm de largura Crédito: BYD/Divulgação

Seu interior apresenta uma nova paleta de cores e um design bicolor de baixo contraste, aumentando a sensação de profundidade. Outro destaque é a tela giratória de 12,8” com borda estreita que exibe avisos de navegação.

Segurança e comodidade

Todos os modelos da BYD possuem o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) e são divididos em dois pacotes. O BYD Song Pro conta com o Pacote 1, que engloba funções que atuam para melhorar a segurança dos ocupantes em caso de emergência, como Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS e Controle de Tração

Além disso, o modelo conta com Sistema de Distribuição da Força de Frenagem, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), Sistema Direto de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

BYD Song Pro

O assento do Song Pro pode ser ajustado de 98° a 118°, o que proporciona maior conforto e segurança. Além disso, os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e possui seis airbags: dois frontais, para motorista e passageiro, dois laterais, nos bancos dianteiros, e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

Pensando em comodidade, o veículo tem compatibilidade para acesso com NCF (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade) onde é possível destravar o carro com um cartão ou até mesmo através de um aplicativo no smartphone. Outra comodidade é o banco do motorista com ajuste elétrico em seis posições (no caso da versão GS).

Tecnologia

Quando se trata de inteligência, o BYD Song Pro oferece um conjunto de recursos premium de série. Esses incluem uma câmera panorâmica 3D de 360º, uma tela giratória sensível ao toque, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet e GPS integrado.

O SUV também é equipado com controle automático de climatização de duas zonas, um painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8” e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que permite atualizações remotas do sistema do veículo assim como acontece com smartphones, por exemplo.

O modelo ainda conta com carregador portátil, além do sistema e adaptador VtoL (Vehicle to Load) que transforma a bateria em uma fonte de energia. Com o uso do adaptador, cria-se uma tomada que pode ser usada para ligar equipamentos externos.

Motor híbrido

Motor a combustão tem potência de 122 cv a 4500 rpm Crédito: BYD/Divulgação

O motor da Song Pro possui 1.5L a gasolina e outro elétrico que, quando combinados, entregam (na versão GS), 235 cv e 43 kgfm de toque máximo. O modelo conta com um tanque de combustível com capacidade para até 52 litros.

O consumo de combustível, pela metodologia NEDC, é de 22,7 km/L e a bateria Blade de 18,3 kwh tem autonomia no modo 100% elétrico de até 110 km. Com isso, o BYD Song Pro atinge uma autonomia combinada de até 1.100 km com um tanque cheio de gasolina e a bateria carregada. Já pelo padrão PBEV do Inmetro, o BYD Song Pro tem uma autonomia elétrica declarada de 68 km e autonomia total de 780 km.

O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos na versão GS.

Ficha técnica

O mercado brasileiro terá o BYD Song Pro disponível nas cores Branco, Cinza e Azul Crédito: BYD/Divulgação

BYD Song Pro DM-i GS

Tipo de energia: híbrido plug-in

híbrido plug-in Potência máxima do motor elétrico: 197 cv

197 cv Torque máximo do motor elétrico: 300 Nm

300 Nm Capacidade da bateria: 18,3 kWh

18,3 kWh Autonomia elétrica NEDC: 110 km

110 km Forma de carregamento e potência: AC até 6,6 kW

AC até 6,6 kW Potência máxima do motor a combustão: 98 cv @ 6000 rpm

98 cv @ 6000 rpm Torque máximo do motor a combustão: 122 cv @4500 rpm

122 cv @4500 rpm Potência combinada: 235 cv

235 cv Aceleração 0-100 km: 7,9 segundos

7,9 segundos Velocidade máxima (km): 185 km

185 km Consumo energético: 0,56 MJ/km

0,56 MJ/km Comprimento: 4.738 mm

4.738 mm Largura: 1.860 mm

1.860 mm Altura: 1.710 mm

1.710 mm Entre-eixos: 2.712 mm

2.712 mm Raio de giro: 5,8m

5,8m Distância do solo (em ordem de marcha): 156 mm

156 mm Volume do porta-malas: 520 litros/1.339 litros

520 litros/1.339 litros Tamanho do tanque de combustível: 52 litros

52 litros Pneus: 225/60R18

225/60R18 Suspensão dianteira: McPherson

McPherson Suspensão traseira: multi-link

multi-link Freio dianteiro: a disco ventilado

a disco ventilado Freio traseiro: a disco

a disco Preço: a partir de R$199.800

BYD Song Pro DM-i GL

Tipo de energia: híbrido plug-in

híbrido plug-in Potência máxima do motor elétrico: 197 cv

197 cv Torque máximo do motor elétrico: 300 Nm

300 Nm Capacidade da bateria: 12,9 kWh

12,9 kWh Autonomia elétrica NEDC: 71 km

71 km Forma de carregamento e potência: AC até 6,6 kW

AC até 6,6 kW Potência máxima do motor a combustão: 98 cv @ 6000 rpm

98 cv @ 6000 rpm Torque máximo do motor a combustão: 122 cv @4500 rpm

122 cv @4500 rpm Potência combinada: 223 cv

223 cv Aceleração 0-100 km: 8,3 segundos

8,3 segundos Velocidade máxima (km): 185 km

185 km Consumo energético: 0,59 MJ/km

0,59 MJ/km Comprimento: 4.738 mm

4.738 mm Largura: 1.860 mm

1.860 mm Altura: 1.710 mm

1.710 mm Entre-eixos: 2.712 mm

2.712 mm Raio de giro: 5,8m

5,8m Distância do solo (em ordem de marcha: 156 mm

156 mm Volume do porta-malas: 520 litros/1.339 litros

520 litros/1.339 litros Tamanho do tanque de combustível: 52 litros

52 litros Pneus: 225/60R18

225/60R18 Suspensão dianteira: McPherson

McPherson Suspensão traseira: multi-link

multi-link Freio dianteiro: a disco ventilado

a disco ventilado Freio traseiro: a disco

a disco Preço: a partir de R$189.800