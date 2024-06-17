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Sedã híbrido

BYD King, rival do Corolla, está em pré-venda e preço será conhecido nesta semana

Modelo será vendido em duas configurações; anúncio foi realizado neste domingo durante programa de Luciano Huck
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

17 jun 2024 às 17:45

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 17:45

BYD King
O BYD King chega no Brasil com anúncio em programa de TV e bônus de R$ 6 mil Crédito: BYD/Divulgação
A BYD novamente utilizou o ‘tiro de canhão’ da TV aberta para avisar a chegada do King, sedã híbrido, que promete tirar o sossego do Toyota Corolla, que reina absoluto na categoria de sedãs médios: em 2024, foram 13.313 unidades emplacadas, 11.274 carros acima do segundo lugar, o Nissan Sentra (2.039 unidades vendidas até maio) segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Assim como a trajetória do BYD Dolphin Mini (que hoje é o segundo carro 100% elétrico mais vendido, com 7.734 unidades vendidas, quase alcançando o ‘irmão maior’ Dolphin, que já vendeu 8.095 carros este ano), o King também teve o Domingão do Huck como plataforma de ‘lançamento’. Com o apresentador global endossando a marca e anunciando o início da pré-venda, a partir desta segunda-feira (17), com bônus de R$ 6 mil.
BYD King
Sedã tem 4,78m de comprimento, 1,83m de largura, 1,49m de altura e 2,71 de entre-eixos Crédito: BYD/Divulgação
O preço do modelo será conhecido apenas nesta quarta-feira (19). Mas a expectativa é de que fique na faixa dos R$ 180 mil a R$ 200 mil, valor bem competitivo, quando se leva em conta os R$ 190.120 da versão híbrida leve do Corolla.
Ao contrário do sedã da Toyota, que também tem versões somente a combustão, o BYD King terá apenas motorização híbrida plug-in (o Corolla é híbrido leve, ou seja, não precisa carregar na tomada). segundo dados do site do modelo da BYD, ele terá duas versões, com baterias elétricas diferentes: BYD King GL 8,3 kWh e BYD King GS 18,3 kWh.
BYD King
O porta-malas do King tem 488 litros Crédito: BYD/Divulgação
O modelo terá 235 cv de potência combinada nos dois motores, com um consumo de combustível de até 16,8 km/l na cidade com o motor a combustão e de até 44,2 km/l no modo elétrico, alcançando uma autonomia combinada de 1.175 km (segundo a medição do ciclo europeu).
O King tem dimensões de 4,78m de comprimento, 1,83m de largura, 1,49m de altura e 2,71 de entre-eixos. No porta-malas, a sua capacidade é de 488 litros. As rodas são de 17 polegadas e, por dentro, o sedã deve seguir a mesma linha dos carros da marca aqui no Brasil: central multimídia giratória, painel de instrumentos digital e conexão com Android Auto e Apple CarPlay.
BYD King
Por dentro, o BYD King deve seguir a mesma linha dos carros da marca aqui no Brasil: central multimídia giratória e painel de instrumentos digital Crédito: BYD/Divulgação

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