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Pequenos detalhes

Toyota Corolla: linha 2024 do sedã chega com poucas mudanças

Com um aumento de quase R$ 8 mil, mudanças visuais se restringem a novos desenhos para as rodas e nova grade frontal a partir da partir da versão XEi
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

21 set 2023 às 15:49

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 15:49

Toyota Corolla 2024
Toyota Corolla traz melhorias no desempenho e consumo Crédito: Toyota/Divulgação
A Toyota anunciou a chegada da linha 2024 do Corolla, um dos sedãs mais emblemáticos do mercado brasileiro e global. Líder de vendas em seu segmento, o modelo retorna com poucas mudanças significativas no visual e alguns aprimoramentos técnicos.
Outra novidade do sedã são melhorias no desempenho do modelo, que resultam em menor consumo de combustível, mas também na redução substancial das emissões de gases poluentes, de acordo com a empresa. As versões do Corolla equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, que entrega até 175 cv a 6.600 rpm e torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm, receberam a implementação do sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery).
O ajuste nas medidas dos pneus é outro ponto que contribui para o ganho em eficiência do Corolla, ao diminuir a resistência à rolagem do carro, mantendo o nível de estabilidade já reconhecido do modelo e resultando também em menor consumo de combustível.
Toyota Corolla 2024
Modelo 2024 vem com novas rodas para as versões XEi e Altis Crédito: Toyota/Divulgação
Segundo a Toyota, o modelo apresenta eficiência 8,4% maior na estrada quando movido a etanol nas versões equipadas com motor 2.0L. Já nas configurações híbridas flex, que combinam um motor 1.8 16V ciclo Atkinson, de 101 cv de potência, com dois motores elétricos de 72 cv e 16,6 kgfm de torque, o ajuste nas medidas dos pneus resultou em eficiência 12% superior na estrada quando movido a etanol.
As versões equipadas com motor flex 2.0 fazem, na cidade, 12,3 km/l abastecidas com gasolina e 8,6 km/l com etanol. Já na estrada, essa média é de 14,9 km/l com gasolina e 10,7 km/l a etanol. As versões com propulsor híbrido flex fazem uma média, na cidade, de 18,5 km/l a gasolina e 12,8 km/l a etanol. E, na estrada, os números são de 15,7km/l quando abastecido com gasolina e 11,1 km/l quando está rodando com etanol.  

Sobre o design 

Uma das primeiras mudanças na linha 2024 é o design. A partir da versão XEi, o Corolla recebe uma nova grade frontal. As rodas de 17 polegadas também apresentam novos desenhos. 
A versão GR-Sport, conhecida por sua pegada esportiva ganha novas rodas com pintura escurecida, além de um teto solar. As configurações Toyota Gazoo Racing, segundo a montadora, também contam com modificações mecânicas para oferecer uma dirigibilidade mais para o lado esportivo, incluindo ajustes na suspensão.
Novo Corolla 2024: sedã queridinho da Toyota chega em 2024 com pequenas mudanças
Ela ganha novas rodas com pintura escurecida, além de um teto solar Crédito: Toyota/Divulgação
As versões topo de linha Altis Hybrid Premium e Altis Premium flex receberam acessórios originais, como friso lateral inferior com detalhes cromados, para proteger a porta ao abri-las em lugares de pouco espaço; aplique cromado no farol de neblina dianteiro; soleira iluminada, remetendo a mais tecnologia e elegância no interior do veículo e kit de segurança das rodas de liga leve.

Mais tecnoglógico 

A Toyota também trouxe melhorias para o painel do Corolla 2024. A partir da versão XEi, o modelo passa a incluir um novo cluster TFT com tela digital de 12,3 polegadas. Já a versão GLi recebeu o cluster com tela de 7”. 
Novo Corolla 2024: sedã queridinho da Toyota chega em 2024 com pequenas mudanças
Independentemente da versão, a multimídia do carro agora possui uma tela de 9" com espelhamento sem fio Crédito: Toyota/Divulgação
Independentemente da versão, a multimídia do carro agora possui uma tela de 9 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, foram adicionadas saídas de ar-condicionado para o banco traseiro e duas saídas USB-C para maior comodidade dos passageiros, desde a versão de entrada GLi.
E, para garantir uma rodagem mais silenciosa, segundo a Toyota, as versões XEi, Altis Premium, Altis Hybrid e Altis Hybrid Premium agora estão equipadas com pneus 215/50/R17.

Segurança a bordo 

Desde a linha 2023, todas as versões do modelo vêm com o sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS) de série. Um pacote que abrange recursos cruciais como Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA), faróis altos automáticos (AHB) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC).
Novo Corolla 2024: sedã queridinho da Toyota chega em 2024 com pequenas mudanças
Configurações GR-Sport, Altis Premium e Altis Premium HEV agora também contam com sensores de alerta de ponto cego Crédito: Toyota/Divulgação
A nova versão traz agora aprimoramentos no Sistema de Pré-Colisão Frontal para torná-lo ainda mais preciso na identificação de pedestres e ciclistas, de acordo com a montadora.As configurações GR-Sport, Altis Premium e Altis Premium HEV agora também contam com sensores de alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Tabela de preços: 

  • Corolla GLi - R$ 148.990
  • Corolla XEi - R$ 158.590
  • Corolla GR-Sport - R$ 181.590
  • Corolla Altis Premium - R$ 182.990
  • Corolla Altis Hybrid - R$ 187.790
  • Corolla Altis Hybrid Premium - R$ 198.890
*Com informações da montadora

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