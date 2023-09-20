Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  Nissan anuncia chegada de Kicks XPlay 2024 edição limitada no Brasil
Modelo exclusivo

Nissan anuncia chegada de Kicks XPlay 2024 edição limitada no Brasil

A série especial apresenta uma combinação de cores inédita: preto premium com teto vermelho malbec, não disponível na linha regular de produção
Laura Gomes

Publicado em 

20 set 2023 às 16:57

Nissan lança edição limitada e exclusiva do Kicks XPlay 2024 no mercado brasileiro
Série especial terá 1.000 unidades produzidas para venda no Brasil  Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan anunciou nesta semana, a chegada do Nissan Kicks XPlay 2024 no país. Um modelo cujo destaque está nos detalhes, começando pela assinatura "XPlay" visível nas soleiras das portas, no acabamento da placa traseira e nos bancos dianteiros. 
A série especial traz detalhes inéditos e, como nas edições anteriores, terá somente mil unidades produzidas para venda no Brasil.
Na traseira, o modelo traz aerofólio esportivo projetado especificamente para esta versão. Ainda no exterior, foi aplicado acabamento em vermelho nos retrovisores, na parte inferior das portas e do para-choque dianteiro, que se destacam com um belo contraste com a cor da carroceria. Já as rodas, aro 17, são totalmente em preto brilhante. 
A versão traz detalhes em preto e vermelho que a diferenciam Crédito: Nissan/Divulgação
No interior, o Nissan Kicks XPlay 2024 também apresenta detalhes em vermelho. Eles aparecem nas saídas de ar, na base do volante, nas costuras duplas do painel, nos tapetes, no apoio de braço e nos bancos com acabamento premium, que são forrados com tecido sintético na cor cinza.
No interior, o Nissan Kicks XPlay 2024 também apresenta detalhes em vermelho Crédito: Nissan/Divulgação

Tecnologia presente 

Além do design, o Nissan Kicks XPlay 2024 vem com recursos, como carregador sem fio para celular, multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto e chave presencial inteligente I-Key. O conjunto de segurança inclui seis airbags, controle de tração e estabilidade e sistema Isofix para cadeiras de crianças.
O Kicks XPlay 2024 vem com multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque Crédito: Nissan/Divulgação
Ele já está disponível nas concessionárias da marca em todo o Brasil, com preço sugerido de R$ 140.490. Além disso, a Nissan oferece revisões até 60 mil km e garantia de três anos sem limite de quilometragem, além de assistência 24 horas em todo o país por dois anos.
A Nissan oferece revisões até 60 mil km e garantia de três anos de  Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan apresenta, ainda, o programa Nissan Protect, produto que amplia a garantia contratual e o atendimento da assistência 24h, permitindo a contratação de até cinco revisões periódicas antecipadamente, em parceria com o CrediNissan.
*Com informações da montadora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nissan SUV Nissan Kicks Utilitário Esportivo Utilitário Compacto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados