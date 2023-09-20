Nissan anuncia chegada de Kicks XPlay 2024 edição limitada no Brasil

A Nissan anunciou nesta semana, a chegada do Nissan Kicks XPlay 2024 no país. Um modelo cujo destaque está nos detalhes, começando pela assinatura "XPlay" visível nas soleiras das portas, no acabamento da placa traseira e nos bancos dianteiros.
A série especial traz detalhes inéditos e, como nas edições anteriores, terá somente mil unidades produzidas para venda no Brasil.
Na traseira, o modelo traz aerofólio esportivo projetado especificamente para esta versão. Ainda no exterior, foi aplicado acabamento em vermelho nos retrovisores, na parte inferior das portas e do para-choque dianteiro, que se destacam com um belo contraste com a cor da carroceria. Já as rodas, aro 17, são totalmente em preto brilhante.
No interior, o Nissan Kicks XPlay 2024 também apresenta detalhes em vermelho. Eles aparecem nas saídas de ar, na base do volante, nas costuras duplas do painel, nos tapetes, no apoio de braço e nos bancos com acabamento premium, que são forrados com tecido sintético na cor cinza.
Tecnologia presente
Além do design, o Nissan Kicks XPlay 2024 vem com recursos, como carregador sem fio para celular, multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto e chave presencial inteligente I-Key. O conjunto de segurança inclui seis airbags, controle de tração e estabilidade e sistema Isofix para cadeiras de crianças.
Ele já está disponível nas concessionárias da marca em todo o Brasil, com preço sugerido de R$ 140.490. Além disso, a Nissan oferece revisões até 60 mil km e garantia de três anos sem limite de quilometragem, além de assistência 24 horas em todo o país por dois anos.
A Nissan apresenta, ainda, o programa Nissan Protect, produto que amplia a garantia contratual e o atendimento da assistência 24h, permitindo a contratação de até cinco revisões periódicas antecipadamente, em parceria com o CrediNissan.
*Com informações da montadora