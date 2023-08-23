Pulse Abarth ganha nova versão S Design com foco na esportividade

O modelo líder de mercado no Brasil ganha uma versão S-Design Crédito: Divulgação

O Pulse Abarth chega com novidades, incluindo a nova versão S-Design, que adiciona mais requinte à sua gama. O modelo, que é líder no segmento de SUVs compactos recebe, para a linha 2024, atualizações no design interno e uma nova opção de roda de aro 18.

Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, destaca a importância do lançamento para fortalecer a marca. "O lançamento do Pulse foi muito importante para consolidar a liderança da Fiat. Seu design, performance, tecnologia e segurança reunidos levaram ao sucesso que vem conquistando na concorrida categoria de SUVs. Com tudo isso, ele foi escolhido para trazer de volta a Abarth ao Brasil", destacou.

Seu design, performance, tecnologia e segurança reunidos levaram ao sucesso que vem conquistando na concorrida categoria de SUVs Crédito: Divulgação

A introdução do conceito S-Design no Brasil destina-se a realçar o design e a esportividade dos veículos. Originado na Itália, esse conceito, que já foi aplicado em modelos como Argo, Cronos e Toro, combina elementos escurecidos com tecnologia sofisticada para um visual diferente. Agora, o Pulse adota a versão S-Design, proporcionando um toque adicional ao modelo.

Adicionalmente, são incorporadas rodas de 16 com acabamento escurecido, moldura superior do para-choques que conecta os faróis em preto brilhante, além de elementos da versão Audace, como o acabamento do rack de teto e os skid plates interno e externo. Os distintivos S-Design estão presentes tanto no interior quanto no exterior, e o interior também recebe acabamento escurecido.

Modelo ganha novos retoques no design para a linha 2024 Crédito: Divulgação

O conceito inclui características premium, geralmente presentes em versões de topo, como uma tela multimídia de 10,1" com navegação GPS integrada, carregador wireless, sistema Keyless Entry’nGo, partida remota via chave, sensores de estacionamento traseiros e câmera de ré.

As mudanças trazem ainda um interior ainda mais luxuoso, com detalhes em couro no painel escurecido que abriga a tela multimídia de 10,1 polegadas com serviços conectados, além de detalhes em soft touch nas laterais. Na parte externa, a linha de 2024 introduz uma opção adicional: a escolha de rodas de aro 18.

Na parte externa, a linha de 2024 introduz uma opção adicional: a escolha de rodas de aro 18 Crédito: Divulgação

Valores previstos

Fiat Pulse Drive 1.3 MT – R$ 102.990,00

Fiat Pulse Drive 1.3 AT – R$ 109.990,00



Fiat Pulse S-Design 1.3 AT – R$ 114.990,00



Fiat Pulse Audace Turbo 200 AT – R$ 121.490,00



Fiat Pulse Impetus Turbo 200 AT – R$ 133.490,00



Pulse Abarth Turbo 270 AT – R$ 149.990,00

