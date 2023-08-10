Fiat Strada ganha versão turbo, edição de 25 anos e novidades no design

A Edizione 25, edição comemorativa de aniversário da Fiat Strada, vem em edição limitada, com 1.025 unidades disponíveis Crédito: Fiat/Divulgação

Apesar de ter perdido seu posto de veículo mais vendido no Brasil para o Volkswagen Polo, nos últimos dois meses, a Fiat Strada ainda está no topo da briga, com 60.912 unidades até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e foi soberana durante os três últimos anos, desde a sua repaginada.

E, ao completar 25 anos de existência, a picapinha ganha mais um reforço, agora com motor turbo T200 (o mesmo que equipa o Pulse), novidades no design e uma edição limitada marcando as suas duas décadas e meia de existência.

“A Fiat Strada é mais do que uma picape, é uma verdadeira revolução no mercado automotivo. Há alguns anos era improvável pensar que uma picape chegaria ao topo do mercado brasileiro, algo que só a Strada fez. Mais do que isso: ela é a prova viva que time que está ganhando se mexe sim”, reflete o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.

Com o novo motor, a Strada se torna a primeira B-picape turbo flex no mundo. O propulsor, que estreou no Pulse, faz parte da família de motores turbo flex desenvolvida pela Stellantis, que utiliza três cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve e com melhor eficiência e performance.

Com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm, o propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,5 segundos. A nova motorização é combinada com o câmbio automático CVT com opção de 7 marchas e três modos de condução (Automático, Manual e Sport).

Já a versão de entrada, a Endurance, passa a contar com o motor 1.3 Firefly, que faz até 14,2 Km/l na estrada. Além disso, são 107 cv de potência e 134 Nm de torque com etanol e 98 cve 129 Nm quando abastecido com gasolina. O motor é combinado com câmbio manual de 5 marchas.

Versão Ultra e edição comemorativa

A Strada ganha ainda uma nova versão: assim como a Toro, ela passa a contar com a esportiva Ultra, que traz friso vermelho na grade, bancos dianteiros escritos com o nome da versão bordada em vermelho.

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Ao lado da Ultra, as duas versões são a topo de linha, que trazem nova grade frontal, novo para-choque integrado, novos faróis de neblina em LED e novo skid plate, que conferem um visual muito mais robusto e agressivo. Em ambas as versões a grade traz também o distintivo da Fiat.

Além disso, a Fiat Strada nas versões Ultra e Ranch ganha novos bancos de couro e painéis de porta com detalhes em couro. Para completar, traz novas rodas na Ultra, Ranch e Freedom. Por dentro, ganha novo volante com Fiat Script em todas as versões e botão Sport integrado (esse último apenas nas versões com motor turbo flex), além de novos painéis de porta com detalhes em couro.

Já a Edizione 25, edição comemorativa de aniversário da picape, vem em edição limitada, com 1.025 unidades disponíveis. Ela tem todos os recursos da versão Ultra e está disponível na cor Cinza Strato com teto em preto. Um adesivo lateral da série é colocado próximo à lanterna traseira, agregando um toque especial ao design. Os retrovisores vêm com capa em preto brilhante, enquanto as rodas são destacadas por uma pintura escurecida.

As versões Ultra e Ranch ganham novos bancos de couro e painéis de porta com detalhes em couro Crédito: Divulgação

No interior desta edição especial, os bancos dianteiros são detalhados com o bordado Ultra em vermelho e um badge interno numerado de 0001 a 1.025 é colocado abaixo da multimídia. As soleiras são personalizadas com a descrição da série.

Recursos de segurança

A Fiat Strada é equipada com recursos como controle eletrônico de estabilidade, que corrige automaticamente as saídas dianteiras e traseiras, e o sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por aproximadamente dois segundos ao arrancar em ladeiras e em ré em manobras.

Ainda há TC+ (Traction Control PLus), que faz o controle eletrônico do eixo de tração em situações leves de off-road, freando a roda que tiver menos tração e proporcionando maior aderência e desempenho em terrenos desafiadores. A picape também conta com sistema multimídia, que oferece conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. O modelo tem ainda ar-condicionado digital automático e um prático carregador sem fio.

As opções de cabine plus carregam até 720 kg e 1.354 litros. Já as de cabine dupla oferecem 650 kg e 844 litros. A capacidade de reboque é de 400 kg. A picape conta ainda com quatro ganchos inferiores e seis superiores de fixação na caçamba. A sua altura mínima do solo varia de 185 mm a 214 mm, de acordo com a versão, e seus ângulos de entrada e saída, com 23 graus e 29 graus, respectivamente.

Com informações da Fiat.

Preços Fiat Strada 2024

Fiat Strada Endurance CP 1.3 Flex MT: R$ 100.990

R$ 100.990 Fiat Strada Freedom CP 1.3 Flex MT: R$ 106.990

R$ 106.990 Fiat Strada Freedom CD 1.3 Flex MT: R$ 112.990

R$ 112.990 Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex MT: R$ 114.990

R$ 114.990 Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex CVT: R$ 120.990

R$ 120.990 Fiat Strada Ranch CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 132.990

R$ 132.990 Fiat Strada Ultra CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 132.990

R$ 132.990 Fiat Strada Edizione 25 CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 135.990