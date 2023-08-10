Fiat Strada ganha versão turbo, edição de 25 anos e novidades no design

Apesar de ter perdido seu posto de veículo mais vendido no Brasil para o Volkswagen Polo, nos últimos dois meses, a Fiat Strada ainda está no topo da briga, com 60.912 unidades até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e foi soberana durante os três últimos anos, desde a sua repaginada.
E, ao completar 25 anos de existência, a picapinha ganha mais um reforço, agora com motor turbo T200 (o mesmo que equipa o Pulse), novidades no design e uma edição limitada marcando as suas duas décadas e meia de existência.
“A Fiat Strada é mais do que uma picape, é uma verdadeira revolução no mercado automotivo. Há alguns anos era improvável pensar que uma picape chegaria ao topo do mercado brasileiro, algo que só a Strada fez. Mais do que isso: ela é a prova viva que time que está ganhando se mexe sim”, reflete o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.
Com o novo motor, a Strada se torna a primeira B-picape turbo flex no mundo. O propulsor, que estreou no Pulse, faz parte da família de motores turbo flex desenvolvida pela Stellantis, que utiliza três cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve e com melhor eficiência e performance.
Com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm, o propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,5 segundos. A nova motorização é combinada com o câmbio automático CVT com opção de 7 marchas e três modos de condução (Automático, Manual e Sport).
Já a versão de entrada, a Endurance, passa a contar com o motor 1.3 Firefly, que faz até 14,2 Km/l na estrada. Além disso, são 107 cv de potência e 134 Nm de torque com etanol e 98 cve 129 Nm quando abastecido com gasolina. O motor é combinado com câmbio manual de 5 marchas.
Versão Ultra e edição comemorativa
A Strada ganha ainda uma nova versão: assim como a Toro, ela passa a contar com a esportiva Ultra, que traz friso vermelho na grade, bancos dianteiros escritos com o nome da versão bordada em vermelho.
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Ao lado da Ultra, as duas versões são a topo de linha, que trazem nova grade frontal, novo para-choque integrado, novos faróis de neblina em LED e novo skid plate, que conferem um visual muito mais robusto e agressivo. Em ambas as versões a grade traz também o distintivo da Fiat.
Além disso, a Fiat Strada nas versões Ultra e Ranch ganha novos bancos de couro e painéis de porta com detalhes em couro. Para completar, traz novas rodas na Ultra, Ranch e Freedom. Por dentro, ganha novo volante com Fiat Script em todas as versões e botão Sport integrado (esse último apenas nas versões com motor turbo flex), além de novos painéis de porta com detalhes em couro.
Já a Edizione 25, edição comemorativa de aniversário da picape, vem em edição limitada, com 1.025 unidades disponíveis. Ela tem todos os recursos da versão Ultra e está disponível na cor Cinza Strato com teto em preto. Um adesivo lateral da série é colocado próximo à lanterna traseira, agregando um toque especial ao design. Os retrovisores vêm com capa em preto brilhante, enquanto as rodas são destacadas por uma pintura escurecida.
No interior desta edição especial, os bancos dianteiros são detalhados com o bordado Ultra em vermelho e um badge interno numerado de 0001 a 1.025 é colocado abaixo da multimídia. As soleiras são personalizadas com a descrição da série.
Recursos de segurança
A Fiat Strada é equipada com recursos como controle eletrônico de estabilidade, que corrige automaticamente as saídas dianteiras e traseiras, e o sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por aproximadamente dois segundos ao arrancar em ladeiras e em ré em manobras.
Ainda há TC+ (Traction Control PLus), que faz o controle eletrônico do eixo de tração em situações leves de off-road, freando a roda que tiver menos tração e proporcionando maior aderência e desempenho em terrenos desafiadores. A picape também conta com sistema multimídia, que oferece conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. O modelo tem ainda ar-condicionado digital automático e um prático carregador sem fio.
As opções de cabine plus carregam até 720 kg e 1.354 litros. Já as de cabine dupla oferecem 650 kg e 844 litros. A capacidade de reboque é de 400 kg. A picape conta ainda com quatro ganchos inferiores e seis superiores de fixação na caçamba. A sua altura mínima do solo varia de 185 mm a 214 mm, de acordo com a versão, e seus ângulos de entrada e saída, com 23 graus e 29 graus, respectivamente.
Com informações da Fiat.
Preços Fiat Strada 2024
- Fiat Strada Endurance CP 1.3 Flex MT: R$ 100.990
- Fiat Strada Freedom CP 1.3 Flex MT: R$ 106.990
- Fiat Strada Freedom CD 1.3 Flex MT: R$ 112.990
- Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex MT: R$ 114.990
- Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex CVT: R$ 120.990
- Fiat Strada Ranch CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 132.990
- Fiat Strada Ultra CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 132.990
- Fiat Strada Edizione 25 CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT: R$ 135.990
Correção
11/08/2023 - 10:40
O motor Firefly que equipa a versão de entrada da Strada, a Endurance, é 1.3 e não 1.0 como foi noticiado anteriormente. A informação foi corrigida.