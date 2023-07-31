Nissan Frontier 2024 ganha mudanças no design e preços atrativos

As mudanças não são só nos valores, mas também englobam melhorias em todas as versões da picape Crédito: Divulgação/Nissan

A Nissan Frontier chega à linha 2024 com mudanças tecnológicos e de segurança e também trazendo valores reduzidos de preços, de olho na Titano, primeira picape da Fiat no Brasil, que deve acontecer em breve e promete preços mais competitivos para uma picape intermediária.

As mudanças não são só nos valores, mas também englobam melhorias em todas as versões da picape. Agora, todas elas contarão com o novo logotipo da Nissan, oferecendo uma identidade visual mais atualizada. Adicionalmente, as versões S, SE e Attack serão equipadas com acendimento inteligente dos faróis.

As novas faixas de preços são:

Nissan Frontier S: R$ 242.490



R$ 242.490 Nissan Frontier SE: R$ 264.490



R$ 264.490 Nissan Frontier Attack: R$ 266.490



R$ 266.490 Nissan Frontier XE: R$ 282.990



R$ 282.990 Nissan Frontier Platinum: R$ 319.990



R$ 319.990 Nissan Frontier PRO-4X: R$ 319.990



Mais novidades

A versão PRO-4X, voltada para os amantes de aventura off-road, passa a oferecer de série o protetor de caçamba, garantindo a proteção necessária para o transporte de cargas em terrenos desafiadores. Já a XE recebe melhorias nas rodas, agora com aro 17 calçadas em pneus 255/65, proporcionando um visual mais robusto e esportivo.

O interior da picape oferece praticidade e conforto, com acabamentos diferentes em cada versão. Os bancos dianteiros, conhecidos por sua tecnologia "Gravidade Zero" inspirada na Nasa, também se destacam no modelo.

Potência

A capacidade de carga do modelo é outra característica valorizada, com a caçamba com espaço para até 1.054 litros e capacidade de carga de até 1.043 kg. Para facilitar o acesso e uso do espaço, a picape conta com um para-choque traseiro com degrau integrado.

Assim como todas as outras versões, a Nissan Frontier é equipada com um motor 2.3 16V biturbo a diesel.