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Inspiração mitológica

Fiat apresenta a Titano para entrar na briga das picapes médias

Para rivalizar com as líderes de mercado Toyota Hilux e Chevrolet S10, montadora italiana divulgou teaser do modelo em categoria inédita para a Fiat
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

12 mai 2023 às 14:45

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 14:45

Picape média Fiat Titano
A Fiat divulgou um teaser com um vídeo da picape Titano Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat acaba de entrar, oficialmente, na briga por um espaço junto às picapes médias, dominado, até então, pelas veteranas Toyota Hilux e Chevrolet S10. Batizado de Titano, o modelo estreia uma categoria ainda inédita na montadora italiana, que atualmente domina o segmento de compactas com a Strada (31.812 unidades de janeiro a abril) e de intermediárias com a Toro (15.891 unidades até abril).
A montadora italiana divulgou nesta sexta-feira, 12, um teaser com um vídeo da picape, que pode ser visto logo abaixo, mostrando as linhas da grade frontal com o logotipo da marca e a Fiat Flag, a silhueta lateral, e a traseira, com a sigla “Titano”.
O nome Titano, segundo a montadora, foi inspirado na mitologia grega e também está ligado ao metal titânio, de alta resistência e tecnologia, remetendo à força e durabilidade que o modelo deseja passar.
Como já era esperado, suas linhas são praticamente as mesmas da Landtrek, picape média produzida pela Peugeot. Desde o ano passado já havia rumores de que o modelo da montadora francesa, que também integra a Stellantis, seria vendido no Brasil com o logotipo da Fiat.
Picape média Fiat Titano
Modelo busca entrar na briga pelas vendas da categoria de picapes médias Crédito: Fiat/Divulgação
Se a Titano seguir as mesmas medidas da Landtrek, ela terá comprimento de 5.390 mm, largura de 1.960 mm, altura de 1.830 mm e entre-eixos de 3.180 mm. Sobre a motorização, capacidade de carga e de reboque, ainda não há nada confirmado.
Com informações da Fiat.
Picape média Fiat Titano
O nome Titano, segundo a montadora, foi inspirado na mitologia grega e também está ligado ao metal titânio Crédito: Fiat/Divulgação

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