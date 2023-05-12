Fiat apresenta a Titano para entrar na briga das picapes médias

A Fiat divulgou um teaser com um vídeo da picape Titano Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat acaba de entrar, oficialmente, na briga por um espaço junto às picapes médias, dominado, até então, pelas veteranas Toyota Hilux e Chevrolet S10. Batizado de Titano, o modelo estreia uma categoria ainda inédita na montadora italiana, que atualmente domina o segmento de compactas com a Strada (31.812 unidades de janeiro a abril) e de intermediárias com a Toro (15.891 unidades até abril).

A montadora italiana divulgou nesta sexta-feira, 12, um teaser com um vídeo da picape, que pode ser visto logo abaixo, mostrando as linhas da grade frontal com o logotipo da marca e a Fiat Flag, a silhueta lateral, e a traseira, com a sigla “Titano”.

O nome Titano, segundo a montadora, foi inspirado na mitologia grega e também está ligado ao metal titânio, de alta resistência e tecnologia, remetendo à força e durabilidade que o modelo deseja passar.

Como já era esperado, suas linhas são praticamente as mesmas da Landtrek, picape média produzida pela Peugeot. Desde o ano passado já havia rumores de que o modelo da montadora francesa, que também integra a Stellantis, seria vendido no Brasil com o logotipo da Fiat.

Modelo busca entrar na briga pelas vendas da categoria de picapes médias Crédito: Fiat/Divulgação

Se a Titano seguir as mesmas medidas da Landtrek, ela terá comprimento de 5.390 mm, largura de 1.960 mm, altura de 1.830 mm e entre-eixos de 3.180 mm. Sobre a motorização, capacidade de carga e de reboque, ainda não há nada confirmado.

Com informações da Fiat.