Robustez e agilidade são as promessas da Toyota Hilux GR-Sport

Hilux GR-Sport 4ª geração chega ao Brasil em abril Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota Gazoo Racing, divisão de esportivos e competições da montadora japonesa, revelou, na Argentina, a quarta geração da Hilux GR-Sport. Inspirada no Rally-Road, o modelo mantém o espírito fun to drive da marca, com a evolução da plataforma de suspensão, novos freios e apresentação de uma bitola mais larga, com adição de 155mm na traseira e 140mm na frente, para suportar os diferentes tipos de terreno. A previsão é que a nova Hilux chegue ao Brasil na primeira quinzena de abril, por R$ 367.390.

Outra novidade fica por conta da introdução de freios a disco traseiros, itens que reforçam a segurança e garantem melhor desempenho de frenagem nas condições mais adversas de uso.

A nova Hilux GR-Sport também traz outro design que combina elementos aerodinâmicos superiores integrados, de forma eficiente aos elementos inferiores robustos. Os para-lamas exclusivos, por exemplo, integram-se harmonicamente ao para-choque, oferecendo um estilo único que destaca o visual agressivo e imponente.

A Hilux GR-Sport traz visual mais robusto Crédito: Toyota/Divulgação

Na dianteira, a inscrição “Toyota”, exclusiva das versões GR, faz referência ao caráter de competições de rally. O protetor de para-choque com maior ângulo de ataque e maior distância do solo proporcionam melhores recursos para desempenho off-road.

No interior do veículo, os bancos dianteiros apresentam design esportivo e são revestidos em couro natural, suede e material sintético com detalhes vermelhos. Já o painel e o console central são na cor preto brilhante, e alguns itens, como a placa de identificação com o número da unidade, o apoio de cabeça dos bancos, as pedaleiras de alumínio e os tapetes exclusivos, destacam a divisão Gazoo Racing.

Equipamentos

A Hilux GR-Sport é equipada com o motor turbodiesel 2.8L 16V, quatro cilindros em linha, mas com uma configuração do turbocompressor de geometria variável (TGV) e intercooler (1GD), que entrega 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque. Todo esse conjunto de força é acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades sequencial com paddle shift.

A quarta versão da Hilux GR-Sport vem com série de equipamentos de segurança reforçada Crédito: Toyota/Divulgação

Na lista de equipamentos, destacam-se os faróis Bi-LED com Follow me home (sistema que mantém os faróis ligados por um determinado período, mesmo depois de desligar o carro) e ajuste automático de altura, lanternas traseiras e luzes diurnas em LED (DRL).

O modelo conta ainda com chave presencial, sistema multimídia com tela sensível ao toque de 9 polegadas, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e sistema JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer.

A picape também ganha câmera de ré, monitor com sistema de visão 360° e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Inclui, ainda:

Hill Start Assist Control (HAC), um sistema que facilita as manobras em subidas fora de estrada e para uso urbano, atuando automaticamente nos freios ao arrancar com a imobilização.

(HAC), um sistema que facilita as manobras em subidas fora de estrada e para uso urbano, atuando automaticamente nos freios ao arrancar com a imobilização. Controle Ativo de Tração (A-TRC), que funciona quando a tração 4×4 é acionada e evita que o veículo derrape aplicando automaticamente a pressão de frenagem em qualquer uma das quatro rodas que, eventualmente, percam aderência, enviando mais torque para a roda oposta e certificando-se de que o veículo tracione corretamente.

(A-TRC), que funciona quando a tração 4×4 é acionada e evita que o veículo derrape aplicando automaticamente a pressão de frenagem em qualquer uma das quatro rodas que, eventualmente, percam aderência, enviando mais torque para a roda oposta e certificando-se de que o veículo tracione corretamente. Bloqueio do diferencial traseiro , que, quando ativado, permite que ambas as rodas traseiras girem exatamente na mesma velocidade.

, que, quando ativado, permite que ambas as rodas traseiras girem exatamente na mesma velocidade. Downhill Assist Control (DAC), que auxilia o motorista mantendo uma velocidade uniforme em inclinações, combinando frenagem do motor e pressão de frenagem, permitindo que a atenção se concentre exclusivamente nas manobras de curva.

(DAC), que auxilia o motorista mantendo uma velocidade uniforme em inclinações, combinando frenagem do motor e pressão de frenagem, permitindo que a atenção se concentre exclusivamente nas manobras de curva. Modos de condução ECO e Power , que atuam modificando a curva do acelerador, para obter reações mais potentes (modo Power) ou com consumo mais controlado (modo ECO).

, que atuam modificando a curva do acelerador, para obter reações mais potentes (modo Power) ou com consumo mais controlado (modo ECO). Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), que usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos causados por ela.

(PCS), que usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos causados por ela. Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDA), que detecta desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista.

(LDA), que detecta desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista. Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), um sistema semelhante ao cruise control, que permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular a distância e ajustar a velocidade.

A nova versão da Toyota tem encostos de cabeça para os cinco ocupantes Crédito: Toyota/Divulgação

A montadora alerta que os sistemas de segurança ativa são projetados para auxiliar o motorista, e não para substituí-lo. O motorista deve manter o controle do veículo em todos os momentos e é responsável pela condução. "A operação desse sistema pode ser afetada ou prejudicada em decorrência de fatores externos, e a Toyota não é responsável pelas consequências derivadas do uso do sistema", informa.

Além disso, a nova Hilux também conta com sete airbags para motorista e passageiros, cintos de segurança de três pontos ajustáveis em altura com pré-tensionador e limitador de força, encostos de cabeça para os cinco ocupantes, alarme e indicador de cinto desafivelado para todos os bancos e ancoragens Isofix e fixação com suportes para a cinta superior. O modelo tem quatro opções de cores: Cinza Granito, Preto Attitude, Vermelho Volcano com teto preto (biton) e Branco Lunar com teto preto (biton).