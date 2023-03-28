Robustez e agilidade são as promessas da Toyota Hilux GR-Sport

A Toyota Gazoo Racing, divisão de esportivos e competições da montadora japonesa, revelou, na Argentina, a quarta geração da Hilux GR-Sport. Inspirada no Rally-Road, o modelo mantém o espírito fun to drive da marca, com a evolução da plataforma de suspensão, novos freios e apresentação de uma bitola mais larga, com adição de 155mm na traseira e 140mm na frente, para suportar os diferentes tipos de terreno. A previsão é que a nova Hilux chegue ao Brasil na primeira quinzena de abril, por R$ 367.390.
Outra novidade fica por conta da introdução de freios a disco traseiros, itens que reforçam a segurança e garantem melhor desempenho de frenagem nas condições mais adversas de uso.
A nova Hilux GR-Sport também traz outro design que combina elementos aerodinâmicos superiores integrados, de forma eficiente aos elementos inferiores robustos. Os para-lamas exclusivos, por exemplo, integram-se harmonicamente ao para-choque, oferecendo um estilo único que destaca o visual agressivo e imponente.
Na dianteira, a inscrição “Toyota”, exclusiva das versões GR, faz referência ao caráter de competições de rally. O protetor de para-choque com maior ângulo de ataque e maior distância do solo proporcionam melhores recursos para desempenho off-road.
No interior do veículo, os bancos dianteiros apresentam design esportivo e são revestidos em couro natural, suede e material sintético com detalhes vermelhos. Já o painel e o console central são na cor preto brilhante, e alguns itens, como a placa de identificação com o número da unidade, o apoio de cabeça dos bancos, as pedaleiras de alumínio e os tapetes exclusivos, destacam a divisão Gazoo Racing.
Equipamentos
A Hilux GR-Sport é equipada com o motor turbodiesel 2.8L 16V, quatro cilindros em linha, mas com uma configuração do turbocompressor de geometria variável (TGV) e intercooler (1GD), que entrega 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque. Todo esse conjunto de força é acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades sequencial com paddle shift.
Na lista de equipamentos, destacam-se os faróis Bi-LED com Follow me home (sistema que mantém os faróis ligados por um determinado período, mesmo depois de desligar o carro) e ajuste automático de altura, lanternas traseiras e luzes diurnas em LED (DRL).
O modelo conta ainda com chave presencial, sistema multimídia com tela sensível ao toque de 9 polegadas, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e sistema JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer.
A picape também ganha câmera de ré, monitor com sistema de visão 360° e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Inclui, ainda:
- Hill Start Assist Control (HAC), um sistema que facilita as manobras em subidas fora de estrada e para uso urbano, atuando automaticamente nos freios ao arrancar com a imobilização.
- Controle Ativo de Tração (A-TRC), que funciona quando a tração 4×4 é acionada e evita que o veículo derrape aplicando automaticamente a pressão de frenagem em qualquer uma das quatro rodas que, eventualmente, percam aderência, enviando mais torque para a roda oposta e certificando-se de que o veículo tracione corretamente.
- Bloqueio do diferencial traseiro, que, quando ativado, permite que ambas as rodas traseiras girem exatamente na mesma velocidade.
- Downhill Assist Control (DAC), que auxilia o motorista mantendo uma velocidade uniforme em inclinações, combinando frenagem do motor e pressão de frenagem, permitindo que a atenção se concentre exclusivamente nas manobras de curva.
- Modos de condução ECO e Power, que atuam modificando a curva do acelerador, para obter reações mais potentes (modo Power) ou com consumo mais controlado (modo ECO).
- Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), que usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos causados por ela.
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDA), que detecta desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista.
- Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), um sistema semelhante ao cruise control, que permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular a distância e ajustar a velocidade.
A montadora alerta que os sistemas de segurança ativa são projetados para auxiliar o motorista, e não para substituí-lo. O motorista deve manter o controle do veículo em todos os momentos e é responsável pela condução. "A operação desse sistema pode ser afetada ou prejudicada em decorrência de fatores externos, e a Toyota não é responsável pelas consequências derivadas do uso do sistema", informa.
Além disso, a nova Hilux também conta com sete airbags para motorista e passageiros, cintos de segurança de três pontos ajustáveis em altura com pré-tensionador e limitador de força, encostos de cabeça para os cinco ocupantes, alarme e indicador de cinto desafivelado para todos os bancos e ancoragens Isofix e fixação com suportes para a cinta superior. O modelo tem quatro opções de cores: Cinza Granito, Preto Attitude, Vermelho Volcano com teto preto (biton) e Branco Lunar com teto preto (biton).
Com informações da Toyota.