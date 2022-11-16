Toyota Prius ganha visual esportivo e até carregador solar no teto

Toyota Prius comemora 25 anos com uma renovação completa do modelo Crédito: Toyota/Divulgação

Completando a marca de 25 anos desde a sua criação, a quinta geração do Toyota Prius foi apresentada, nesta quarta-feira (16), pela montadora japonesa. O modelo ganhou uma repaginada, começando pelo visual mais esportivo e também teve melhorias na sua plataforma e no sistema híbrido. O seu lançamento no Japão deve acontecer em 2023, seguido da América do Norte, Europa e demais países.

Desde o início da sua fabricação, em 1997, o modelo já vendeu cerca de 5,05 milhões de unidades em todo o mundo e marcou por ser o primeiro veículo híbrido produzido em série. Voltado para um público preocupado com a preservação do meio ambiente, já que sua proposta era a redução de emissão de gases poluentes, a nova geração do Prius, segundo a montadora, foca em um público ainda maior, interessado nessa alternativa de veículo.

Durante a apresentação do modelo, o gerente geral sênior de design da Global Toyota, Simon Humphries, disse que, mesmo com os modelos elétricos presentes no mercado, há ainda espaço para carros híbridos. “O time de design decidiu começar do zero para fazer com que o veículo permaneça popular pelos próximos 25 anos e criar o interesse para um público ainda maior por carros híbridos”, disse.

O novo Prius foi apresentado pela Toyota e deve ser lançado apenas em 2023 Crédito: Toyota/Divulgação

Por fora, o Prius está completamente renovado, com linhas mais aerodinâmicas, mas mantendo a silhueta monobloco que caracterizou o modelo. Na dianteira, mais plana, o carro ganhou novos faróis e luzes de condução diurnas que passam a estar completamente integrados ao capô. A traseira também bebe na fonte da simplificação, com um conjunto de lanternas totalmente integradas, que contorna o porta-malas, oferecendo linhas mais longas e um estilo clean.

A consagrada plataforma TNGA de segunda geração foi melhorada e agora tem um centro de gravidade mais baixo, podendo aceitar pneus de grande diâmetro. Segundo a Toyota, o reforço adicional em todo o corpo aumentou a rigidez e melhorou o silêncio.

Ao todo, o modelo terá oito cores disponíveis, incluindo as novas Ash e Mustard, que oferecem um visual mais esportivo para o Prius.

Motorização

Modelo terá duas motorizações na versão híbrida convencional Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Prius terá duas motorizações na versão híbrida convencional: a versão 1.8, que não teve as especificações reveladas pela empresa, e a 2.0, que possui potência combinada de 193 cv. Segundo a montadora, esta é 1,6 vezes maior do que o modelo anterior.

Já a versão híbrida plug-in terá apenas o motor 2.0, que foi melhorado com relação ao anterior, atingindo uma potência máxima do sistema de até 223 cv, mantendo o mesmo nível de eficiência de combustível do modelo anterior. Esta versão atinge de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos.

Com relação à autonomia, a Toyota informa que esta é 50% superior à do modelo anterior. Isso significa que, com desempenho aprimorado da bateria, o novo Prius pode operar apenas no modo EV (apenas com a bateria elétrica) na maioria das viagens diárias.

A versão plug-in ainda terá como opcional um carregador solar no teto, que acrescenta, segundo a Toyota, até 1.250 km de autonomia por ano, mas este funciona melhor quando o veículo está parado. Em movimento, ele funciona apenas para alimentar a bateria de 12v.

Interior todo novo

Por dentro, modelo ganha novo volante e multimídia de 12,3 polegadas Crédito: Toyota/Divulgação

O Prius ganha novidades no interior também, com um volante mais automatizado e uma tela multimídia de 12,3 polegadas. Nela está o sistema Toyota Audio Multimedia que passa a ser capaz de receber atualizações remotas.

Já o painel de instrumentos, totalmente digital, tem 7 polegadas e envia alertas com alterações de iluminação e cor ligados a notificações do Toyota Safety Sense, sistema de segurança que vem com o modelo, que também ganhou alguns acréscimos.

Confira mais imagens do novo Toyota Prius