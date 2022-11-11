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Black Friday nas concessionárias

Carros no ES com desconto e 1ª parcela para até depois do Carnaval

Aproveitando a proximidade com o famoso dia de liquidações, revendas autorizadas no Espírito Santo trazem oportunidades para quem está buscando comprar carro zero ou seminovo
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

11 nov 2022 às 13:49

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 13:49

Até pagamento para depois do Carnaval nas ofertas de concessionárias do ES
Entre as promoções está taxa zero no financiamento e bônus de até R$ 25 mil na avaliação do usado Crédito: Freepik
O mês de novembro traz aquela expectativa de um bom negócio para quem quer comprar um carro zero quilômetro ou seminovo, principalmente pela proximidade com a Black Friday. Com isso, algumas concessionárias do Espírito Santo já estão com promoções anunciadas, que vão desde taxa zero no financiamento a até a possibilidade de pagar a primeira parcela apenas depois do Carnaval do ano que vem.
Um exemplo é a Vessa de Vila Velha e Campo Grande, que está com ofertas para toda linha Chevrolet, além de seminovos e serviços. Um dos destaques é o pagamento da primeira parcela, para alguns modelos, apenas depois do Carnaval, em 2023. A concessionária também está já realizando a pré-reserva da nova Montana, que deve ser lançada no início do ano que vem.
“No total, temos mais de 200 veículos em promoção. O começo de mês está bem quente aqui na Vessa, com muita procura nos veículos Chevrolet e também na Nova Montana. E quem estava esperando a oportunidade certa para comprar um carro, precisa vir pra Vessa neste mês. Temos as melhores ofertas e, por isso, não vamos perder negócio: pode trazer a sua proposta”, adianta a gerente de vendas da Vessa, Wanusa Nunes.
Já a CVC tem ofertas durante todo o mês de novembro para quem deseja trocar de carro. Segundo o gerente comercial da empresa, Rodolpho Albert, a empresa traz descontos de até R$ 15 mil, taxa zero e parcelas reduzidas. “Essas promoções começaram no início do mês, mas teremos também ofertas especiais para o Black Friday. Todos os veículos são 2023 e temos modelos para pronta-entrega”, conta.
Já a Ford Viafor está dando bônus de até R$ 25 mil na avaliação do carro usado, além das três primeiras revisões e IPVA grátis. As ofertas contemplam os modelos topo de linha da Ford Ranger, como a Limited, FX4 e a XLS.
Outra concessionária que está com descontos é a Kia Plena, que traz até R$ 10 mil de desconto nos valores dos modelos 2023 para o Stonic e o Cerato, além de emplacamento grátis para quem fechar negócio até o final do mês. O utilitário VUC Bongo também está com um valor especial para novembro, com unidades para pronta-entrega.
Confira a relação abaixo com mais ofertas:

Ford Viafor

Linha Ford Ranger: todos os modelos topo de linha (Ranger Limited, FX4, XLT e XLS) com taxa zero, bônus de até R$ 25mil na avaliação do usado, três primeiras revisões gratuitas e IPVA grátis.

Shori (Honda)

  • New City Hatchback: taxa zero durante todo o mês de novembro.
  • A partir do dia 19/11 a Honda Shori terá a Black Week com promoções para vendas dos veículos e serviços de pós-vendas.
  • E no dia 25/11, na Black Friday, descontos exclusivos em acessórios genuínos Honda.

Kurumá (Toyota)

  • Toyota Yaris HATCH XLS 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.
  • Toyota Yaris SEDAN XLS 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.
  • Toyota Corolla XEI 2023: bônus R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.
  • Toyota Corolla Cross XRE 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.
  • Toyota Hilux DIESEL SRV 4x4 automática: pronta entrega e bônus de R$ 20.000 para usar como quiser.
  • Seminovos: primeira parcela para depois do Carnaval, entrada em até 10x sem juros e um ano a mais de garantia de fábrica.

CVC (Chevrolet)

Promoção Black November da concessionária tem desconto de até R$ 15 mil, taxa zero e parcelas reduzidas. A campanha é válida para as lojas da marca em Vitória, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Colatina e Nova Venécia.

Vessa Veículos (Chevrolet)

  • Ofertas em toda linha Chevrolet, seminovos, serviços e pré-reserva da nova Montana, que deve ser lançada no início de 2023.
  • Veículos zero quilômetro com a primeira parcela para depois do Carnaval e taxa zero. 
  • Veículos com entrada de R$ 29.990, bônus na troca do usado e preços especiais. 
  • Seminovos com garantia de até dois anos e até R$ 5 mil de desconto.

Vitória Motors (Jeep)

  • Jeep Renegade Sport T270 22/23: de R$ 132.890 por R$ 128.900 à vista + frete com taxa zero. 
  • Jeep Compass Longitude T270 Flex 22/23: de R$ 179.990 por R$ 174.590 à vista + frete e taxa zero.
  • Jeep Commander Limited T270 22/23: de R$ 236.990 por R$ 231.990 à vista + frete e Next Jeep.
  • Toda a linha Compass e Renegade com 60% de entrada, taxa zero e até 24x, exceto Compass Sport.

Tai Motors (Hyundai)

  • Creta Action e Platinum com valorização do veículo utilizado na troca de até R$ 4.500 e Limited de até R$ 3.000.
  • Toda a linha HB20 Hatch com valorização de até R$ 2.000 ou taxa zero.
  • Taxa zero para HB20S.

Kia Plena

  • Kia Stonic: versão única de R$ 149.900 por R$ 139.900.
  • Kia Bongo: a partir de R$ 149.900, pronta-entrega.
  • Kia Cerato: de R$ 136.900 por a partir de R$ 129.900.
  • Emplacamento total grátis para compras fechadas este mês.

Prime (Hyundai)

  • Hyundai Creta: valorização de até R$ 4,5 mil o veículo usado.
  • Hyundai HB20: valorização de até R$ 2 mil do carro usado.
  • A promoção vai até o dia 30 de novembro.

Orvel (Renault)

  • Mês de início da Copa do Mundo e Black Friday com brindes, descontos e modelos a preço de nota fiscal de fábrica.
  • Kwid Zen 1.0: a partir de R$ 62.990 e taxa zero no financiamento.
  • Duster: valorização no usado e 60% de entrada e saldo em 24x sem juros.
  • Sandero Stepway 1.0: preço de nota fiscal, por 77.990
Fonte: concessionárias entrevistadas. Valores e condições sujeitos a alteração.

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