Carros no ES com desconto e 1ª parcela para até depois do Carnaval

Entre as promoções está taxa zero no financiamento e bônus de até R$ 25 mil na avaliação do usado Crédito: Freepik

O mês de novembro traz aquela expectativa de um bom negócio para quem quer comprar um carro zero quilômetro ou seminovo, principalmente pela proximidade com a Black Friday. Com isso, algumas concessionárias do Espírito Santo já estão com promoções anunciadas, que vão desde taxa zero no financiamento a até a possibilidade de pagar a primeira parcela apenas depois do Carnaval do ano que vem.

Um exemplo é a Vessa de Vila Velha e Campo Grande, que está com ofertas para toda linha Chevrolet, além de seminovos e serviços. Um dos destaques é o pagamento da primeira parcela, para alguns modelos, apenas depois do Carnaval, em 2023. A concessionária também está já realizando a pré-reserva da nova Montana, que deve ser lançada no início do ano que vem.

“No total, temos mais de 200 veículos em promoção. O começo de mês está bem quente aqui na Vessa, com muita procura nos veículos Chevrolet e também na Nova Montana. E quem estava esperando a oportunidade certa para comprar um carro, precisa vir pra Vessa neste mês. Temos as melhores ofertas e, por isso, não vamos perder negócio: pode trazer a sua proposta”, adianta a gerente de vendas da Vessa, Wanusa Nunes.

Já a CVC tem ofertas durante todo o mês de novembro para quem deseja trocar de carro. Segundo o gerente comercial da empresa, Rodolpho Albert, a empresa traz descontos de até R$ 15 mil, taxa zero e parcelas reduzidas. “Essas promoções começaram no início do mês, mas teremos também ofertas especiais para o Black Friday. Todos os veículos são 2023 e temos modelos para pronta-entrega”, conta.

Já a Ford Viafor está dando bônus de até R$ 25 mil na avaliação do carro usado, além das três primeiras revisões e IPVA grátis. As ofertas contemplam os modelos topo de linha da Ford Ranger, como a Limited, FX4 e a XLS.

Outra concessionária que está com descontos é a Kia Plena, que traz até R$ 10 mil de desconto nos valores dos modelos 2023 para o Stonic e o Cerato, além de emplacamento grátis para quem fechar negócio até o final do mês. O utilitário VUC Bongo também está com um valor especial para novembro, com unidades para pronta-entrega.

Confira a relação abaixo com mais ofertas:

Ford Viafor

Linha Ford Ranger: todos os modelos topo de linha (Ranger Limited, FX4, XLT e XLS) com taxa zero, bônus de até R$ 25mil na avaliação do usado, três primeiras revisões gratuitas e IPVA grátis.

Shori (Honda)

New City Hatchback: taxa zero durante todo o mês de novembro.

taxa zero durante todo o mês de novembro. A partir do dia 19/11 a Honda Shori terá a Black Week com promoções para vendas dos veículos e serviços de pós-vendas.

E no dia 25/11, na Black Friday, descontos exclusivos em acessórios genuínos Honda.

Kurumá (Toyota)

Toyota Yaris HATCH XLS 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.

bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval. Toyota Yaris SEDAN XLS 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.

bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval. Toyota Corolla XEI 2023: bônus R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.

bônus R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval. Toyota Corolla Cross XRE 2023: bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval.

bônus de R$ 6.000 para usar como quiser e primeira parcela só depois do Carnaval. Toyota Hilux DIESEL SRV 4x4 automática: pronta entrega e bônus de R$ 20.000 para usar como quiser.

pronta entrega e bônus de R$ 20.000 para usar como quiser. Seminovos: primeira parcela para depois do Carnaval, entrada em até 10x sem juros e um ano a mais de garantia de fábrica.

CVC (Chevrolet)

Promoção Black November da concessionária tem desconto de até R$ 15 mil, taxa zero e parcelas reduzidas. A campanha é válida para as lojas da marca em Vitória, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Colatina e Nova Venécia.

Vessa Veículos (Chevrolet)

Ofertas em toda linha Chevrolet, seminovos, serviços e pré-reserva da nova Montana, que deve ser lançada no início de 2023.

Veículos zero quilômetro com a primeira parcela para depois do Carnaval e taxa zero.

Veículos com entrada de R$ 29.990, bônus na troca do usado e preços especiais.

Seminovos com garantia de até dois anos e até R$ 5 mil de desconto.

Vitória Motors (Jeep)

Jeep Renegade Sport T270 22/23: de R$ 132.890 por R$ 128.900 à vista + frete com taxa zero.

de R$ 132.890 por R$ 128.900 à vista + frete com taxa zero. Jeep Compass Longitude T270 Flex 22/23: de R$ 179.990 por R$ 174.590 à vista + frete e taxa zero.

de R$ 179.990 por R$ 174.590 à vista + frete e taxa zero. Jeep Commander Limited T270 22/23: de R$ 236.990 por R$ 231.990 à vista + frete e Next Jeep.

de R$ 236.990 por R$ 231.990 à vista + frete e Next Jeep. Toda a linha Compass e Renegade com 60% de entrada, taxa zero e até 24x, exceto Compass Sport.

Tai Motors (Hyundai)

Creta Action e Platinum com valorização do veículo utilizado na troca de até R$ 4.500 e Limited de até R$ 3.000.

Toda a linha HB20 Hatch com valorização de até R$ 2.000 ou taxa zero.

Taxa zero para HB20S.

Kia Plena

Kia Stonic: versão única de R$ 149.900 por R$ 139.900.

Kia Bongo: a partir de R$ 149.900, pronta-entrega.

Kia Cerato: de R$ 136.900 por a partir de R$ 129.900.

Emplacamento total grátis para compras fechadas este mês.

Prime (Hyundai)

Hyundai Creta: valorização de até R$ 4,5 mil o veículo usado.

valorização de até R$ 4,5 mil o veículo usado. Hyundai HB20: valorização de até R$ 2 mil do carro usado.

valorização de até R$ 2 mil do carro usado. A promoção vai até o dia 30 de novembro.

Orvel (Renault)

Mês de início da Copa do Mundo e Black Friday com brindes, descontos e modelos a preço de nota fiscal de fábrica.

Kwid Zen 1.0: a partir de R$ 62.990 e taxa zero no financiamento.

a partir de R$ 62.990 e taxa zero no financiamento. Duster: valorização no usado e 60% de entrada e saldo em 24x sem juros.

valorização no usado e 60% de entrada e saldo em 24x sem juros. Sandero Stepway 1.0: preço de nota fiscal, por 77.990