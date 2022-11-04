Novo Honda HR-V tem fila de espera de até 180 dias no Espírito Santo

O Honda HR-V teve suas vendas iniciadas no final de outubro Crédito: Honda/Divulgação

Que o mercado é dos utilitários, isso ninguém pode negar, e o início das vendas do novo Honda HR-V no Espírito Santo é prova disso. O modelo, que começou a ser comercializado no final de outubro em todo o país, está com uma alta demanda no Estado, sendo que em oito minutos após o início das vendas, todo o lote exclusivo para esse dia foi esgotado, segundo conta o diretor de Divisão de Veículos Honda Shori/Grupo Pianna, Giovanni Lamborghini.

“Esperávamos que o modelo repaginado fosse um sucesso, mas confesso que surpreendeu tanto a sua aceitação quanto a sua procura. Alguns números impressionam, como por exemplo a pré-venda, quando a Honda disponibilizou um lote exclusivo para o dia do lançamento, e aqui, em nossa concessionária, a cota destinada foi preenchida em apenas oito minutos e, no Brasil, em menos de meia hora”, diz.

A procura continua grande e, segundo Lamborghini, o registro de novos pedidos foi suspenso este mês e voltará a partir do início de dezembro. Isso por conta ainda da crise de componentes eletrônicos, que continua limitando a indústria automotiva. A espera média para a chegada do novo modelo tem sido de 90 dias, podendo chegar a 180 dias, dependendo da versão e cor.

“A falta de microchips tem limitado toda indústria que necessita desse componente em sua linha fabril. Em virtude desse fato, aliado ao grande volume de registros de pedidos, suspendemos o registro de novos pedidos até que tenhamos essa situação mais controlada. Mas, a partir do início de dezembro, retomaremos o registro dos pedidos para manter um prazo médio de entrega em torno de 90 dias, a depender da versão e cor. Mas pode chegar até 180 dias, exatamente nas cores e versões mais solicitadas”, adianta.

Novo HR-V ganha uma nova motorização Crédito: Honda/Divulgação

Quatro versões

O novo Honda HR-V possui quatro versões. O HR-V EX Honda Sensing e o EXL Honda Sensing vêm com o motor quatro-cilindros em linha aspirado, todo de alumínio, de 1.5 litro 16V DI DOHC i-VTEC. Dotado de injeção direta de combustível, este motor 1.5 DI i-VTEC tem potência máxima de 126 cavalos a 6.200 rpm, com etanol ou gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina). De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), o consumo na cidade é de 8,8 km/l quando abastecido com etanol e 12,7 km/l a gasolina) e, na estrada, de 9,8 km/l a etanol e 13,9 km/l abastecido com gasolina.

Farol full LED é de série em todas as versões Crédito: Honda/Divulgação

Já as versões Advance e Touring trazem o novo motor quatro cilindros em linha 1.5 DI VTEC TURBO Flex. Ele apresenta potência máxima de 177 cavalos a 6.000 rpm, tanto com etanol quanto com gasolina, e o torque máximo de 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm (etanol ou gasolina). De acordo com o PBE, o consumo na cidade é de 7,9 km/l no etanol e 11,3 km/l a gasolina e, na estrada, de 8,8 km/l no etanol e 12,6 km/l a gasolina.

Segundo o diretor de Divisão de Veículos Honda Shori/Grupo Pianna, duas dessas versões são as mais pedidas: a EXL e a Advance. “Tivemos, primeiramente, grande volume de proprietários do HR-V buscando a troca para o novo HR-V, porém, clientes de outros modelos também foram fortemente impactados com a nova geração. Por se tratar de um SUV compacto, ele atrai um número considerável de mulheres, mas também é muito procurado por famílias que precisam de apenas um veículo em sua residência, ou até mesmo de quem precisa de um veículo com versatilidade e espaço interno”, observa.

Todas as versões possuem câmbio CVT, de relação continuamente variável, com simulação de sete marchas por meio dos paddle shifts no volante (equipamento exclusivo das versões EXL Honda Sensing, Advance e Touring).

O sistema Step shift está disponível para todas as versões e é voltado para a condução esportiva ou condições nas quais é exigida a performance máxima do motor. O EDDB, também disponível em todas as versões do novo HR-V, atua em desacelerações, melhorando os níveis de consumo.

Novo design

Por dentro, o modelo possui painel de instrumentos e tela multimídia de 8 polegadas Crédito: Honda/Divulgação

Com uma repaginada no visual, o novo Honda HR-V ganhou uma nova dianteira, com grade composta por múltiplos elementos, conferindo um caráter mais esportivo e robusto. As versões EX Honda Sesing e EXL Honda Sensing têm grade com filetes horizontais.

Outro elemento de diferenciação está nos faróis full LED (de série em todas as versões): no HR-V Touring possui acabamento cromado na moldura interna do bloco do facho alto, enquanto nas versões EX Honda Sensing, EXL Honda Sensing e Advance, a moldura é preta.

Na traseira, todas as versões têm lanternas fumê com LED nas luzes de posição e freio. Elas são unidas por uma barra horizontal de LED que também cumpre a função de luz de posição e, na Touring, tem acabamento fumê.

Três rodas diferentes (sempre em alumínio e aro 17) equipam o Honda HR-V. As versões EX Honda Sensing e Touring têm, cada qual, rodas exclusivas, enquanto a EXL Honda Sensing e a Advance compartilham o terceiro modelo.

A visibilidade foi aprimorada, com a elevação do ponto de visão do motorista em 10 mm, na comparação com a geração anterior, e do novo capô, com um desenho mais plano.

O modelo tem sistema de modularidade dos bancos, que permite a acomodação de objetos de grandes dimensões Crédito: Honda/Divulgação

Por dentro, o modelo possui painel de instrumentos e tela multimídia de 8 polegadas. Os bancos possuem tecnologia antifadiga. O espaço longitudinal para as pernas dos ocupantes do banco traseiro cresceu 35 mm. Adicionalmente, o encosto ganhou dois graus adicionais de reclinação. O modelo tem ainda um sistema de modularidade dos bancos, que permite a acomodação de objetos das mais amplas dimensões e volumes.

O sistema de ar-condicionado digital traz um novo tipo de difusores, que permitem escolher entre o fluxo normal de ar e um fluxo disperso. Em dias frios, a seleção de aeração mais difusa também atua como uma espécie de isolante térmico. Outra novidade é a presença de um difusor duplo no console central do banco traseiro.

O porta-malas da versão Touring possui abertura sem mãos, bastando posicionar o pé abaixo do veículo. Além disso, a função Walk Away Close permite retirar um objeto do porta-malas, que se fecha automaticamente após o motorista se afastar.

Quanto à oferta de cores, o Honda HR-V possui oito opções: a sólida Branco Tafetá; as metálicas Cinza Basalto, Azul Cósmico e Prata Platinum; e as perolizadas Branco Topázio, Cinza Grafeno (novas no HR-V), Preto Cristal e Vermelho Mercúrio.

A cor padrão do revestimento interno é preta, com tecido na EX Honda Sensing e couro na EXL Honda Sensing. As versões Advance e Touring com carroceria nas cores Branco Topázio, Cinza Basalto, Azul Cósmico e Cinza Grafeno têm revestimento de couro cinza claro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

Ficha técnica

Honda HR-V

New HR-V EX Honda Sensing

HR-V EXL Honda Sensing possui bancos revestidos em couro Crédito: Honda/Divulgação

Faróis Full LED

Botão de partida (Start/stop Engine)

Modos de direção Normal e Econ

Rodas de alumínio aro 17”

Ar-condicionado automático com dupla saída na traseira

Duas portas USB para os passageiros do banco traseiro

Central multimídia 8” touchscreen com Android Auto e Apple Car Play sem-fio

Painel digital TFT de alta resolução de 4,2 polegadas

Magic Seat

Bancos revestidos em tecido

Banco traseiro bipartido 60/40

Seis airbags

Honda Sensing

HDC (controle de descida em rampa)

LaneWatch (assistente para redução de ponto cego)

Câmera de ré

Rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores

EPB (freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold)

Alerta de pressão dos pneus (TPMS)

Preços: a partir de R$ 142.500

New HR-V EXL Honda Sensing

Na traseira, todas as versões têm lanternas fumê com LED nas luzes de posição e freio Crédito: Honda/Divulgação

Todos os equipamentos da versão EX Honda Sensing

Bancos revestidos em couro

Smart Entry (destravamento por aproximação da chave)

Espelho retrovisor eletrocrômico

Faróis de neblina em LED

Volante revestido em couro com paddle shifts

Apoio de braço central no banco traseiro

Rodas de alumínio aro 17” com acabamento diferenciado

Tweeters dianteiros

Sensores de estacionamento traseiros

Preço: a partir de R$ 149.900

New HR-V Advance

O Honda HR-V Advance tem para-choques dianteiros esportivos Crédito: Honda/Divulgação

Todos os equipamentos da versão EXL Honda Sensing

myHonda Connect

Carregador de celular por indução

Painel digital TFT de alta resolução de 7 polegadas

Ar-condicionado automático dual zone

Modos de direção (Econ, Normal, Sport)

Para-choques esportivos

Ponteira dupla de escapamento

Função Tilt-Down no retrovisor direito

Sensores de estacionamento dianteiros

Sensor de chuva

Preço: a partir de R$ 176.800

New HR-V Touring

A versão HR-V Touring tem partida remota do motor Crédito: Honda/Divulgação