SUV compacto Peugeot E-2008 chega ao Brasil em novembro

O E-2008 traz algumas diferenças, inclusive no visual, quando comparado com a versão térmica Crédito: Peugeot/Divulgação

A Peugeot lança, no dia 8 de novembro, mais uma versão elétrica de seus modelos. A empresa divulgou nesta quinta-feira (26), um vídeo com teaser do SUV compacto E-2008. O modelo chega para aumentar a gama de eletrificados da montadora francesa no país, já que na Europa, praticamente todos a sua frota possui a versão 100% elétrica. No Brasil, a marca conta com o hatch E-208 GT , cujo motor tem potência de 100 KW e 136 cv e a van E-Expert, com as mesmas especificações de potência.

Em comparação com a versão térmica (combustão), o E-2008 traz algumas diferenças, inclusive no visual, como nova grade, lanternas dianteiras e desenho do modelo, que traz linhas mais esguias e flancos esculpidos, dando um ar mais robusto para o SUV. O modelo deve vir com rodas de liga leve de 18 polegadas, frisos em preto cromado e o teto biton, na cor preta.

A versão vendida na Europa tem um motor com potência de 100kW e 136 cv, mesmas especificações dos dois modelos eletrificados da Peugeot que já estão sendo vendidos no Brasil. A bateria é de 50 kWh, com autonomia de 320 km a 400 km e possui um sistema que permite recarregá-la durante a desaceleração.

Por dentro, o modelo traz tela multimídia de 10 polegadas com comandos de voz e conexão sem fio, além de entradas USB tanto na parte da frente, quanto para os passageiros do banco de trás e carregador por indução para celulares. O painel de instrumentos é digital e o E-2008 tem chave presencial e botão de partida.

O modelo conta com teto panorâmico. Já os bancos dianteiros têm sistema de aquecimento, função de massagens e regulagem elétrica. Os bancos de trás são rebatíveis, aumentando, dessa forma, a capacidade de carga do SUV.