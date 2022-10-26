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Novos caminhos

SUV compacto Peugeot E-2008 chega ao Brasil em novembro

Modelo da montadora francesa fará sua estreia em terras brasileiras, reforçando a investida na eletrificação de sua frota, que já conta com dois modelos no país

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 16:15

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

26 out 2022 às 16:15
SUV compacto Peugeot E-2008 chega ao Brasil em novembro
O E-2008 traz algumas diferenças, inclusive no visual, quando comparado com a versão térmica Crédito: Peugeot/Divulgação
A Peugeot lança, no dia 8 de novembro, mais uma versão elétrica de seus modelos. A empresa divulgou nesta quinta-feira (26), um vídeo com teaser do SUV compacto E-2008. O modelo chega para aumentar a gama de eletrificados da montadora francesa no país, já que na Europa, praticamente todos a sua frota possui a versão 100% elétrica. No Brasil, a marca conta com o hatch E-208 GT, cujo motor tem potência de 100 KW e 136 cv e a van E-Expert, com as mesmas especificações de potência.
Em comparação com a versão térmica (combustão), o E-2008 traz algumas diferenças, inclusive no visual, como nova grade, lanternas dianteiras e desenho do modelo, que traz linhas mais esguias e flancos esculpidos, dando um ar mais robusto para o SUV. O modelo deve vir com rodas de liga leve de 18 polegadas, frisos em preto cromado e o teto biton, na cor preta.
A versão vendida na Europa tem um motor com potência de 100kW e 136 cv, mesmas especificações dos dois modelos eletrificados da Peugeot que já estão sendo vendidos no Brasil. A bateria é de 50 kWh, com autonomia de 320 km a 400 km e possui um sistema que permite recarregá-la durante a desaceleração.
Por dentro, o modelo traz tela multimídia de 10 polegadas com comandos de voz e conexão sem fio, além de entradas USB tanto na parte da frente, quanto para os passageiros do banco de trás e carregador por indução para celulares. O painel de instrumentos é digital e o E-2008 tem chave presencial e botão de partida.
O modelo conta com teto panorâmico. Já os bancos dianteiros têm sistema de aquecimento, função de massagens e regulagem elétrica. Os bancos de trás são rebatíveis, aumentando, dessa forma, a capacidade de carga do SUV.
Como tecnologias de condução, o modelo utiliza o Drive Assit Plus, que permite uma condução de forma semiautônoma, regulador de velocidade adaptativo e função Stop & Go. O E-2008 tem ainda três modos disponíveis de capacidade de aderência dos pneus, dependendo da condição da estrada, e função de partida de rampa. O modelo vem com três formas de condução: eco, normal e sport.

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