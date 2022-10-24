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Carro conceito

SUV Mitsubishi XFC Concept é apresentado e tem produção confirmada

A estreia do modelo ocorre durante o Salão do Automóvel do Vietnam, que abre ao público a partir do dia 26 de outubro; modelo será comercializado na Ásia

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 08:30

Publicado em 

24 out 2022 às 08:30
SUV Mitsubishi XFC Concept é apresentado e tem produção confirmada
O modelo deve ter ainda uma variante eletrificada e comercializada também em regiões fora da Ásia Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Os SUVs estão dominando o mercado e as montadoras têm buscado oferecer soluções que se diferenciam em um segmento que tem tido uma oferta abundante de modelos para todos os gostos. A mais recente a apostar em um novo modelo é a Mitsubishi, que apresentou no Salão do Automóvel do Vietnam o carro conceito XFC Concept.
De acordo com a montadora, o SUV compacto alia design a espaço para bagagens, mais sistema de segurança e dirigibilidade. O modelo deve ter ainda uma variante eletrificada e comercializada também em regiões fora da Ásia.

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“O XFC concept deve se tornar um carro de produção já em 2023, quando começa a ser vendido em alguns mercados da Ásia como o Vietnam. Esperamos expandir o modelo de um veículo focado em um mercado específico para um produto estratégico de abrangência global”, conta o presidente e diretor executivo global da Mitsubishi Motors, Takao Kato.
SUV Mitsubishi XFC Concept é apresentado e tem produção confirmada
O painel de instrumentos traz uma ampla tela com informações necessárias para a dirigibilidade Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O carro conceito combina uma aura compacta com a robustez de um SUV, aliado às linhas de fluxo contínuo que partem do emblema dos três diamantes localizado na grade frontal do veículo e seguem por toda a lateral, terminando na parte traseira.
Na frente, o XFC Concept apresenta o conceito de design Dynamic Shield, presente em toda a atual linha de veículos Mitsubishi. O farol em forma de L na parte superior da unidade combina com as luzes diurnas em (DRL) em forma de “T” colocadas logo abaixo.

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CONFORTO COMO ESSENCIAL

Por dentro, o modelo preza pelo conforto e a temática horizontal foi adotada em todo o painel de instrumentos, buscando melhorar a visibilidade do condutor. O design dinâmico que se estende do painel de instrumentos até o acabamento das portas, que trazem estofamento macio.
SUV Mitsubishi XFC Concept é apresentado e tem produção confirmada
Design interno do carro conceito preza pelo conforto para os ocupantes Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O painel de instrumentos traz uma ampla tela com informações como navegação, condições de superfície da estrada e outras informações. O carro conceito traz ainda quatro modos distintos de condução de acordo com o tipo de terreno: normal, cascalho, lama e molhado.
O Modo Molhado é introduzido pela primeira vez em um veículo da marca, segundo a montadora, e permite uma condução segura mesmo em estradas inundadas por chuvas repentinas. Ainda não há nenhuma previsão de venda do Mitsubishi XFC Concept no mercado brasileiro.
Com informações da Mitsubishi.

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