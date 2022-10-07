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Passada de bastão

Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero

Dando lugar ao hatch compacto que ainda resistia com a série especial Sandero S Edition, Renault busca firmar imagem como marca de modelos aventureiros

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 18:03

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

07 out 2022 às 18:03
Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
O Stepway 1.0 traz design robusto, espaço interno generoso para um compacto Crédito: Renault/Divulgação
O Renault Sandero sai de linha e passa o bastão para a sua versão aventureira Stepway. Nesta quinta-feira (6) a montadora lançou a versão Zen MT do Stepway com motor 1.0 e câmbio manual, que passa a ser a versão de entrada do modelo, com preço a partir de R$ 77.990.
O Renault Stepway substitui a série especial Sandero S Edition, tornando-se a versão de entrada do modelo, que já possui as versões Zen 1.6 MT e Iconic 1.6 CVT. O compacto está disponível nas cores branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré, vermelho Vivo e cinza Cassiopée.

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Este movimento mostra a busca da Renault para se firmar como uma marca de modelos aventureiros no Brasil. O Stepway 1.0 traz design robusto, espaço interno generoso para um compacto e itens de conforto, segurança e conectividade. O modelo deve enfrentar uma concorrência forte com o também recém-lançado e repaginado Citroën C3.
Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
O para-choque traseiro traz visual robusto e sensores de estacionamento integrados Crédito: Renault/Divulgação
O Stepway foi lançado em 2008, um ano após o Sandero, com um visual mais “agressivo” de carrro aventureiro. Em 2011 ele passou pelo seu primeiro facelift e mais outra mudança de visual em 2014, dando uma cara de SUV. A atual geração passou por uma terceira atualização visual em 2020, com novos para-choques, lanternas em LED e faróis com assinatura luminosa em formato “C”.
Essa é a “cara” que estreia na versão com motor 1.0 do Stepway, que traz, no design, para-choque dianteiro mais robusto, faróis de neblina com moldura cromada e ski frontal na cor prata. Ele tem, ainda, assinatura luminosa com luzes diurnas de LED  ao redor dos faróis e grade com detalhes cromados.

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Nas laterais, o modelo vem com alargadores de para-lamas e as barras de teto, características da versão, bem como a identificação Stepway na porta. As rodas de aço são de 15 polegadas e têm calotas na cor prata. As lanternas traseiras são escurecidas, em LED, e o para-choque traseiro possui visual robusto e sensores de estacionamento integrados.

MOTORIZAÇÃO E SEGURANÇA

Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
O motor flex 1.0 SCe de três cilindros tem torque máximo de 10,5 kgfm a 2.000 rpm Crédito: Renault/Divulgação
O motor flex 1.0 SCe de três cilindros e quatro válvulas por cilindro, traz duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, oferecendo 90% do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm. A potência é de 82 cv com etanol.
O modelo possui tecnologia Stop&Start, que desliga o automóvel em paradas breves, garantindo economia de até 5% de combustível, segundo a montadora. A renault divulgou que o modelo equipado com esse motor faz 13 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, a gasolina. Já com etanol, tanto o consumo urbano, quanto o rodoviário, é de 9,3 km/l.
O Stepway 1.0 tem um porta-malas de 320 litros de capacidade. Por dentro, detalhes em black piano, teto escuro e bancos em tecido. De série, o Stepway 1.0 vem com ar-condicionado, direção com assistência eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros com fechamento de um toque, travas de portas e abertura do porta-malas com acionamento elétrico, sensores de estacionamento traseiros e faróis de neblina.
Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
Por dentro, ele possui detalhes em black piano, teto escuro e tela multimídia de 7 polegadas Crédito: Renault/Divulgação
O modelo traz ainda quatro airbags (frontais e laterais) e freios ABS. Na conectividade, ele vem com o sistema Media Evolution, com quatro alto-falantes. Esse sistema multimídia traz tecnologia Android Auto e Apple Carplay. A tela é de sete polegadas touchscreen capacitiva.
Com informações da Renault.

FICHA TÉCNICA

RENAULT STEPWAY 1.0

  • Quatro airbags (dois frontais e dois laterais)
  • Isofix
  • Direção eletro-hidráulica
  • Ar-condicionado
  • Ajustes de altura do banco e volante
  • Computador de bordo
  • Alarme
  • Vidros elétricos dianteiros com “one touch”
  • Travas elétricas
  • Chave canivete
  • Rodas de 15 polegadas
  • Faróis de neblina
  • Tela multimídia de 7 polegadas
  • Quatro alto falantes 
  • Sensor de estacionamento
  • Preço: a partir de R$ 77.990

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