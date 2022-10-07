Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero

O Stepway 1.0 traz design robusto, espaço interno generoso para um compacto Crédito: Renault/Divulgação

O Renault Sandero sai de linha e passa o bastão para a sua versão aventureira Stepway. Nesta quinta-feira (6) a montadora lançou a versão Zen MT do Stepway com motor 1.0 e câmbio manual, que passa a ser a versão de entrada do modelo, com preço a partir de R$ 77.990.

O Renault Stepway substitui a série especial Sandero S Edition, tornando-se a versão de entrada do modelo, que já possui as versões Zen 1.6 MT e Iconic 1.6 CVT. O compacto está disponível nas cores branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré, vermelho Vivo e cinza Cassiopée.

Este movimento mostra a busca da Renault para se firmar como uma marca de modelos aventureiros no Brasil. O Stepway 1.0 traz design robusto, espaço interno generoso para um compacto e itens de conforto, segurança e conectividade. O modelo deve enfrentar uma concorrência forte com o também recém-lançado e repaginado Citroën C3.

O para-choque traseiro traz visual robusto e sensores de estacionamento integrados Crédito: Renault/Divulgação

O Stepway foi lançado em 2008, um ano após o Sandero, com um visual mais “agressivo” de carrro aventureiro. Em 2011 ele passou pelo seu primeiro facelift e mais outra mudança de visual em 2014, dando uma cara de SUV. A atual geração passou por uma terceira atualização visual em 2020 , com novos para-choques, lanternas em LED e faróis com assinatura luminosa em formato “C”.

Essa é a “cara” que estreia na versão com motor 1.0 do Stepway, que traz, no design, para-choque dianteiro mais robusto, faróis de neblina com moldura cromada e ski frontal na cor prata. Ele tem, ainda, assinatura luminosa com luzes diurnas de LED ao redor dos faróis e grade com detalhes cromados.

Nas laterais, o modelo vem com alargadores de para-lamas e as barras de teto, características da versão, bem como a identificação Stepway na porta. As rodas de aço são de 15 polegadas e têm calotas na cor prata. As lanternas traseiras são escurecidas, em LED, e o para-choque traseiro possui visual robusto e sensores de estacionamento integrados.

MOTORIZAÇÃO E SEGURANÇA

O motor flex 1.0 SCe de três cilindros tem torque máximo de 10,5 kgfm a 2.000 rpm Crédito: Renault/Divulgação

O motor flex 1.0 SCe de três cilindros e quatro válvulas por cilindro, traz duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, oferecendo 90% do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm. A potência é de 82 cv com etanol.

O modelo possui tecnologia Stop&Start, que desliga o automóvel em paradas breves, garantindo economia de até 5% de combustível, segundo a montadora. A renault divulgou que o modelo equipado com esse motor faz 13 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, a gasolina. Já com etanol, tanto o consumo urbano, quanto o rodoviário, é de 9,3 km/l.

O Stepway 1.0 tem um porta-malas de 320 litros de capacidade. Por dentro, detalhes em black piano, teto escuro e bancos em tecido. De série, o Stepway 1.0 vem com ar-condicionado, direção com assistência eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros com fechamento de um toque, travas de portas e abertura do porta-malas com acionamento elétrico, sensores de estacionamento traseiros e faróis de neblina.

Por dentro, ele possui detalhes em black piano, teto escuro e tela multimídia de 7 polegadas Crédito: Renault/Divulgação

O modelo traz ainda quatro airbags (frontais e laterais) e freios ABS. Na conectividade, ele vem com o sistema Media Evolution, com quatro alto-falantes. Esse sistema multimídia traz tecnologia Android Auto e Apple Carplay. A tela é de sete polegadas touchscreen capacitiva.

Com informações da Renault.

FICHA TÉCNICA

RENAULT STEPWAY 1.0