Fiat Fastback quer atender demanda do mercado por mais SUVs

O Fastback desembarca mostrando uma estética ousada, embora mecanicamente aproveite quase tudo já apresentado no Pulse Crédito: Fiat/Divulgação

Demorou para a Fiat do Brasil acordar para o segmento mais em alta no mercado mundial, o de SUVs. O primeiro utilitário esportivo produzido pela marca italiana no país veio apenas no ano passado, com o compacto Pulse. Agora, chega ao mercado brasileiro algo que o marketing da Fiat define como “o modelo que completará o portfólio da marca em termos de carros de passeio”.

O Fastback chega em três versões, com as duas de entrada, a Audace e a Impetus, equipadas com o motor T200 turbo e preços de R$ 129.990 e de R$ 139.990, respectivamente, e a Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270, que apesar do nome não é uma série limitada e sim a configuração topo de linha da família, a R$ 149.990. Os preços não incluem o Estado de São Paulo e a Zona Franca de Manaus (AM) – que têm ICMS mais elevado –, mas não foram divulgados os valores para essas duas regiões do país.

A fabricante projeta uma produção de 5 mil unidades do Fastback em setembro e outubro, com previsão de vendas de 2,5 mil a 3 mil exemplares por mês. O mix de vendas é avaliado pela marca como sendo 70% para as versões de entrada – com 35% para cada uma – e de 30% para a topo de linha Limited Edition by Abarth.

A trajetória do Fastback se iniciou com um carro-conceito mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018 Crédito: Fiat/Divulgação

A trajetória do Fastback se iniciou com um carro-conceito mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, desenvolvido sobre a picape compacta-média Toro. Isso, porém, mudou radicalmente no modelo apresentado agora, que tem todo o design externo com características próprias e sobre a mesma plataforma adotada no Pulse.

DESIGN ITALIANO

O termo “fastback” – nome escolhido já na parte final de desenvolvimento do modelo – faz referência a uma categoria de carros que têm em comum o “desenho veloz” e as curvas dinâmicas. Com base no habitual design italiano e tendo como inspiração o estilo de SUVs-cupê como os BMW X6 e X4, a linha Sportback da Audi e o Porsche Cayenne, o novo modelo lembra também a proposta estética do Volkswagen Nivus, do qual é concorrente direto, embora a Fiat tenha mais em foco o Hyundai Creta, um dos líderes de vendas do segmento.

O Fastback tem o mesmo entre-eixos (2,53 metros) e a mesma largura (1,77 metro) do Pulse, no entanto, é três centímetros mais baixo (o que, juntamente com a traseira em estilo cupê, reforça o perfil mais esportivo) e 33 centímetros mais alongado (4,42 metros ante 4,09 metros do Pulse), especialmente atrás.

O acréscimo de tamanho na traseira da carroceria ajuda a conferir ao SUV-cupê um porta-malas amplo, o maior da categoria de utilitários compactos – são 600 litros, expressivos 230 litros a mais que os 370 litros do bagageiro do Pulse.

As lanternas em LED são “flutuantes”, conferindo um conjunto óptico tridimensional. Crédito: Fiat/Divulgação

A linha Fastback conta com duas opções de motorização, ambas turbinadas. As versões Audace e Impetus vêm com o motor 1.0 200 Flex, também “herdado” do Pulse, com 125 cavalos de potência abastecido com gasolina e 130 cavalos com etanol, e 200 Nm (daí, o nome) de torque ou 20,4 kgfm, sempre associado à transmissão tipo CVT com sete marchas simuladas.

Segundo a Fiat, com esse “powertrain”, o carro acelera de zero a 100 km/h em 9,4 segundos e pode chegar à máxima de 193 km/h com etanol. De acordo com números do Inmetro, o consumo na estrada é de até 14,6 km/l.

Já a “top” Limited Edition tem o motor 1.3 T270 – utilizado também pela Toro e pelos Jeep Renegade, Compass e Commander –, com 180 cavalos com gasolina no tanque e 185 cavalos com etanol e torque de 270 Nm (origem da nomenclatura) ou 27,5 kgfm, acoplado ao câmbio automático de 6 marchas.

Conforme a Fiat, o Fastback topo de linha não é equipado com a transmissão CVT para que o câmbio automático aproveite todos os recursos do motor T270 preparado pela Abarth. Com esse propulsor, ainda de acordo com a fabricante, o carro acelera de zero a 100 km/h em 8,1 segundos e pode chegar a 210 km/h com o combustível de origem vegetal. O consumo rodoviário do Fastback “top” é de 13,6 km/l.

Os faróis são em full LED de série com DRL (luzes de circulação diurna) Crédito: Fiat/Divulgação

A variante tem três modos de direção: “Normal” (foco em menor consumo e mais conforto), “Manual” (mais versatilidade) e “Sport” (respostas mais rápidas). Para optar pelo último, o motorista aciona um botão no volante que, de acordo com a engenharia da Fiat, dá ao carro maior sensibilidade no pedal da direita, mapeamento mais arisco das trocas de marchas, modo de direção mais firme e acionamento da vetorização dinâmica de torque (DTV).

Equipado com o ADAS (sistemas avançados de assistência à direção), o Fastback conta com frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis.

Tem ainda como item de série o freio de mão eletrônico – basta pressionar uma tecla no console central para acioná-lo – com função Auto Hold. Com ela, o carro mantém o freio acionado após a retirada do pé no pedal, seja em uma subida, um semáforo ou no engarrafamento. O modelo vem com “paddles shifters” para troca de marchas ao comando do motorista e computador de bordo de 7 polegadas personalizável em que o usuário pode escolher se deseja ter informações de forma analógica ou digital, como força G, pressão do turbo e consumo em tempo real.

Na conectividade, tem a central multimídia de 8,4 ou 10,1 polegadas (de acordo com a versão) com o Fiat ConnectMe vinculado à tela maior e espelhamento para Apple CarPlay ou Android Auto sem fio.

Com mais de 30 funcionalidades, o sistema conectado permite que o usuário tenha acesso a todas as informações do carro, como diagnósticos e a localização do veículo pelo smartphone, smartwatch ou pelo assistente pessoal Alexa ou Google Assistant. É possível também fazer o agendamento da revisão e de outros serviços em concessionária diretamente pelo app My Uconnect.

O termo “fastback” faz referência a uma categoria de carros que têm em comum o “desenho veloz” e as curvas dinâmicas Crédito: Fiat/Divulgação

O Fastback acrescenta wireless charger (carregador por indução) para celular, navegação embarcada com trânsito em tempo real de série, função TC+, que auxilia a frenagem em condições de baixa aderência, controle de estabilidade e tração, câmera de ré, ar-condicionado automático digital com saída para fila traseira e Sound Design da Fiat, com notificações e alertas com tons agradáveis, para proporcionar uma jornada auditiva mais tranquila.

DESAFIO DO NOVO

A equipe do Design Center South America da Stellantis, em Betim (MG), teve a missão de projetar o Fastback para ser imponente, autêntico e com o estilo ítalo-brasileiro, com posição de dirigir mais elevada e a volumetria externa típicas de SUVs com conforto interno e um porta-malas muito generoso, de 600 litros.

Na visão lateral, o carro exibe uma silhueta fluida, com a coluna “C” (a de trás) bem inclinada, com teto descendo acentuadamente até a traseira. Uma linha começa na lateral, passa em cima da roda de trás e segue até o spoiler. Na frente, o para-choque tem entradas aerodinâmicas e a grade é no formato de colmeia tridimensional em black piano.

Os faróis são em full LED de série com DRL (luzes de circulação diurna). O Fastback tem pintura bicolor como item de série na Impetus e na Limited. A tampa do porta-malas tem linha fluida, enquanto as lanternas em LED são “flutuantes”, conferindo um conjunto óptico tridimensional.

A versão Audace traz de fábrica o ADAS, controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça, rodas de liga leve de 17 polegadas, freio de mão eletrônico, ar-condicionado automático e digital, sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger e central multimídia com tela de 8,4 polegadas.

O Fastback chega em três versões: Audace e a Impetus, equipadas com o motor T200 turbo e a Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Crédito: Fiat/Divulgação

A Impetus soma bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, faróis de neblina com função “cornering lamps”, roda esportiva com acabamento diamantado de 18 polegadas, retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete, painel de instrumentos de 7 polegadas Full Digital e central multimídia com tela de 10,1 polegadas.

A “top” com a assinatura do escorpião (Abarth) acrescenta rodas esportivas de liga leve de 18 polegadas com pintura escurecida, badges “Limited Edition” nos para-lamas dianteiros, “Powered by Abarth” no cofre do motor e na tampa do porta-malas e “easter eggs” (aquelas figurinhas ligadas tipicamente à Jeep) espalhadas pelo interior da cabine.

FICHA TÉCNICA

O Fastback é equipado com sistemas avançados de assistência à direção Crédito: Fiat/Divulgação

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