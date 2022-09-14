Fiat Fastback mira na sofisticação e performance; veja preços

Após meses de uma construção de expectativa e a apresentação do modelo flagrado nas ruas, a Fiat fez o lançamento oficial do Fastback nesta quarta-feira (14). O SUV cupê, como a montadora o classificou, chega para compor o topo dos modelos da marca, que tem passado por uma reformulação tanto no Brasil quanto na América do Sul.
Com apenas duas versões e mais uma especial, o modelo foi desenvolvido totalmente no Brasil e chega às lojas bem completo, a partir da sua versão de entrada, a Audace. Entre os itens estão câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, faróis full LED, câmbio CVT, motor turbo e freio de mão eletrônico. Os preços para esta versão partem de R$ 129.990.
Já a versão Impetus, traz todos os equipamentos da Audace, além de sensor de estacionamento dianteiro, painel de instrumentos digital, central multimídia de 10 polegadas, pintura biton e rodas de liga leve com desenho diamantado. Os preços começam em R$ 139.990.
E a versão Limited Edition Powered by Abarth traz, além de tudo o que equipa a topo de linha, o motor turbo T270, antecipando a chegada da marca esportiva da Fiat, que ainda irá lançar o Pulse Abarth ainda este ano. Os preços da Limited Edition partem de R$ 149.990.
“A marca Fiat vive hoje o seu melhor momento no Brasil e na América Latina, com toda a sua gama renovada. O Fastback é o modelo que vai coroar todo o longo processo de reposicionamento da Fiat, que agora chega em seu patamar mais alto de produtos”, explica o COO da Stellantis América do Sul, Antonio Filosa.
Segundo ele, com o Pulse, a marca entrou para o segmento dos SUVs e ao lançar o Fastback a montadora busca um consumidor mais exigente e sofisticado. Ele chega para concorrer com modelos já consagrados no mercado, como o Hyundai Creta, o Volkswagen Nivus, o Volkswagen T-Cross e o Chevrolet Tracker, segundo os executivos da empresa.
SALÃO DO AUTOMÓVEL
Fiat Fastback
O que começou com um carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, acabou chegando às ruas na forma de um SUV cupê que traz tecnologia embarcada e sofisticação, elevando a marca para um novo patamar, com novos concorrentes.
Por fora, o modelo traz um visual que mistura robustez e esportividade. Na frente, o Fiat Fastback traz para-choque com entradas aerodinâmicas e grade no formato de colmeia tridimensional em black piano. Os faróis são Full LED de série com DRL quando as setas são acionadas.
Na lateral, o destaque fica para a coluna C inclinada e o teto mergulhando em direção à traseira, que dá o tom de um SUV cupê. O modelo possui rodas de liga leve com design diamantado. Chegando à traseira, a tampa do porta malas se junta às lanternas a LED flutuantes, no conjunto óptico tridimensional.
Por dentro, seu design expõe sofisticação e esportividade. Os bancos possuem três opções de revestimento: o Mescla Sanchez com embossed, o couro ecológico Preto com embossed e o couro natural Steel Grey com bordado.
Com um porta-malas que é o maior da categoria, ele comporta 600 litros de capacidade ou 560 litros volumétricos. Segundo a montadora, o Fiat Fastback tem também maior comprimento, largura e abertura de acesso entre os concorrentes. Com os bancos rebaixados, o volume ainda chega a 1.087 litros. E ainda possui 28 litros no total de porta-objetos espalhados em seu interior.
O modelo está disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).
TECNOLOGIA E SEGURANÇA
O Fastback está equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com as seguintes funcionalidades: frenagem automática de emergência, que evita colisões contra veículos à frente; alerta de mudança de faixa, que auxilia o motorista em caso de saída da pista, e a comutação automática dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.
Ele traz também como item de série o freio de mão eletrônico com Auto Hold. Com ela, o carro mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal, em uma subida, um semáforo ou no engarrafamento.
O modelo também vem com paddle shifters atrás do volante. O novo SUV da Fiat traz também painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas personalizável. Com relação à conectividade, está equipado com central multimídia de 8,4 ou 10,1 polegadas (de acordo com a versão) com o Fiat Connect////Me, a plataforma exclusiva da marca.
O modelo conta ainda com carregador por indução para smartphones, navegação embarcada com trânsito em tempo real de série, função TC+ que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência, controle de estabilidade, câmera de ré e ar-condicionado automático digital que possui saída para fila traseira.
MOTOR E REVISÕES
Toda a linha Fastback é 100% turbo. Com duas opções de motorização, ele é equipado nas versões Audace e Impetus com o Turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm.
O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os competidores com motor 1.0 turbo na categoria. O consumo do propulsor registra até 14,6 km/l na estrada.
Já a versão Limited Edition Powered by Abarth traz o motor Turbo 270 Flex com potência de 185 cv com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm de torque. Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.
O Fastback vem com três modos de direção: Normal (foco em menor consumo e mais conforto), Manual (mais versatilidade) e Sport (resposta mais rápida). O câmbio nas versões Turbo 200 é CVT e transmissão automática de 6 marchas no Turbo 270.
Com três anos de garantia, o Fiat Fastback possui três opções de pacotes de manutenção com utilização de peças genuínas que podem ser adquiridos junto com o veículo. O plano Tranquilidade inclui três revisões programadas. O Proteção traz, além das revisões, a cobertura de itens de desgaste, palheta de para-brisa, oxi-sanitização, alinhamento e balanceamento. O terceiro pacote - Segurança - inclui todos os itens do plano anterior e mais um ano de garantia adicional.
VERSÕES E PREÇOS
FIAT FASTBACK AUDACE TURBO 200 FLEX AT
- Motor Turbo 200
- Câmbio CVT
- Frenagem automática de emergência
- Alerta de mudança de faixa
- Comutação automática dos faróis
- Controle de estabilidade e tração
- Airbags frontais e laterais de tórax e cabeça
- Rodas de liga leve de 17 polegadas
- Freio de mão eletrônico com Auto Hold
- Ar-condicionado automático e digital
- Paddle shifters
- Sensor e câmera de estacionamento traseiros
- Carregador de celular por indução
- Central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio
- Carregador por indução
- Faróis e lanternas Full LED
- Preço: a partir de R$ 129.990
FASTBACK IMPETUS TURBO 200 FLEX AT
- Todos os itens da versão Audace
- Bancos revestidos em couro
- Acabamento interno escurecido
- Sensor de estacionamento dianteiro
- Pintura bicolor com teto em preto
- Faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps
- Roda esportiva com acabamento diamantado de 18 polegadas
- Retrovisores externos com rebatimento elétrico
- Tapetes de carpete
- Painel de instrumentos 7 polegadas digital
- Central multimídia com tela de 10,1 polegadas com Apple Carplay e Android Auto sem fio.
- Preço: a partir de R$ 139.990
FASTBACK LIMITED EDITION POWERED BY ABARTH TURBO 270 FLEX AT
- Todos os itens da versão Turbo
- Motor Turbo 270
- Câmbio automático de 6 marchas
- Rodas esportivas de liga leve de 18 polegadas com pintura escurecida
- Badges “Limited Edition” nos para-lamas dianteiros
- Badge “Powered by Abarth” no cofre do motor e na tampa do porta-malas
- Preço: a partir de R$ 149.990
Com informações da Fiat.