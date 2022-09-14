Fiat Fastback mira na sofisticação e performance; veja preços

O Fiat Fastback chega às lojas com duas versões (Audace e Impetus) e mais uma especial Crédito: Fiat/Divulgação

Com apenas duas versões e mais uma especial, o modelo foi desenvolvido totalmente no Brasil e chega às lojas bem completo, a partir da sua versão de entrada, a Audace. Entre os itens estão câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, faróis full LED, câmbio CVT, motor turbo e freio de mão eletrônico. Os preços para esta versão partem de R$ 129.990.

Já a versão Impetus, traz todos os equipamentos da Audace, além de sensor de estacionamento dianteiro, painel de instrumentos digital, central multimídia de 10 polegadas, pintura biton e rodas de liga leve com desenho diamantado. Os preços começam em R$ 139.990.

E a versão Limited Edition Powered by Abarth traz, além de tudo o que equipa a topo de linha, o motor turbo T270, antecipando a chegada da marca esportiva da Fiat, que ainda irá lançar o Pulse Abarth ainda este ano . Os preços da Limited Edition partem de R$ 149.990.

Coluna C inclinada e o teto mergulhando em direção à traseira dando o aspecto que caracteriza um SUV cupê Crédito: Fiat/Divulgação

“A marca Fiat vive hoje o seu melhor momento no Brasil e na América Latina, com toda a sua gama renovada. O Fastback é o modelo que vai coroar todo o longo processo de reposicionamento da Fiat, que agora chega em seu patamar mais alto de produtos”, explica o COO da Stellantis América do Sul, Antonio Filosa.

Segundo ele, com o Pulse, a marca entrou para o segmento dos SUVs e ao lançar o Fastback a montadora busca um consumidor mais exigente e sofisticado. Ele chega para concorrer com modelos já consagrados no mercado, como o Hyundai Creta, o Volkswagen Nivus, o Volkswagen T-Cross e o Chevrolet Tracker, segundo os executivos da empresa.

SALÃO DO AUTOMÓVEL

Fiat Fastback

O que começou com um carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, acabou chegando às ruas na forma de um SUV cupê que traz tecnologia embarcada e sofisticação, elevando a marca para um novo patamar, com novos concorrentes.

Por fora, o modelo traz um visual que mistura robustez e esportividade. Na frente, o Fiat Fastback traz para-choque com entradas aerodinâmicas e grade no formato de colmeia tridimensional em black piano. Os faróis são Full LED de série com DRL quando as setas são acionadas.

Na lateral, o destaque fica para a coluna C inclinada e o teto mergulhando em direção à traseira, que dá o tom de um SUV cupê. O modelo possui rodas de liga leve com design diamantado. Chegando à traseira, a tampa do porta malas se junta às lanternas a LED flutuantes, no conjunto óptico tridimensional.

Por dentro, seu design expõe sofisticação e esportividade. Os bancos possuem três opções de revestimento: o Mescla Sanchez com embossed, o couro ecológico Preto com embossed e o couro natural Steel Grey com bordado.

Com um porta-malas que é o maior da categoria, ele comporta 600 litros de capacidade ou 560 litros volumétricos. Segundo a montadora, o Fiat Fastback tem também maior comprimento, largura e abertura de acesso entre os concorrentes. Com os bancos rebaixados, o volume ainda chega a 1.087 litros. E ainda possui 28 litros no total de porta-objetos espalhados em seu interior.

O interior possui três tipos de revestimentos para os bancos Crédito: Fiat/Divulgação

O modelo está disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

O Fastback está equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com as seguintes funcionalidades: frenagem automática de emergência, que evita colisões contra veículos à frente; alerta de mudança de faixa, que auxilia o motorista em caso de saída da pista, e a comutação automática dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.

Ele traz também como item de série o freio de mão eletrônico com Auto Hold. Com ela, o carro mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal, em uma subida, um semáforo ou no engarrafamento.

O modelo também vem com paddle shifters atrás do volante. O novo SUV da Fiat traz também painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas personalizável. Com relação à conectividade, está equipado com central multimídia de 8,4 ou 10,1 polegadas (de acordo com a versão) com o Fiat Connect////Me, a plataforma exclusiva da marca.

Painel de instrumentos completamente digital e personalizável a partir da versão Impetus Crédito: Fiat/Divulgação

O modelo conta ainda com carregador por indução para smartphones, navegação embarcada com trânsito em tempo real de série, função TC+ que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência, controle de estabilidade, câmera de ré e ar-condicionado automático digital que possui saída para fila traseira.

MOTOR E REVISÕES

Toda a linha Fastback é 100% turbo. Com duas opções de motorização, ele é equipado nas versões Audace e Impetus com o Turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm.

O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os competidores com motor 1.0 turbo na categoria. O consumo do propulsor registra até 14,6 km/l na estrada.

Já a versão Limited Edition Powered by Abarth traz o motor Turbo 270 Flex com potência de 185 cv com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm de torque. Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.

O Fastback vem com três modos de direção: Normal (foco em menor consumo e mais conforto), Manual (mais versatilidade) e Sport (resposta mais rápida). O câmbio nas versões Turbo 200 é CVT e transmissão automática de 6 marchas no Turbo 270.

Com três anos de garantia, o Fiat Fastback possui três opções de pacotes de manutenção com utilização de peças genuínas que podem ser adquiridos junto com o veículo. O plano Tranquilidade inclui três revisões programadas. O Proteção traz, além das revisões, a cobertura de itens de desgaste, palheta de para-brisa, oxi-sanitização, alinhamento e balanceamento. O terceiro pacote - Segurança - inclui todos os itens do plano anterior e mais um ano de garantia adicional.

VERSÕES E PREÇOS

Fiat Fastback Audace tem câmbio CVT e motor turbo Crédito: Fiat/Divulgação

FIAT FASTBACK AUDACE TURBO 200 FLEX AT

Motor Turbo 200

Câmbio CVT

Frenagem automática de emergência

Alerta de mudança de faixa

Comutação automática dos faróis

Controle de estabilidade e tração

Airbags frontais e laterais de tórax e cabeça

Rodas de liga leve de 17 polegadas

Freio de mão eletrônico com Auto Hold

Ar-condicionado automático e digital

Paddle shifters

Sensor e câmera de estacionamento traseiros

Carregador de celular por indução

Central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio

Carregador por indução

Faróis e lanternas Full LED

Preço: a partir de R$ 129.990

FASTBACK IMPETUS TURBO 200 FLEX AT

A versão Impetus tem retrovisores externos com rebatimento elétrico Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da versão Audace

Bancos revestidos em couro

Acabamento interno escurecido

Sensor de estacionamento dianteiro

Pintura bicolor com teto em preto

Faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps

Roda esportiva com acabamento diamantado de 18 polegadas

Retrovisores externos com rebatimento elétrico

Tapetes de carpete

Painel de instrumentos 7 polegadas digital

Central multimídia com tela de 10,1 polegadas com Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Preço: a partir de R$ 139.990

FASTBACK LIMITED EDITION POWERED BY ABARTH TURBO 270 FLEX AT

A Limited Edition Powered by Abarth tem o motor mais potente Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da versão Turbo

Motor Turbo 270

Câmbio automático de 6 marchas

Rodas esportivas de liga leve de 18 polegadas com pintura escurecida

Badges “Limited Edition” nos para-lamas dianteiros

Badge “Powered by Abarth” no cofre do motor e na tampa do porta-malas

Preço: a partir de R$ 149.990