Citroën lança novo C3 com preços partindo de R$ 68.990

Quase um ano depois da sua apresentação ao mercado nacional, o Citroën C3 finalmente chega ao mercado brasileiro, com preços partindo de R$ 68.990. Com um visual totalmente repaginado, o hatch da montadora francesa foi lançado oficialmente nesta terça-feira (30) e chega com um apelo de SUV e a missão de ser um carro de entrada, concorrendo com modelos como o Renault Kwid (R$ 65.790) e Fiat Mobi (R$ 64.690) e buscando também abocanhar o mercado do Chevrolet Onix (R$ 78.700) e Hyundai HB20 (R$ 76.690) com as versões mais ao topo.
Ele é o primeiro de uma família de três modelos desenvolvidos e fabricados na América do Sul, inaugurando a variante da plataforma CMP na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, após um investimento de R$ 220 milhões na unidade.
A plataforma reúne atributos como praticidade de um hatch, atitude SUV, cabine ampla, porta-malas expressivo e conforto, segundo a montadora. Com 70% de nacionalização, o modelo terá duas opções de motorização: o 1.0 Firefly e o 1.6 16V EC5, ambos produzidos no Brasil.
O 1.0 Firefly marca a estreia da Citroën neste segmento no Brasil. O propulsor será oferecido sempre com câmbio manual de cinco marchas. Já o 1.6 16V EC5 alcança até 120 e poderá ser associado a um câmbio manual de cinco marchas ou um automático de seis com opção de trocas sequenciais, além do modo Eco, que melhora a eficiência do modelo.
“O Novo C3 marca uma nova era para a marca na região, com espaço, robustez, atitude SUV e Citroën Connect Touchscreen 10” com uma acessibilidade competitiva para o segmento. Ele é uma parte crucial da estratégia da Citroën de alcançar 4% de participação do mercado brasileiro até 2024 e vai ao encontro dos desejos dos nossos consumidores”, adianta a vice-presidente da Citroën para a América do Sul, Vanessa Castanho.
A montadora tem se preparado para promover esse crescimento, com o aumento da rede de concessionários no país, que chegou a 180, chegando a 80% da cobertura nacional, segundo o vice-presidente comercial da Citroën, André Montalvão. “Teremos 80% de cobertura territorial, reforçando nosso respeito com o cliente antes, durante e após a compra”, diz.
O modelo terá sete versões, partindo da mais barata, a Live 1.0 (R$ 68.990) com motor Firefly até chegar na topo de linha, a Feel Pack 1.6 16V Automático (R$ 93.990), com motor 1.6 de 16V. O lançamento ainda traz as versões First Edition, com motorização 1.0 e 1.6.
DE CARA NOVA
Totalmente diferente das versões anteriores, o novo Citroën C3 ganhou um design mais robusto, com cara de SUV. Os chevrons localizados na parte dianteira do veículo receberam uma nova leitura com linhas duplas que começam por meio das luzes de condução diurna (DRL) de leds nos faróis bipartidos e cruzam toda a dianteira até o centro, formando as linhas que identificam os carros da marca.
O modelo possui linhas verticais e vincos pronunciados ao longo de toda a carroceria, levando o espírito SUV em seu desenho, com barras de teto longitudinais e vincos que saem das extremidades da carroceria e levam o olhar em direção ao centro do modelo. Arcos nos para-lamas agregam robustez ao visual.
Na dianteira, o para-choque terá sua parte central sempre na cor preta. Abaixo dos faróis ficam as luzes auxiliares de neblina, que podem receber molduras embelezadoras. Já, na traseira, as lanternas se integram às linhas do veículo, conferindo o design que contribuir para identificar o modelo.
O C3 possui 3,98 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos, o que confere mais conforto para a cabine interna do modelo, que possui uma posição de dirigir elevada, como em um SUV. O carro tem ainda dimensões de 1,60 metro de altura e 1,73 metro de largura, rodas de 15 polegadas de perfil alto (195/65) com calotas ou de liga leve.
TELA DE 10 POLEGADAS
Por dentro, o novo Citroën C3 possui central multimídia touchscreen de 10 polegadas, com conexão sem fio para Android Auto ou Apple Car Play, a partir da versão live Pack.
O painel possui elementos cromados em seu acabamento e dois tons de cores, com um elemento central na cor Cinza Steel ou Azul Metálico cruzando horizontalmente todo o conjunto. O novo C3 também vem de série com indicador de trocas de marcha e monitoramento de pressão dos pneus em todas as versões.
A versão Live Pack possui ainda volante com comandos do sistema de som e bluetooth. O carro tem ainda conectores USB de recarga rápida, sendo dois voltados para o banco traseiro e um no console central, próximo do conector 12V.
O banco traseiro possui cinto de três pontos retrátil e encosto de cabeça em todas as posições e fixação para cadeirinhas no padrão Isofix/Latch. Outro detalhe fica para o porta-malas, com 367 litros no volume total líquido, sendo o maior do segmento. A tampa tem fechadura elétrica e possui abertura ampla.
SETE VERSÕES
O novo C3 estreia nas lojas em sete versões de acabamento, incluindo as especiais First Edition 1.0 e 1.6. O pacote Live 1.0 possui, entre os principais itens de série direção elétrica, ar-condicionado, airbag duplo, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, indicador de trocas de marcha, luzes de condução diurna (DRL), vidros dianteiros e travas elétricas, monitoramento de pressão dos pneus e painel digital com computador de bordo.
O C3 Live Pack 1.0 possui central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conector USB no console, volante com comandos do som e bluetooth e banco dianteiro do motorista com ajuste de altura entre os principais itens de série.
A versão Feel está disponível com motores 1.0 ou 1.6 16V e agrega vidros traseiros elétricos, alarme perimétrico, volante com ajuste de altura, luzes de condução diurna (DRL) de leds, rodas de liga-leve de 15 polegadas, barras longitudinais no teto, Chevron cromado e maçanetas na cor da carroceria.
A Feel Pack 1.6 16V automático possui, em seu pacote de equipamentos câmera de ré, volante com revestimento exclusivo, rodas liga-leve de 15 polegadas diamantadas, faróis de neblina e câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais e modo Eco.
Já as duas versões especiais limitadas vêm com duas opções de motorização: 1.0 ou 1.6. Elas acumulam todos os itens do pacote Feel (1.0) e Feel Pack (1.6 16V Automático) com um visual único e terá somente 2.000 unidades.
Nela, as barras longitudinais do teto são pintadas de cinza, os faróis de neblina recebem uma moldura branca, as laterais carregam airbumps exclusivos e a cabine adota tapetes especiais, com a identificação First Edition. O nome da série especial também está nas placas de identificação nas portas e no porta-malas e a pintura metálica bitom é de série.
O novo C3 tem garantia de três anos sem limite de quilometragem e será oferecido em até cinco cores: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Azul Spring. O teto bitom estará disponível em duas cores, podendo ser Branco Banquise ou Preto Perla Nera.
Nas versões 1.0 as três manutenções custam só R$ 1.436, enquanto nos modelos 1.6 o valor é de R$ 1.579.
Com informações da Citroën.
CITROËN C3
FICHA TÉCNICA DAS VERSÕES
CITROËN C3 LIVE 1.0
- Airbags duplos
- Controle de estabilidade
- Controle de tração
- Assistente de partida em rampa - Hill holder
- Monitoramento de pressão dos pneus
- Ar-condicionado
- Direção elétrica
- Vidros dianteiros elétricos
- Travas elétricas
- Indicador de trocas de marcha
- Rodas de 15” com calotas
- Luzes de condução diurna
- Preço: R$ 68.990
- Pintura Metálica opcional: R$ 1.300
- Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) opcional: R$ 900
CITROËN C3 LIVE PACK 1.0
- Todos os equipamentos da Live
- Citroën Connect 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio
- Conector USB dianteiro
- Volante com comandos do sistema de som e bluetooth
- Chave com telecomando
- Banco dianteiro com ajuste de altura
- Limpador e desembaçador elétrico traseiro
- Preço: R$ 74.990
- Pintura Metálica opcional: R$ 1.300
- Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) opcional: R$ 900
CITROËN C3 FEEL 1.0
- Todos os equipamentos da Live Pack
- Vidros traseiros elétricos
- Alarme Perimétrico
- Conectores USB traseiros (x2)
- Luzes diurnas de leds
- Rodas de liga-leve de 15”
- Painel interno com faixa azul metálica
- Barras longitudinais no teto
- Volante com ajuste de altura
- Chevron cromado
- Maçanetas na cor da carroceria
- Preço: R$ 78.990
- Pintura Metálica opcional: R$ 1.300
- Teto bitom opcional: R$ 1.300
- Comfort Pack (sensor e câmera de ré) opcional: R$ 1.400
- Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) opcional: R$ 900
CITROËN C3 FEEL 1.6 16V
- Todos os equipamentos da Feel 1.0
- Motor 1.6 16V de até 120 cv
- Preço: R$ 86.990
- Pintura Metálica opcional: R$ 1.300
- Teto bitom opcional: R$ 1.300
- Comfort Pack (sensor e câmera de ré) opcional: R$ 1.400
- Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) opcional: R$ 900
CITROËN C3 FEEL PACK 1.6 16V AUTOMÁTICO
- Todos os equipamentos da Feel 1.6
- Câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais
- Modo Eco
- Rodas de liga-leve de 15” diamantadas
- Câmera de ré
- Volante revestido com couro
- Preço: R$ 93.990
- Pintura Metálica opcional: R$ 1.300
- Teto bitom opcional: R$ 1.300
- Comfort Pack (sensor e câmera de ré) opcional: R$ 1.400
- Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) opcional: R$ 900
CITROËN C3 1.0 FIRST EDITION
- Todos os equipamentos da Feel 1.0
- Faróis de neblina
- Pintura bitom
- Barras de teto na cor Alu Shadow
- Airbumps laterais
- Moldura embelezadora do farol de neblina
- Tapetes exclusivos
- Badges “First Edition” nas laterais e tampa do porta-malas
- Preço: R$ 83.990
CITROËN C3 1.6 16V AUTOMÁTICO FIRST EDITION
- Todos os equipamentos da Feel Pack
- Pintura bitom
- Barras de teto na cor Alu Shadow
- Airbumps laterais
- Moldura embelezadora do farol de neblina
- Tapetes exclusivos
- Badges “First Edition” nas laterais e tampa do porta-malas
- Preço: R$ 97.990