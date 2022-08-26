Nova Ram Classic chega ao Brasil entregando potência de 400cv

A Ram Classic chega ao Brasil em duas versões: Laramie e Night Edition Crédito: Ram/Divulgação

Buscando a expansão no Brasil, a Ram lança o seu quarto modelo no país (com exceção das edições limitadas), que chega como opção de entrada da marca no segmento de picapes premium. Produzida no México, a Ram Classic estará disponível a partir de 15 de setembro nas concessionárias da empresa. Os preços não foram divulgados, mas a expectativa é de que fiquem na faixa dos R$ 350 mil.

A primeira versão a chegar será a Laramie. Na sequência, a linha será reforçada pela opção Laramie Night Edition. O modelo é um dos mais potentes da marca, juntamente com a Ram 1500, enquadrando-o na categoria de muscle truck. O motor HEMI V8 de 5,7 litros chega a 400 cv de potência a 5.600 rpm, com torque de 556 Nm a 3.950 rpm, o maior entre os modelos a gasolina no segmento.

A picape traz ainda um design atemporal, com linhas que resgatam o estilo “big-rig” da segunda geração das picapes Ram, na década de 1990. As cores disponíveis são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico para a Laramie, que possui acabamento externo com grade, logotipos, rodas, para-choques e retrovisores cromados.

Já a Laramie Night Edition tem essas partes pintadas de preto e os para-choques na cor da carroceria, que podem ser Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Crystal. O revestimento interno é sempre preto e de couro com costuras brancas e com apliques prateados, dourados e imitando madeira.

Detalhes da Ram Classic

DESIGN RETRÔ

O nome Classic faz alusão ao design retrô do modelo. Na dianteira, a picape homenageia a segunda geração da marca, lançada em 1993. Essa geração foi responsável, segundo a montadora, por elevar as vendas da marca nos Estados Unidos, rendendo o prêmio “Truck of the Year” da Motor Trend em 1994 a esta geração da então Dodge Ram 1500.

O estilo “big rig” se deve à referência daquelas grandes carretas que cruzam as estradas norte-americanas. Uma dessas características está nos faróis que ficam em posição abaixo da linha superior da grade e que nascem como uma continuação dos para-lamas, por sua vez, também rebaixados em relação à altura do capô.

Os faróis têm projetor de dupla função, fazendo o papel da luz baixa e luz alta, sendo esta auxiliada também por uma lâmpada suplementar. LEDs âmbares integrados fazem os papéis de luz de rodagem diurna (DRL) e indicador de direção. Já as lanternas traseiras são formadas por 15 LEDs.

Também contribuem para o estilo muscle truck o capô com ressaltos e detalhes especiais, as duas saídas de escapamento e as rodas de alumínio de 20 polegadas. Com desenho de cinco raios, na versão Laramie, elas são prateadas, combinando com todos os cromados, enquanto na Laramie Night Edition a pintura delas é preta, em linha com o padrão chrome delete.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

O motor HEMI V8 de 5,7 litros chega a 400 cv de potência a 5.600 rpm Crédito: Ram/Divulgação

Com câmaras de combustão hemisféricas, que explicam o nome de batismo, o motor HEMI tem algumas tecnologias que visam à economia de combustível. Uma delas fica por conta do sistema de desativação de cilindros (MDS).

Nele, a central eletrônica corta a alimentação de combustível, as faíscas das velas e fecha as válvulas de admissão e escape em quatro dos oito cilindros durante acelerações leves, como em velocidades constantes na cidade ou estrada, quando a potência total não é necessária. Dessa forma, o consumo pode ser reduzido em até 20%.

Outro recurso para contribuir com eficiência energética é a sincronização do eixo de comando variável das válvulas. Isso reduz o trabalho de bombeamento do motor por meio de um fechamento retardado da válvula de admissão, aumentando o processo de expansão da combustão.

O motor possui ainda ventilador de arrefecimento elétrico de 850W que adapta o consumo de energia do ventilador à demanda de resfriamento. A eliminação do ventilador tradicional à frente do motor melhora a economia de combustível ao reduzir perdas parasitas e ainda diminui ruídos, segundo a montadora.

TRANSMISSÃO E CAÇAMBA GENEROSA

A primeira versão a chegar será a Laramie Crédito: Ram/Divulgação

A Ram Classic está equipada com caixa automática de oito marchas totalmente eletrônica. Os comandos do câmbio são feitos pelo seletor rotativo no painel. Quanto aos modos de tração, a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time tem as opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida).

O motorista controla tudo eletronicamente, por meio dos botões abaixo do seletor do câmbio, no painel de instrumentos. Já a relação do diferencial é de 3.92 e a Ram Classic ainda conta com diferencial traseiro antideslizante, garantindo aderência nos mais variados terrenos. A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga.

Sua caçamba é bem generosa, com 1.424 litros de capacidade volumétrica, perdendo apenas para a Ram 3500 Limited Longhorn (quando com preparação para reboques tipo quinta roda). Possui revestimento protetor especial por toda a superfície e iluminação de LED na lateral e no alto. Do lado de fora, a preparação para o gancho de reboque é de fábrica e a picape pode rebocar até 3.534 kg.

LUXO POR DENTRO

Interior da Ram Classic

O interior da Ram Classic entrega a mesma qualidade de acabamento dos outros modelos, prezando pelo luxo e conforto. Com revestimento em couro, os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos em 10 posições com duas memórias para o motorista (que guarda também a posição dos espelhos retrovisores externos, dos pedais e rádio), aquecimento e ventilação. Já os bancos traseiros laterais possuem aquecimento.

No quesito equipamentos, a picape possui ar-condicionado digital de duas zonas e com saídas traseiras, câmera de ré com linhas ativas e sensores traseiros de estacionamento, central multimídia com tela tátil de 8,4 polegadas, navegação embarcada, conexão com Android Auto e Apple CarPlay e chave presencial com partida remota.

O quadro de instrumentos possui seis mostradores e tela multifuncional de TFT colorida de 7 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro, estribos laterais fixos, pedais do acelerador e freio com regulagem elétrica de distância.

O sistema de som da Ram Classic é o Alpine, com 9 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas e 506 W de potência. Ela ainda possui tapetes de borda elevada, tomada de 110 V no painel e volante de couro com aquecimento.

O modelo possui ainda acabamentos emborrachados no painel de portas dianteiro parcialmente revestido em couro e painel de instrumentos revestido em couro, além da iluminação em LED.

Os assentos traseiros são bipartidos, que ao serem levantados, deixam à mostra o subwoofer e um nicho para objetos, além de uma plataforma dobrável que pode tornar o piso completamente plano.

Sua caçamba é bem generosa, com 1.424 litros de capacidade volumétrica Crédito: Ram/Divulgação

Outro detalhe fica por conta de dois compartimentos embutidos com tampa nas laterais do assoalho traseiro. Impermeáveis e removíveis, podem receber, por exemplo, latas de bebidas e pedras de gelo para mantê-las na temperatura ideal.

Em relação à segurança, a Ram Classic possui seis airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa (HSA), controles de tração e estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria, freios a disco nas quatro rodas com Brake Assist, que aproxima as pastilhas em caso de chuva, além do controle de oscilação de reboque (TSC).

Com informações da Ram.

FICHA TÉCNICA

A Laramie Night Edition tem detalhes pintados de preto e os para-choques na cor da carroceria Crédito: Ram/Divulgação

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