Nova Ram Classic chega ao Brasil entregando potência de 400cv

Buscando a expansão no Brasil, a Ram lança o seu quarto modelo no país (com exceção das edições limitadas), que chega como opção de entrada da marca no segmento de picapes premium. Produzida no México, a Ram Classic estará disponível a partir de 15 de setembro nas concessionárias da empresa. Os preços não foram divulgados, mas a expectativa é de que fiquem na faixa dos R$ 350 mil.
A primeira versão a chegar será a Laramie. Na sequência, a linha será reforçada pela opção Laramie Night Edition. O modelo é um dos mais potentes da marca, juntamente com a Ram 1500, enquadrando-o na categoria de muscle truck. O motor HEMI V8 de 5,7 litros chega a 400 cv de potência a 5.600 rpm, com torque de 556 Nm a 3.950 rpm, o maior entre os modelos a gasolina no segmento.
A picape traz ainda um design atemporal, com linhas que resgatam o estilo “big-rig” da segunda geração das picapes Ram, na década de 1990. As cores disponíveis são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico para a Laramie, que possui acabamento externo com grade, logotipos, rodas, para-choques e retrovisores cromados.
Já a Laramie Night Edition tem essas partes pintadas de preto e os para-choques na cor da carroceria, que podem ser Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Crystal. O revestimento interno é sempre preto e de couro com costuras brancas e com apliques prateados, dourados e imitando madeira.
Detalhes da Ram Classic
DESIGN RETRÔ
O nome Classic faz alusão ao design retrô do modelo. Na dianteira, a picape homenageia a segunda geração da marca, lançada em 1993. Essa geração foi responsável, segundo a montadora, por elevar as vendas da marca nos Estados Unidos, rendendo o prêmio “Truck of the Year” da Motor Trend em 1994 a esta geração da então Dodge Ram 1500.
O estilo “big rig” se deve à referência daquelas grandes carretas que cruzam as estradas norte-americanas. Uma dessas características está nos faróis que ficam em posição abaixo da linha superior da grade e que nascem como uma continuação dos para-lamas, por sua vez, também rebaixados em relação à altura do capô.
Os faróis têm projetor de dupla função, fazendo o papel da luz baixa e luz alta, sendo esta auxiliada também por uma lâmpada suplementar. LEDs âmbares integrados fazem os papéis de luz de rodagem diurna (DRL) e indicador de direção. Já as lanternas traseiras são formadas por 15 LEDs.
Também contribuem para o estilo muscle truck o capô com ressaltos e detalhes especiais, as duas saídas de escapamento e as rodas de alumínio de 20 polegadas. Com desenho de cinco raios, na versão Laramie, elas são prateadas, combinando com todos os cromados, enquanto na Laramie Night Edition a pintura delas é preta, em linha com o padrão chrome delete.
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
Com câmaras de combustão hemisféricas, que explicam o nome de batismo, o motor HEMI tem algumas tecnologias que visam à economia de combustível. Uma delas fica por conta do sistema de desativação de cilindros (MDS).
Nele, a central eletrônica corta a alimentação de combustível, as faíscas das velas e fecha as válvulas de admissão e escape em quatro dos oito cilindros durante acelerações leves, como em velocidades constantes na cidade ou estrada, quando a potência total não é necessária. Dessa forma, o consumo pode ser reduzido em até 20%.
Outro recurso para contribuir com eficiência energética é a sincronização do eixo de comando variável das válvulas. Isso reduz o trabalho de bombeamento do motor por meio de um fechamento retardado da válvula de admissão, aumentando o processo de expansão da combustão.
O motor possui ainda ventilador de arrefecimento elétrico de 850W que adapta o consumo de energia do ventilador à demanda de resfriamento. A eliminação do ventilador tradicional à frente do motor melhora a economia de combustível ao reduzir perdas parasitas e ainda diminui ruídos, segundo a montadora.
TRANSMISSÃO E CAÇAMBA GENEROSA
A Ram Classic está equipada com caixa automática de oito marchas totalmente eletrônica. Os comandos do câmbio são feitos pelo seletor rotativo no painel. Quanto aos modos de tração, a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time tem as opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida).
O motorista controla tudo eletronicamente, por meio dos botões abaixo do seletor do câmbio, no painel de instrumentos. Já a relação do diferencial é de 3.92 e a Ram Classic ainda conta com diferencial traseiro antideslizante, garantindo aderência nos mais variados terrenos. A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga.
Sua caçamba é bem generosa, com 1.424 litros de capacidade volumétrica, perdendo apenas para a Ram 3500 Limited Longhorn (quando com preparação para reboques tipo quinta roda). Possui revestimento protetor especial por toda a superfície e iluminação de LED na lateral e no alto. Do lado de fora, a preparação para o gancho de reboque é de fábrica e a picape pode rebocar até 3.534 kg.
LUXO POR DENTRO
Interior da Ram Classic
O interior da Ram Classic entrega a mesma qualidade de acabamento dos outros modelos, prezando pelo luxo e conforto. Com revestimento em couro, os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos em 10 posições com duas memórias para o motorista (que guarda também a posição dos espelhos retrovisores externos, dos pedais e rádio), aquecimento e ventilação. Já os bancos traseiros laterais possuem aquecimento.
No quesito equipamentos, a picape possui ar-condicionado digital de duas zonas e com saídas traseiras, câmera de ré com linhas ativas e sensores traseiros de estacionamento, central multimídia com tela tátil de 8,4 polegadas, navegação embarcada, conexão com Android Auto e Apple CarPlay e chave presencial com partida remota.
O quadro de instrumentos possui seis mostradores e tela multifuncional de TFT colorida de 7 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro, estribos laterais fixos, pedais do acelerador e freio com regulagem elétrica de distância.
O sistema de som da Ram Classic é o Alpine, com 9 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas e 506 W de potência. Ela ainda possui tapetes de borda elevada, tomada de 110 V no painel e volante de couro com aquecimento.
O modelo possui ainda acabamentos emborrachados no painel de portas dianteiro parcialmente revestido em couro e painel de instrumentos revestido em couro, além da iluminação em LED.
Os assentos traseiros são bipartidos, que ao serem levantados, deixam à mostra o subwoofer e um nicho para objetos, além de uma plataforma dobrável que pode tornar o piso completamente plano.
Outro detalhe fica por conta de dois compartimentos embutidos com tampa nas laterais do assoalho traseiro. Impermeáveis e removíveis, podem receber, por exemplo, latas de bebidas e pedras de gelo para mantê-las na temperatura ideal.
Em relação à segurança, a Ram Classic possui seis airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa (HSA), controles de tração e estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria, freios a disco nas quatro rodas com Brake Assist, que aproxima as pastilhas em caso de chuva, além do controle de oscilação de reboque (TSC).
Com informações da Ram.
FICHA TÉCNICA
RAM CLASSIC
- Motor: a gasolina, longitudinal dianteiro, com 8 cilindros em V e 5.654 cm³ cilindradas. Taxa de compressão de 10,5:1. Potência máxima (ABNT) de 400 cv a 5.600 rpm e torque máximo (ABNT) de 556 Nm (56,7 kgfm) a 3.950 rpm.
- Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré
- Sistema de tração: caixa de transferência part-time. Modos de operação: 4x2, 4x4 High e 4x4 Low com comando elétrico
- Freios: a pedal com transmissão hidráulica com ESC. Dianteiros a discos ventilados (diâmetro de 336 mm) com pinça deslizante. Traseiros a discos sólidos (diâmetro de 352 mm) com pinça deslizante
- Suspensão: dianteira tipo braços triangulares (duplo A) com rodas independentes e barra estabilizadora e amortecedores de tubo duplo. Traseira tipo eixo rígido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora e amortecedores de tubo duplo.
- Direção: elétrica
- Diâmetro mínimo de curva: 12,1 m
- Rodas: aro 20” de liga leve
- Pneus: 275/60 R20
- Peso do veículo: em ordem de marcha: 2.553 kg
- Capacidade de carga: 531 kg
- Carga máxima rebocável (reboque com freio): 3.534 kg
- Comprimento: 5.816 mm
- Largura: 2.017 mm
- Altura: 1.970 mm
- Distância entre eixos: 3.570 mm
- Bitola dianteira: 1.728,2 mm
- Bitola traseira: 1.714,7 mm
- Altura livre do solo entre os eixos: 236 mm
- Ângulo de entrada: 18,3°
- Ângulo de saída: 24,8°
- Ângulo de rampa: 19,4°
- Tanque de combustível: 98 litros
- Caçamba Comprimento: 1.712,4 mm
- Largura: 1.686,9 mm (1.295,4 mm entre as caixas de roda)
- Profundidade: 508,6 mm
- Volume: 1.424 litros
- Velocidade máxima: 174 km/h (limitada eletronicamente)
- 0 a 100 km/h: 7,7 s
- Consumo Ciclo urbano: 5,2 km/l
- Ciclo estrada: 6,4 km/l