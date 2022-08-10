Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • VW Polo 2023 terá faróis de LED como item de série em todas as versões
Novidade

VW Polo 2023 terá faróis de LED como item de série em todas as versões

Por sua eficiência e durabilidade, o LED contribui para reduzir em até 95% o consumo de energia e com durabilidade 25 vezes maior do que um conjunto halógeno convencional

Publicado em 

10 ago 2022 às 14:37

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 14:37

O objetivo para o novo Polo era embarcar uma tecnologia de iluminação que entregasse mais segurança, conforto e tecnologia ao motorista
O objetivo para o novo Polo era embarcar uma tecnologia de iluminação que entregasse mais segurança, conforto e tecnologia ao motorista Crédito: Volkswagen/Divulgação
O novo hatch compacto da Volkswagen, o Polo 2023, será o único modelo do segmento a oferecer faróis de LED desde as versões mais básicas. Já para o Novo Polo GTS está prevista a tecnologia exclusiva de faróis de LED matriciais da Volkswagen. Trata-se de um equipamento inédito para o hatch e para o segmento.
“A importância de um conjunto de iluminação vai além da segurança e conforto, envolve tecnologia, design e estilo. Com o novo Polo, pensamos desde o início para trazer opções mais avançadas e que mantivessem o Polo como referência no segmento. Uma delas foi a iluminação, embarcando em toda linha alta tecnologia com itens de série”, afirma Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil.
De acordo com a Volkswagen, para o novo Polo o objetivo era certo: embarcar uma tecnologia de iluminação que entregasse mais segurança, conforto e tecnologia ao motorista. A partir daí, ficou clara a necessidade de equipar toda a gama com LED por sua eficiência e durabilidade, reduzindo em até 95% o consumo de energia e com durabilidade 25 vezes maior do que um conjunto halógeno convencional, além de uma redução de sete gramas no consumo de CO2 por ano.
O novo Polo GTS estará equipado com o IQ. Light, entregando uma assinatura ainda mais marcante e esportiva para a linha GTS
O novo Polo GTS estará equipado com o IQ. Light, entregando uma assinatura ainda mais marcante e esportiva para a linha GTS Crédito: Volkswagen/Divulgação
O conjunto H7 do novo Polo, composto por farol alto, baixo e sinalização diurna totalmente em LED, trará, principalmente, qualidade de iluminação, podendo alcançar um fluxo luminoso de mais de 700 lumens (quantidade de luz irradiada) de intensidade - aumento de mais de 50% comparado ao halógeno -, e mais de 130 metros de distância, alcance 85% maior na comparação.

IQ.LIGHT

Dando sequência à chegada da tecnologia no Brasil, feita pelo Taos em 2021, o novo Polo GTS estará equipado com o IQ. Light, entregando uma assinatura ainda mais marcante e esportiva para a linha GTS, com os dois canhões de luz aliados ao exclusivo DRL (Daytime Running Light) duplo.
Segundo a Volkswagen, o conjunto de LED matricial oferece conveniência, conforto e segurança, já que, através do sistema de controle dos faróis, ele une as informações captadas pela câmera atrás do retrovisor e do sensor embutido no emblema no para-choque dianteiro para oferecer alguns recursos inéditos.
Com diferentes pontos de LED no canhão de luz do IQ. Light, a iluminação conta com tecnologia exclusiva, o FLA (Front Lightning Assistant), que trabalha o farol alto de acordo com a detecção de veículos a frente ou no outro sentido, apagando e acendendo os diferentes trechos de LED do IQ. Light, sem ofuscar outros motoristas.
Com informações da Volkswagen.

Veja Também

Versão híbrida XRX do Corolla Cross é o Toyota mais vendido no Brasil

Novo Jeep Gladiator chega ao Brasil por R$ R$ 499.990

Fiat Fastback 2023: montadora revela imagem do novo SUV cupê

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Volkswagen Mercado Automotivo Volkswagen Polo Hatch Hatch Compacto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados