VW Polo 2023 terá faróis de LED como item de série em todas as versões

O objetivo para o novo Polo era embarcar uma tecnologia de iluminação que entregasse mais segurança, conforto e tecnologia ao motorista Crédito: Volkswagen/Divulgação

O novo hatch compacto da Volkswagen, o Polo 2023, será o único modelo do segmento a oferecer faróis de LED desde as versões mais básicas. Já para o Novo Polo GTS está prevista a tecnologia exclusiva de faróis de LED matriciais da Volkswagen. Trata-se de um equipamento inédito para o hatch e para o segmento.

“A importância de um conjunto de iluminação vai além da segurança e conforto, envolve tecnologia, design e estilo. Com o novo Polo, pensamos desde o início para trazer opções mais avançadas e que mantivessem o Polo como referência no segmento. Uma delas foi a iluminação, embarcando em toda linha alta tecnologia com itens de série”, afirma Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil.

De acordo com a Volkswagen, para o novo Polo o objetivo era certo: embarcar uma tecnologia de iluminação que entregasse mais segurança, conforto e tecnologia ao motorista. A partir daí, ficou clara a necessidade de equipar toda a gama com LED por sua eficiência e durabilidade, reduzindo em até 95% o consumo de energia e com durabilidade 25 vezes maior do que um conjunto halógeno convencional, além de uma redução de sete gramas no consumo de CO2 por ano.

O novo Polo GTS estará equipado com o IQ. Light, entregando uma assinatura ainda mais marcante e esportiva para a linha GTS Crédito: Volkswagen/Divulgação

O conjunto H7 do novo Polo, composto por farol alto, baixo e sinalização diurna totalmente em LED, trará, principalmente, qualidade de iluminação, podendo alcançar um fluxo luminoso de mais de 700 lumens (quantidade de luz irradiada) de intensidade - aumento de mais de 50% comparado ao halógeno -, e mais de 130 metros de distância, alcance 85% maior na comparação.

IQ.LIGHT

Dando sequência à chegada da tecnologia no Brasil, feita pelo Taos em 2021, o novo Polo GTS estará equipado com o IQ. Light, entregando uma assinatura ainda mais marcante e esportiva para a linha GTS, com os dois canhões de luz aliados ao exclusivo DRL (Daytime Running Light) duplo.

Segundo a Volkswagen, o conjunto de LED matricial oferece conveniência, conforto e segurança, já que, através do sistema de controle dos faróis, ele une as informações captadas pela câmera atrás do retrovisor e do sensor embutido no emblema no para-choque dianteiro para oferecer alguns recursos inéditos.

Com diferentes pontos de LED no canhão de luz do IQ. Light, a iluminação conta com tecnologia exclusiva, o FLA (Front Lightning Assistant), que trabalha o farol alto de acordo com a detecção de veículos a frente ou no outro sentido, apagando e acendendo os diferentes trechos de LED do IQ. Light, sem ofuscar outros motoristas.