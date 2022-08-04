Novo Jeep Gladiator chega ao Brasil por R$ R$ 499.990

O Jeep Gladiator Rubicon entrega o legítimo design Jeep, capacidade 4x4 off-road e a possibilidade de explorar o máximo de liberdade ao ar livre Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep anunciou nesta quinta-feira (04) que o novo Gladiator acaba de chegar ao mercado brasileiro, disponível em todas as concessionárias do país, com preço a partir de R$ 499.990 (exceto em São Paulo, que sai a partir de R$ 515.913) e com três anos de garantia.

“O Jeep Gladiator Rubicon é a única picape do mundo a entregar, ao mesmo tempo, o legítimo design Jeep, sua legendária capacidade 4x4 off-road e a possibilidade de explorar o máximo de liberdade ao ar livre. É uma grande satisfação poder estender ao consumidor brasileiro a oferta de uma picape vigorosa, versátil, funcional e dotada de toda a robustez exigida pela categoria, características que traduzem a alma Jeep em sua essência”, comenta Alexandre Aquino, vice-presidente da Jeep para a América do Sul.

Disponível para o Brasil na configuração Rubicon, que constitui a máxima expressão do legado e do DNA da marca Jeep, a picape Gladiator chega, de acordo com a montadora, para ser uma fonte inesgotável de aventuras e sensações inéditas àqueles que possuem um espírito explorador, independentemente da condição climática e do tipo de terreno.

“Vamos oferecer aos nossos clientes brasileiros a picape mais capaz já produzida pela marca. Uma picape que carrega todo o DNA e a autenticidade da Jeep e chega para completar uma gama de veículos que já nos coloca em uma posição de destaque no mercado brasileiro. O Novo Jeep Gladiator Rubicon é uma picape que chega para redefinir o segmento, trazendo tecnologias inéditas ao Brasil e ela será comercializada em todas as nossas concessionárias do país”, comenta Everton Kurdejak, vice-presidente Sênior de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

Inspirada no modelo lançado há 60 anos, a nova picape Jeep Gladiator tem no visual uma releitura do autêntico design da marca Crédito: Jeep/Divulgação

Inspirada no modelo lançado há 60 anos, a nova picape Jeep Gladiator tem no visual uma releitura do autêntico design da marca, cuidadosamente trabalhada para equilibrar modernidade e a preservação de características inconfundíveis da identidade Jeep.

Um bom exemplo é a lendária grade de sete fendas presente, só que em uma versão mais larga para aumentar o fluxo de ar e ajudar o motor, aspecto importante com o incremento da capacidade de reboque. Já a parte superior da grade fica suavemente inclinada, para melhorar a aerodinâmica.

Faróis dianteiros e de neblina de LED proporcionam uma nítida luz branca e enriquecem o estilo do Gladiator, enquanto as luzes de circulação diurna (DRL) formam uma auréola ao redor dos faróis. Atrás, as tradicionais lanternas quadradas ladeiam a tampa traseira, que conta com trava elétrica e três posições de abertura. E por falar na traseira, a montadora destaca a concepção da caçamba que levou em conta não somente o aspecto visual, mas a aplicação de soluções inteligentes e funcionais, além da racionalização do espaço (a iluminação do piso, a fonte de alimentação elétrica coberta – 400 W, 220 V – e os fortes ganchos são alguns exemplos).

100% JEEP

O modelo conta com um pacote que dispõe de mais de 70 itens de segurança Crédito: Jeep/Divulgação

O sobrenome Rubicon, de acordo com a montadora, é a representação máxima do legado e do DNA da marca Jeep. Ele existe como versão desde o Jeep Wrangler TJ, lançado em 1997, em homenagem à “Rubicon Trail”.

A Rubicon é uma trilha off-road localizada na California (EUA), com aproximadamente 35 km de extensão. Devido às condições rochosas e clima diversificado, é considerada uma das pistas mais técnicas de condução off-road do mundo e é utilizada para testes dos veículos Trailrated. E quem garante à picape toda essa capacidade de transpor os mais desafiadores obstáculos não é apenas um equipamento, mas um conjunto de componentes e tecnologias que elevam o conceito off-road a um novo patamar. São eles:

Tração 4x4 Rock-Trac®

Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®



Desconexão eletrônica da barra estabilizadora



Novo Sistema Off-road+



Nova Câmera Off-Road



Trailrated



Rock Rail



Ganchos de reboque Off-Road



Eixos Dana® 44



Protetores de uso Off-Road



Motorização 3.6 V6 Motor 3.6L V6



EXPERIÊNCIA CONVERSÍVEL

As portas e teto são removíveis, enquanto o parabrisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido – basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. Tudo isso para garantir uma total imersão e conexão com a natureza nas aventuras.

TECNOLOGIA E CONFORTO

A tecnologia está presente em todos os aspectos, e em termos de conforto ela fica evidente através de itens como assistente de voz (hands free), ar-condicionado digital automático de duas zonas, chave presencial com partida remota, câmera de ré, navegação GPS e monitoramento da pressão dos pneus. O sistema de infotainment é outro ponto de destaque. Ele conta com a multimídia Uconnect de 8,4” com Apple CarPlay e Android Auto, além de quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, conectores USB do tipo A e C, sistema de áudio premium Alpine com nove altofalantes, barra de som traseira fixadas na estrutura do teto, subwoofer e amplificador de 552 Watts.

A tecnologia está presente em diferentes aspectos da picape, e em termos de conforto, o Jeep Gladiator também se destaca Crédito: Jeep/Divulgação

Além do sistema de som, o veículo ainda conta com uma caixa de som portátil Bluetooth de 10 x 5,5 x 2,75” ultra resistente, que fica escondida atrás do banco traseiro. Os botões de controle permitem o controle de volume, reprodução, pausa e emparelhamento. Dotada de porta de carregamento USB e entrada de cabo auxiliar, essa caixa portátil extra resiste tanto à poeira quanto à água – não por acaso, um acessório perfeito para aventuras na natureza.

SEGURANÇA

O modelo conta com um pacote que dispõe de mais de 70 itens de segurança, incluindo piloto automático adaptativo, monitoramento de pontos cegos, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, detector de tráfego cruzado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e airbags frontais e laterais, entre outros.

Para completar, o habitáculo apresenta bancos revestidos em couro, além de porta-luvas e um porta-objetos com chaves, que fica posicionado sob o banco traseiro, e um sistema de escoamento de água para lavagem interna – útil após aventuras na lama.

CAPACIDADE DE CARGA

O sobrenome Rubicon, de acordo com a montadora, é a representação máxima do legado e do DNA da marca Jeep Crédito: Jeep/Divulgação

De acordo com a Jeep, um dos pontos altos da picape é justamente a versatilidade, proporcionada por sua grande capacidade de carga e também de reboque. O Gladiator pode levar em sua caçamba até 1.000L de volume de carga. Já a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são 3.138kg, para ser exato).

Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados conforme a necessidade), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral.

Para facilitar o acesso e manuseio, a porta da caçamba pode ser colocada em três posições: fechada, parcialmente aberta e totalmente aberta. O suporte do estepe fica sob a caçamba, atrás do eixo traseiro, podendo alojar pneus de até 35 polegadas.

CORES

Uma ampla oferta de cores também faz parte dessa oferta de personalização do Gladiator Rubicon. São 8 possibilidades de cores: Firecracker Red, Bright White, Sting Gray, Black, Gobi, Silver Zynith, Granite Crystal e a Snazzberry, sendo as três últimas opções cores exclusivas para o lançamento e disponíveis sob encomenda.