Fiat Fastback 2023: montadora revela imagem do novo SUV cupê

De acordo com a montadora, o Fiat Fastback traz um frontal exclusivo com uma grade em formato de colmeia tridimensional para reforçar sua elegância Crédito: Fiat/Divulgação

Depois de revelar o nome do seu SUV cupê em junho , a Fiat apresentou o exterior completo do Fastback. Nas duas fotos já é possível conhecer todos os traços do design externo do modelo mostrados pela primeira vez.

As imagens mostram o veículo na cor Branco Banchisa com teto preto. Fiel ao seu estilo, o modelo possui coluna C inclinada e teto que mergulha em direção à porção traseira. Com superfícies musculosas e traços elegantemente esculpidos para proporcionar equilíbrio entre força e velocidade, o design, de acordo com a Fiat, foi feito como uma escultura, trabalhado em cada detalhe, trazendo leveza aos olhos.

Ainda segundo a montadora, o Fiat Fastback traz um frontal exclusivo com uma grade em formato de colmeia tridimensional para reforçar sua elegância. Apresenta ainda entradas de ar laterais funcionais, friso em Dark Chrome acabamento em formato ômega que contorna os parachoques com equilíbrio entre frontal e traseira, dando mais largura e sofisticação, além de conferir mais estabilidade no olhar.

Para a Fiat, a versatilidade do Fastback já é declarada por sua silhueta, mistura de um SUV com um cupê. Crédito: Fiat/Divulgação

Com rodas esportivas em acabamento diamantado, tem também assinatura full LED marcante no conjunto ótico frontal e traseiro, com lanternas horizontais finas, tecnológicas, bipartidas e flutuantes em posição elevada. Para completar, traz também a forma aerodinâmica da tampa do porta-malas.

Para a Fiat, a versatilidade do Fastback já é declarada por sua silhueta, mistura de um SUV com um cupê. Ela se estende para seu habitat que pode ser a cidade, mas, fiel ao espírito SUV, também tem toda a vocação necessária para fugir dela.