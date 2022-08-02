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Mais vendida

Fiat Strada 2023 chega com nova cor e mais itens de série

A picape que ocupa posição de veículo mais vendido do país estará disponível no Cinza Strato, cor que estreou no Fiat Pulse
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:00

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:00

Fiat Strada 2023 chega com nova cor e mais itens de série
A cor Cinza Strato estará disponível para as versões Ranch e Volcano da Fiat Strada Crédito: Fiat/Divulgação
Em um período repleto de novidades para os veículos da Fiat, a marca também divulgou as novidades da Strada 2023, que foi o veículo mais vendido em 2021 (com 109.107 unidades, segundo a Fenabrave) e permanece no posto em 2022 com 51.046 unidades. Mesmo sem mudanças no visual, a picape ganhou uma nova cor e mais acessórios nas versões topo de gama.
A transmissão automática CVT, assim como o Fiat Cronos, está reservada para as duas versões no topo: Volcano e Ranch. Ambas também terão mais uma opção de cor, o Cinza Strato, que estreou no Fiat Pulse, totalizando seis possibilidades, somada às cores já oferecidas para o modelo: Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone, Prata Bari e Branco Banchisa.
Fiat Strada 2023 chega com nova cor e mais itens de série
Bancos de todas as versões agora vêm com a Fiat flag, antes disponível apenas nas versões de topo Crédito: Fiat/Divulgação
Na lista de equipamentos, as versões Ranch e Volcano também tiveram alguns acréscimos, como ar-condicionado digital automático. Já a Volcano manual terá carregador sem fio de série, alinhado com o espelhamento sem fio da central multimídia de 7 polegadas.

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Por outro lado, a linha teve uma leve atualização nos bancos, que agora incluem Fiat Flag nas etiquetas dos bancos (antes apenas as versões Volcano e Ranch possuíam), como parte do novo brand design, que se iniciou com a própria Strada.
Com informações da Fiat.

FIAT STRADA

Fiat Strada 2023 chega com nova cor e mais itens de série
Fiat Strada 2023 Crédito: Fiat/Divulgação

VERSÕES E PREÇOS

  • Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT: a partir de R$ 95.290
  • Fiat Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT: a partir de R$ 101.990
  • Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex MT: a partir de R$ 107.990
  • Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex MT: a partir de R$ 112.990
  • Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex AT: a partir de R$ 120.990
  • Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT: a partir de R$ 125.990

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