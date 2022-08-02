Fiat Strada 2023 chega com nova cor e mais itens de série

Em um período repleto de novidades para os veículos da Fiat, a marca também divulgou as novidades da Strada 2023, que foi o veículo mais vendido em 2021 (com 109.107 unidades, segundo a Fenabrave) e permanece no posto em 2022 com 51.046 unidades. Mesmo sem mudanças no visual, a picape ganhou uma nova cor e mais acessórios nas versões topo de gama.
A transmissão automática CVT, assim como o Fiat Cronos, está reservada para as duas versões no topo: Volcano e Ranch. Ambas também terão mais uma opção de cor, o Cinza Strato, que estreou no Fiat Pulse, totalizando seis possibilidades, somada às cores já oferecidas para o modelo: Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone, Prata Bari e Branco Banchisa.
Na lista de equipamentos, as versões Ranch e Volcano também tiveram alguns acréscimos, como ar-condicionado digital automático. Já a Volcano manual terá carregador sem fio de série, alinhado com o espelhamento sem fio da central multimídia de 7 polegadas.
Por outro lado, a linha teve uma leve atualização nos bancos, que agora incluem Fiat Flag nas etiquetas dos bancos (antes apenas as versões Volcano e Ranch possuíam), como parte do novo brand design, que se iniciou com a própria Strada.
Com informações da Fiat.
FIAT STRADA
VERSÕES E PREÇOS
- Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT: a partir de R$ 95.290
- Fiat Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT: a partir de R$ 101.990
- Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex MT: a partir de R$ 107.990
- Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex MT: a partir de R$ 112.990
- Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex AT: a partir de R$ 120.990
- Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT: a partir de R$ 125.990