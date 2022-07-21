Novo HB20 estreia renovado no Brasil; veja visual e preços

A Hyundai acaba de apresentar a linha 2023 do HB20. A versão, que chega às concessionárias em agosto, resolve de vez a questão estética que foi alvo de questionamentos nos últimos anos, com preços a partir de R$ 76.690.
Na linha 2023, a Hyundai renovou profundamente a dianteira e a traseira do hatch e também a do sedã – que estreia um pouco mais tarde, provavelmente até outubro. De quebra, o compacto incorpora novas tecnologias de segurança – a maioria delas reservadas às versões topo de linha.
Fabricado há dez anos na cidade paulista de Piracicaba, o HB20 sempre foi um sucesso e está entre os carros mais vendidos do país desde o lançamento. Contudo, desde que a segunda geração chegou ao mercado, em setembro de 2019, a frente com a grade trapezoidal com moldura cromada misturando linhas retas e curvas teve sua estética contestada.
Apesar da polêmica, as vendas do HB20 não perderam o embalo. Pelo contrário. O modelo atingiu pela primeira vez em 2021 a liderança isolada entre os automóveis de passeio no ranking da Fenabrave, posição mantida no primeiro semestre de 2022.
No ranking geral, que inclui os comerciais leves, o hatch da Hyundai foi superado apenas pela picape Fiat Strada. De janeiro a junho deste ano, o HB20 teve 42.834 unidades comercializadas. Em 2021, foram 86.455 emplacamentos.
NOVO VISUAL
Na linha 2023, o HB20 adota nomenclaturas de versões similares do Creta: Sense, Comfort, Limited, Platinum e Platinum Plus. O visual lembra o do i20, “primo” sul-coreano do HB20.
A ampla grade hexagonal, dividida por uma faixa de carroceria, ostenta uma trama tridimensional que alterna formas trapezoidais e losangulares. Nas extremidades da grade, estão os novos faróis que se prolongam até a lateral, com luzes diurnas em leds. O para-choque ficou mais volumoso e agora abriga as luzes de seta. O capô tem frisos que integram visualmente o logo da grade ao para-brisa.
A traseira traz lanternas em leds interligadas, remetendo ao estilo dos novos Hyundai Tucson e Elantra. A parte inferior do para-choque com revestimento em preto fosco ressalta as luzes de seta e de ré. A tampa do porta-malas de maiores dimensões aumenta a percepção de tamanho. Com as alterações nos para-choques, o comprimento do hatch aumentou em 7,5 centímetros, algo que harmoniza com as novas rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado.
São seis opções de cores para a carroceria: as sólidas Branco Atlas e Preto Ebony, as metálicas Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk e o tom perolizado Sapphire Blue – que era exclusivo do HB20 sedã e agora passa a estar disponível também no hatch.
BEM EQUIPADO
Todas as versões do HB20 contam com seis airbags, freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, controle de cruzeiro e limitador de velocidade.
Dentro da cabine, completam o pacote os cintos de três pontos para todos os ocupantes, apoios de cabeça nos assentos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, Isofix, limpador e desembaçador do vidro traseiro, travamento automático das portas e da tampa do compartimento de carga a 20 km/h, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e destravamento automático das portas, em caso de acidente.
Para as versões Limited, Platinum e Platinum Plus, estão disponíveis os recursos de monitoramento da traseira via câmera e sensor de estacionamento traseiro e acendimento automático dos faróis. E a versão Platinum Plus conta ainda com o Hyundai SmartSense, um pacote de recursos de segurança que inclui prevenção de colisões dianteira e traseira, assistência de permanência e centralização em faixa, aviso de saída segura e monitoramento de ponto cego, além de partida remota do motor e inovações em conectividade por meio do Hyundai Bluelink.
MOTOR
Os motores Kappa 1.0 e Kappa 1.0 TGDI, na configuração de três cilindros com 12 válvulas, são os mesmos já utilizados desde 2019. O Kappa 1.0 TGDI é a evolução da versão aspirada tradicional, agregando, além do turbocompressor, injeção direta e intercooler. Entrega até 120 cavalos com gasolina ou etanol a 6 mil rpm e um torque de 17,5 kgfm com gasolina ou etanol a 1.500 rpm.
PREÇOS
Os preços do novo HB20 partem de R$ 76.690 na versão básica Sense com motor aspirado 1.0 12V Flex e câmbio manual de 5 marchas. Com o mesmo “powertrain”, há ainda as configurações Comfort (R$ 79.990) e Limited (R$ 85.490). Com o turbo 1.0 TGDI 12V Flex, tem a versão com câmbio manual de 6 marchas – a Comfort (R$ 93.790) – e três com câmbio automático de 6 marchas – a Comfort (R$ 99.390), a Platinum (R$ 105.390) e a Platinum Plus (R$ 114.390).
EXPERIÊNCIA A BORDO
No HB20 Platinum Plus, os bancos contam com uma mistura de couro e tecido pretos com outros elementos revestidos em couro – volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas.
O novo Supervision Cluster, disponível a partir da versão Platinum, é um painel de instrumentos com 4,2 polegadas totalmente digital, colorido e interativo, que disponibiliza três opções de cor de fundo para escolha do motorista e a configuração personalizada de itens de segurança e conforto.
O ar-condicionado digital é automático, com três níveis de intensidade. A central multimídia blueMedia traz tela de 8 polegadas em estilo flutuante, mas não conta com as câmeras laterais do Creta, que permitem a chamada “visão 360 graus”. São três entradas USB, sendo uma delas tipo A e as outras duas tipo C, uma disponível para os passageiros traseiros. Há opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central.
Com o sistema Hyundai Bluelink, reconhecimento de voz e possibilidade de conectar Google Android Auto e Apple CarPlay sem fio, motorista e passageiros podem ficar conectados onde quer que estejam.
A partida remota do motor confere a conveniência de climatizar o carro à distância usando a chave presencial. Para acionar o motor, o cliente deve pressionar o botão para travar as portas do carro e, em seguida, manter pressionado o botão de partida remota por três segundos. A chave presencial também permite o travamento e abertura das portas por proximidade, com o toque de um botão na maçaneta, e a partida do motor por botão no painel.
PRIMEIRAS IMPRESSÕES
A avaliação da versão Platinum Plus do HB20 foi feita no Circuito Panamericano, o maior complexo multipistas da América Latina, localizada na cidade paulista de Elias Fausto.
Na configuração “top”, o hatch da Hyundai mantém a performance convincente proporcionada pela boa parceria do motor 1.0 Turbo GDI e o câmbio automático de 6 velocidades com borboletas no volante. Como o bom torque máximo de 17,5 kgfm está disponível praticamente em qualquer giro, o hatch acelera com vontade e ultrapassagens e acelerações são feitas de forma eficiente e segura.
As passagens de marchas do câmbio automático são precisas e o compacto ganha velocidade rápida e progressivamente, com a possibilidade de mudanças manuais no volante. A suspensão preserva um equilíbrio entre conforto e controle, sem inclinar muito o veículo em curvas velozes. O sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor auxilia na economia de combustível.
Também foi possível testar as novas tecnologias do HB20 no Circuito Panamericano. Na versão Platinum Plus, o pacote de segurança avançada SmartSense ganhou o Assistente de Centralização em Faixa, que monitora a posição do carro em relação à sinalização horizontal de trânsito e ao veículo à frente, atuando de forma autônoma no volante para manter o carro centralizado na faixa de rodagem.
O Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em ré, usando radares que detectam e, emitem um aviso sonoro quando um veículo se aproxima e até mesmo freiam o carro, se necessário. O Alerta de Saída Segura emite avisos se um veículo for detectado no momento em que um ocupante abre a porta para sair. E o Assistente de Ponto Cego usa sensores para indicar ao motorista a existência de veículos nos pontos cegos, feitas diretamente nos espelhos externos, e pode automaticamente controlar o veículo para reduzir o risco de uma colisão ao mudar de faixa. O Sistema de Alerta e Frenagem Autônomo já era disponibilizado na versão todo de linha do HB20, mas agora também detecta ciclistas.
FICHA TÉCNICA
Hyundai HB20 Platinum Plus
- Motor: 1.0 Kappa Turbo GDI, dianteiro, transversal, gasolina e etanol, 3 cilindros em linha e 12 válvulas, injeção direta de combustível e intercooler
- Taxa de compressão: 10,5:1
- Potência: 120 cavalos com gasolina ou etanol a 6 mil rpm
- Torque: 17,5 kgfm com gasolina ou etanol a 1.500 rpm
- Transmissão: automática de 6 velocidades, com possibilidade de trocas sequenciais por meio de “paddles shifts” no volante
- Freios: frontal com discos ventilados e traseira com tambor
- Direção: elétrica
- Suspensão: dianteira MacPherson, independente com barra estabilizadora e traseira com eixo de torção
- Rodas e pneus: liga leve com pneus 195/55 R16
- Dimensões: 3,94 metros de comprimento, 1,72 metro de largura (sem retrovisores), 1,47 metro de altura e 2,53 metros de entre-eixos
- Porta-malas: 300 litros
- Tanque: 50 litros
- Peso em ordem de marcha: 1.090 quilos
- Preço da versão Platinum Plus: R$ 114.390 (R$ 118.390 em SP)