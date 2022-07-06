Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • HB20 2023 sobe de nível para disputar com hatches premium; veja preços e versões
De cara nova

HB20 2023 sobe de nível para disputar com hatches premium; veja preços e versões

Com valores mais altos e mais recheado de equipamentos, lançamento da Hyundai quer ser opção completa para versões de entrada da categoria
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

06 jul 2022 às 17:46

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 17:46

Quatro anos após a polêmica reestilização, o Hyundai HB20 ganha novo design Crédito: Hyundai Divulgação
CAMPINAS, SP
Quatro anos após o lançamento da polêmica nova geração, o Hyundai HB20 2023 apresentado pela montadora coreana nesta terça-feira (5), durante evento realizado em Campinas (SP), trouxe mais uma mudança no visual, mas que também muda todo o jogo. O hatch compacto chega de cara nova, com uma reestilização profunda, ampliando o pacote de tecnologia e segurança oferecido na geração anterior e foca em ser uma alternativa mais completa para suas versões topo de linha, para concorrer com as versões de entrada do segmento de hatches Premium, como Honda City Toyota Yaris.
Para isso, o preço subiu: a versão Sense, de entrada, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, parte de R$ 76.690, e a versão topo, a Platinum Plus com motor turbo automático, R$ 114.390.
O hatch foca agora em um segmento acima, deixando de ser apenas um carro de entrada. E também ganhou mais espaço, aumentando em 75 milímetros o seu comprimento.
Esta é a quarta versão do modelo, que tem figurado entre os mais vendidos do ano, segundo dados da Fenabrave, desde o seu lançamento há 10 anos. O HB20 busca ser a opção mais completa do segmento, com o seu pacote de segurança.
Entre as novidades, estão tecnologias já usadas em modelos da própria marca, como a nova versão do Creta: sensor de ponto cego, assistente de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de segurança, entre outros.
A versão hatch ganha também uma nova cor, o tom perolizado Sapphire Blue, que era exclusivo do sedã. Além disso, ele possui outros cinco tons diferentes: Branco Atlas e Preto Ebony, nas cores sólidas, Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk, nas pinturas metálicas.
Novo visual fica alinhado ao design dos lançamentos mais recentes da Hyundai Crédito: Hyundai/Divulgação
Ao todo serão seis versões, com a nomenclatura se igualando à já usada no SUV Hyundai Creta: Sense, Comfort e Limited, com motor aspirado 1.0 e câmbio manual; Comfort com motor 1.0 turbo manual e Comfort turbo automática; e as topo de gama: Platinum e Platinum Plus, com o motor turbo e câmbio automático de seis marchas.

DE CARA NOVA

Seguindo a linha do novo Hyundai Creta, o HB20 ganhou um design mais robusto, com mais vincos e atualização da sua grade dianteira, que agora conta com elementos paramétricos, faróis com DRL de série (as versões em LED são as topo de linha), para-choque mais volumoso que agora abriga as luzes de seta, e para-lamas e capô mais horizontais, que trazem sensação de esportividade e robustez.

Veja Também

16 carros que serão lançados no Brasil no segundo semestre de 2022

O modelo ganha ainda novas rodas de liga leve, com acabamento diamantado, de 15 e 16 polegadas para as versões topo e rodas de aço de 14 polegadas calotas para as versões de entrada do hatch.
Hyundai sobe HB20 de nível para concorrer com hatches premium
Novo painel digital está disponível a partir da versão Platinum com motor turbo Crédito: Hyundai/Divulgação
A traseira também mudou, sendo um dos principais atrativos do hatch, já que as lanternas integradas que cruzam o carro de lado a lado o deixaram com um ar mais esportivo e também o aproximam visualmente aos modelos recentes da Hyundai, como os novos Tucson e Elantra.
Com uma traseira maior, o modelo traz um para-choque com elementos em preto fosco, lanternas traseiras em LED, luzes de seta e de ré posicionadas nos para-choques e tampa do porta-malas maior.

NOVA CABINE E TECNOLOGIA

Por dentro o Hyundai HB20 também ganhou novidades na cabine. Em cores predominantemente escuras, a parte interna do hatch remete à esportividade que o modelo quer passar. Detalhe para a versão Platinum Plus, onde os bancos possuem revestimento que mistura couro e tecido pretos com outros elementos em couro: volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas.
Hyundai sobe HB20 de nível para concorrer com hatches premium
Versão Platinum tem revestimento dos bancos em couro e tecido Crédito: Hyundai/Divulgação
O modelo também ganha um novo painel de instrumentos, disponível a partir da versão Platinum, este totalmente digital, com todas as informações sobre o veículo e também ar-condicionado digital automático, com três níveis de intensidade. O novo HB20 conta com a central multimídia de 8 polegadas, a partir da versão Comfort, conectividade sem fio com smartphones via Google Android Auto ou Apple CarPlay e botão para acionamento do comando de voz no volante.
Além disso, o modelo traz uma novidade, que será estendida a todos os modelos recentes da Hyundai com a assinatura Blue Link. O sistema passa a ter gratuidade estendida de seis meses para três anos e passa a valer retroativamente par veículos adquiridos em abril do ano passado com o sistema
O hatch ganha partida remota e chave presencial nas versões Platinum e Platinum Plus, retrovisores com rebatimento automático e o sistema Stop & Go (ISG), que liga e desliga o motor automaticamente em situações de parada para reduzir o consumo de combustível e emissões de gases poluentes.

NOVOS ITENS DE SEGURANÇA

Hyundai sobe HB20 de nível para concorrer com hatches premium
Modelo traz novos itens de segurança, como o assistente de ponto cego Crédito: Hyundai/Divulgação
O modelo ganhou novidades em seu pacote de segurança. Além de seis airbags para todas as versões, ele conta com o SmartSense da Hyundai. Entre as novidades está o assistente de centralização em faixa, que monitora a posição do veículo em relação a sinalização horizontal de trânsito e em relação ao veículo a frente e atua de forma autônoma no volante para manter o carro centralizado.
Este recurso funciona em conjunto, sendo extensão do assistente de permanência em faixa, que emite sinais sonoros e corrige, de forma autônoma, a posição do veículo.
Outra novidade é o assistente de tráfego cruzado, presente na versão Platinum Plus, que ajuda a evitar colisões ao sair de ré de uma vaga, usando radares que detectam quando um obstáculo se aproxima, emitindo avisos sonoros e visuais e até mesmo aplicando os freios de forma autônoma, se necessário.
O modelo possui também assistente de ponto cego e a saída segura, que emite um sinal sonoro ao abrir a porta quando detectado outro veículo. Já outro recurso disponível na versão Platinum Plus é o sistema de alerta e frenagem autônomo, que emite, primeiramente, sinais sonoros em caso de colisão, reduzindo a velocidade e até mesmo parando completamente o veículo. Esse assistente detecta também ciclistas e pedestres.

Veja Também

Toyota Yaris: versão intermediária XS é a mais procurada do compacto

Como equipamentos de série em todas as versões, além dos seis airbags, incluindo os laterais de cortina, também fazem parte da lista freios ABS com EBD, controles de estabilidade e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC).

CONHEÇA AS VERSOES DO HYUNDAI HB20 2023

Hyundai sobe HB20 de nível para concorrer com hatches premium
Modelo agora foca em um segmento acima, o de hatches premium Crédito: Hyundai Divulgação

SENSE 1.0 MANUAL

  • Seis airbags
  • Luzes de condução diurna
  • Controles de tração e estabilidade 
  • Assistente de partida em rampa,
  • Vidros elétricos dianteiros
  • Travas elétricas
  • Controle de velocidade de cruzeiro
  • Limitador de velocidade
  • Rádio com streaming de áudio Bluetooth 
  • Computador de bordo
  • Preço: R$ 76.690

COMFORT 1.0 MANUAL

  • Todo o conteúdo da versão Sense 1.0
  • Alarme
  • Chave do tipo canivete
  • Vidros elétricos traseiros
  • Espelhos retrovisores elétricos
  • Porta USB para carregamento rápido de celulares
  • Central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio
  • Rodas de 15 polegadas com calotas
  • Maçanetas e retrovisores na cor da carroceria
  • Preço: R$ 76.690

LIMITED 1.0 MANUAL

  • Todo o conteúdo da versão Comfort 1.0 
  • Acendimento automático dos faróis
  • Câmera de ré
  • Volante com ajustes de altura e profundidade
  • Abertura e fechamento dos vidros pela chave 
  • Vidros elétricos com sistema de um toque
  • Sistema de rastreamento e monitoramento remoto BlueLink
  • Sensores de estacionamento 
  • Rodas de liga leve de 15 polegadas
  • Preço: R$ 85.490

COMFORT 1.0 TGDI TURBO MANUAL

  • Todo o conteúdo da versão Comfort 1.0
  • Motor 1.0 turbo flex de 120 cv
  • Rodas de liga leve de 16 polegadas
  • Grade dianteira com acabamento preto brilhante
  • Antena do tipo barbatana
  • Preço: R$ 93.790

COMFORT 1.0 TGDI TURBO AUTOMÁTICO

  • Todo o conteúdo da versão Comfort 
  • Transmissão automática de s us velocidades
  • Preço: R$ 99.390
A repórter viajou a convite da Hyundai.

LEIA MAIS EM MOTOR:

Honda HR-V ganha nova motorização e visual renovado em sua 3ª geração

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrica

Versão Overland T270 é a mais equipada com motor flex do Jeep Commander

Caoa Chery lança 4 híbridos e traz o elétrico mais barato do Brasil

Novo SUV cupê Fiat Fastback será lançado no 2º semestre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hyundai Hyundai HB20 Hatch Hatch Compacto lançamentos de carros 2022 Lançamentos de Carros 2022 no Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados