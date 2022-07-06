HB20 2023 sobe de nível para disputar com hatches premium; veja preços e versões

Quatro anos após a polêmica reestilização, o Hyundai HB20 ganha novo design Crédito: Hyundai Divulgação

CAMPINAS, SP

Toyota Yaris. Quatro anos após o lançamento da polêmica nova geração, o Hyundai HB20 2023 apresentado pela montadora coreana nesta terça-feira (5), durante evento realizado em Campinas (SP), trouxe mais uma mudança no visual, mas que também muda todo o jogo. O hatch compacto chega de cara nova, com uma reestilização profunda, ampliando o pacote de tecnologia e segurança oferecido na geração anterior e foca em ser uma alternativa mais completa para suas versões topo de linha, para concorrer com as versões de entrada do segmento de hatches Premium, como Honda City

Para isso, o preço subiu: a versão Sense, de entrada, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, parte de R$ 76.690, e a versão topo, a Platinum Plus com motor turbo automático, R$ 114.390.

O hatch foca agora em um segmento acima, deixando de ser apenas um carro de entrada. E também ganhou mais espaço, aumentando em 75 milímetros o seu comprimento.

Esta é a quarta versão do modelo, que tem figurado entre os mais vendidos do ano, segundo dados da Fenabrave, desde o seu lançamento há 10 anos. O HB20 busca ser a opção mais completa do segmento, com o seu pacote de segurança.

Entre as novidades, estão tecnologias já usadas em modelos da própria marca, como a nova versão do Creta : sensor de ponto cego, assistente de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de segurança, entre outros.

A versão hatch ganha também uma nova cor, o tom perolizado Sapphire Blue, que era exclusivo do sedã. Além disso, ele possui outros cinco tons diferentes: Branco Atlas e Preto Ebony, nas cores sólidas, Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk, nas pinturas metálicas.

Novo visual fica alinhado ao design dos lançamentos mais recentes da Hyundai Crédito: Hyundai/Divulgação

Ao todo serão seis versões, com a nomenclatura se igualando à já usada no SUV Hyundai Creta: Sense, Comfort e Limited, com motor aspirado 1.0 e câmbio manual; Comfort com motor 1.0 turbo manual e Comfort turbo automática; e as topo de gama: Platinum e Platinum Plus, com o motor turbo e câmbio automático de seis marchas.

DE CARA NOVA

Seguindo a linha do novo Hyundai Creta, o HB20 ganhou um design mais robusto, com mais vincos e atualização da sua grade dianteira, que agora conta com elementos paramétricos, faróis com DRL de série (as versões em LED são as topo de linha), para-choque mais volumoso que agora abriga as luzes de seta, e para-lamas e capô mais horizontais, que trazem sensação de esportividade e robustez.

O modelo ganha ainda novas rodas de liga leve, com acabamento diamantado, de 15 e 16 polegadas para as versões topo e rodas de aço de 14 polegadas calotas para as versões de entrada do hatch.

Novo painel digital está disponível a partir da versão Platinum com motor turbo Crédito: Hyundai/Divulgação

A traseira também mudou, sendo um dos principais atrativos do hatch, já que as lanternas integradas que cruzam o carro de lado a lado o deixaram com um ar mais esportivo e também o aproximam visualmente aos modelos recentes da Hyundai, como os novos Tucson e Elantra.

Com uma traseira maior, o modelo traz um para-choque com elementos em preto fosco, lanternas traseiras em LED, luzes de seta e de ré posicionadas nos para-choques e tampa do porta-malas maior.

NOVA CABINE E TECNOLOGIA

Por dentro o Hyundai HB20 também ganhou novidades na cabine. Em cores predominantemente escuras, a parte interna do hatch remete à esportividade que o modelo quer passar. Detalhe para a versão Platinum Plus, onde os bancos possuem revestimento que mistura couro e tecido pretos com outros elementos em couro: volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas.

Versão Platinum tem revestimento dos bancos em couro e tecido Crédito: Hyundai/Divulgação

O modelo também ganha um novo painel de instrumentos, disponível a partir da versão Platinum, este totalmente digital, com todas as informações sobre o veículo e também ar-condicionado digital automático, com três níveis de intensidade. O novo HB20 conta com a central multimídia de 8 polegadas, a partir da versão Comfort, conectividade sem fio com smartphones via Google Android Auto ou Apple CarPlay e botão para acionamento do comando de voz no volante.

Além disso, o modelo traz uma novidade, que será estendida a todos os modelos recentes da Hyundai com a assinatura Blue Link. O sistema passa a ter gratuidade estendida de seis meses para três anos e passa a valer retroativamente par veículos adquiridos em abril do ano passado com o sistema

O hatch ganha partida remota e chave presencial nas versões Platinum e Platinum Plus, retrovisores com rebatimento automático e o sistema Stop & Go (ISG), que liga e desliga o motor automaticamente em situações de parada para reduzir o consumo de combustível e emissões de gases poluentes.

NOVOS ITENS DE SEGURANÇA

Modelo traz novos itens de segurança, como o assistente de ponto cego Crédito: Hyundai/Divulgação

O modelo ganhou novidades em seu pacote de segurança. Além de seis airbags para todas as versões, ele conta com o SmartSense da Hyundai. Entre as novidades está o assistente de centralização em faixa, que monitora a posição do veículo em relação a sinalização horizontal de trânsito e em relação ao veículo a frente e atua de forma autônoma no volante para manter o carro centralizado.

Este recurso funciona em conjunto, sendo extensão do assistente de permanência em faixa, que emite sinais sonoros e corrige, de forma autônoma, a posição do veículo.

Outra novidade é o assistente de tráfego cruzado, presente na versão Platinum Plus, que ajuda a evitar colisões ao sair de ré de uma vaga, usando radares que detectam quando um obstáculo se aproxima, emitindo avisos sonoros e visuais e até mesmo aplicando os freios de forma autônoma, se necessário.

O modelo possui também assistente de ponto cego e a saída segura, que emite um sinal sonoro ao abrir a porta quando detectado outro veículo. Já outro recurso disponível na versão Platinum Plus é o sistema de alerta e frenagem autônomo, que emite, primeiramente, sinais sonoros em caso de colisão, reduzindo a velocidade e até mesmo parando completamente o veículo. Esse assistente detecta também ciclistas e pedestres.

Como equipamentos de série em todas as versões, além dos seis airbags, incluindo os laterais de cortina, também fazem parte da lista freios ABS com EBD, controles de estabilidade e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC).

CONHEÇA AS VERSOES DO HYUNDAI HB20 2023

Modelo agora foca em um segmento acima, o de hatches premium Crédito: Hyundai Divulgação

SENSE 1.0 MANUAL

Seis airbags

Luzes de condução diurna

Controles de tração e estabilidade

Assistente de partida em rampa,

Vidros elétricos dianteiros

Travas elétricas

Controle de velocidade de cruzeiro

Limitador de velocidade

Rádio com streaming de áudio Bluetooth

Computador de bordo

Preço: R$ 76.690

COMFORT 1.0 MANUAL

Todo o conteúdo da versão Sense 1.0

Alarme

Chave do tipo canivete

Vidros elétricos traseiros

Espelhos retrovisores elétricos

Porta USB para carregamento rápido de celulares

Central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Rodas de 15 polegadas com calotas

Maçanetas e retrovisores na cor da carroceria

Preço: R$ 76.690

LIMITED 1.0 MANUAL

Todo o conteúdo da versão Comfort 1.0

Acendimento automático dos faróis

Câmera de ré

Volante com ajustes de altura e profundidade

Abertura e fechamento dos vidros pela chave

Vidros elétricos com sistema de um toque

Sistema de rastreamento e monitoramento remoto BlueLink

Sensores de estacionamento

Rodas de liga leve de 15 polegadas

Preço: R$ 85.490

COMFORT 1.0 TGDI TURBO MANUAL

Todo o conteúdo da versão Comfort 1.0

Motor 1.0 turbo flex de 120 cv

Rodas de liga leve de 16 polegadas

Grade dianteira com acabamento preto brilhante

Antena do tipo barbatana

Preço: R$ 93.790

COMFORT 1.0 TGDI TURBO AUTOMÁTICO

Todo o conteúdo da versão Comfort

Transmissão automática de s us velocidades

Preço: R$ 99.390