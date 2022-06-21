Caoa Chery lança 4 híbridos e traz o elétrico mais barato do Brasil

Com o preço de R$ 139.990, o iCar será comercializado em versão única, já em junho Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Com uma meta ousada de eletrificar todo seu portfólio até 2023, a Caoa Chery fez um anúncio do lançamento de quatro novos veículos com tecnologia híbrida, sendo dois montados na planta de Anápolis (GO), e a importação do subcompacto iCar, diretamente da China, 100% eletrificado, que é agora o elétrico mais barato do Brasil.

“Essa nova era que tem início agora é mais uma prova da força e da capacidade da Caoa Chery. Estamos liderando a virada tecnológica da nossa indústria com a complementação do nosso portfólio, seguindo a tendência global de carros verdes”, diz o vice-presidente de Operações da Caoa, Marcio Alfonso, em entrevista coletiva na última semana.

Para isso, a montadora traz para o país a mesma estratégia usada pela Chery na China, denominada pela empresa de Q Power, que foca em três vertentes: desenvolvimento de motores a combustão com mais tecnologia, economia de combustível com tecnologia híbrida e fabricação de veículos movidos a energia limpa.

Dois dos híbridos serão montados na unidade de Goiás , que recentemente passou por uma renovação para permitir a produção de vários modelos na mesma operação industrial, segundo a empresa. São eles os SUVs Tiggo 5x PRO Hybrid e Tiggo 7 PRO Hybrid, que terão todo o pacote tecnológico, de conforto e de segurança já implementados nas versões a combustão. A previsão é que a fabricação comece em junho.

Já a partir de agosto, a montadora recebe o Arrizo 6 PRO Hybrid, fabricado na China, e a estreia do Tiggo 8 Plug-in Hybrid. Esse, como um SUV de sete lugares e transmissão híbrida dedicada (DHT) com dois motores elétricos.

ELÉTRICO MAIS BARATO DO BRASIL

Por fora, o modelo é um subcompacto, bastante frequente para elétricos no mercado chinês Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Com uma autonomia de 282 km, bateria com capacidade total de 30,8 kWh e sete estágios de regeneração de energia, um motor de 45 kW (61 cv) e torque máximo de 15,3 kgf.m (150 Nm), o iCar foi lançado pela Caoa Chery como o veículo elétrico mais barato do Brasil. Com o preço de R$ 139.990, o modelo subcompacto será comercializado no país em versão única, a partir do final de junho. Ele terá três opções de cores: verde, cinza e branco.

Por fora, o modelo é um subcompacto, bastante frequente para carros elétricos no mercado chinês e possui uma carroceria em duas cores, sendo o teto em preto. Já as molduras das caixas de rodas, soleiras, e para-choques são em preto fosco. O aerofólio externo é na cor do carro, que traz ainda rack de teto decorativo e lanternas fumê em LED.

O modelo tem capacidade para quatro passageiros Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Por dentro, o Caoa Chery iCar vem com painel de instrumentos em LCD, digital e colorido e multimídia de 10,25 polegadas com tela colorida sensível ao toque. Os bancos dianteiros têm regulagem elétrica, o volante multifuncional vem com regulagem de altura, além de duas entradas USB e carregamento de celular por indução.

O modelo tem capacidade para quatro passageiros e o porta-malas pode chegar a 380 litros com os bancos traseiros rebatidos. O iCar traz elementos de segurança de série como o monitor de pressão e temperatura dos pneus, câmera traseira e sensor de estacionamento, freios a disco e suspensão independente nas quatro rodas, air bag duplo frontal, além do controle de estabilidade e freio eletrônico AutoHold.

Caoa Chery iCar vem com painel de instrumentos em LCD, digital e colorido e multimídia de 10,25 polegadas Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Segundo a montadora, a bateria pode ser carregada completamente em 36 minutos em estações de carga rápida (eletropostos), em pelo menos cinco horas em sistema de carregamento portátil e em 11 horas com cabo emergencial em tomada de três pinos. O conector é do tipo CCS Combo 2, o mais comum no mercado nacional.

Equipado com kit de reparo de pneus, o iCar traz ainda cabo portátil de carregamento de emergência – 220V/20A. A garantia é de oito anos para o sistema de propulsão elétrico e três anos para o veículo.