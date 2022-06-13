Novo SUV cupê Fiat Fastback será lançado no 2° semestre

A Fiat divulgou o nome do SUV estilo cupê, que estava sendo desenvolvido como Progetto 376. O Fiat Fastback será um derivado do Pulse e deve chegar para concorrer com outro crossover estilo cupê já estabelecido no mercado, o VW Nivus.
O primeiro teaser, divulgado no dia 9 pela montadora italiana, mostra apenas a silhueta do carro, que tem previsão de lançamento ainda para o segundo semestre de 2022. Segundo a Fiat, o design é a mesma denominação do carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de 2018, que serviu como inspiração.
Com um design elogiado, o SUV cupê busca a harmonização entre os desenhos desses dois modelos de veículos. Sobre o nome, a montadora diz que Fastback faz referência direta a uma categoria seleta de carros que têm em comum o desenho veloz e curvas dinâmicas da carroceria e ele foi projetado completamente no Design Center South America, em Belo Horizonte (MG).
Ainda segundo a Fiat, será mais um modelo a engrossar a gama da marca no Brasil, que vem buscando um reposicionamento mais para cima, concorrendo com modelos de valor mais agregado.
Por ser um modelo derivado do Fiat Pulse, a expectativa é que ele traga algumas configurações do irmão mais velho, lançado no ano passado, que está entre os 10 SUVs mais vendidos no Brasil.
Com informações da Fiat.