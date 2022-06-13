Novo SUV cupê Fiat Fastback será lançado no 2° semestre

A Fiat divulgou o nome do SUV estilo cupê, que estava sendo desenvolvido como Progetto 376. O Fiat Fastback será um derivado do Pulse e deve chegar para concorrer com outro crossover estilo cupê já estabelecido no mercado, o VW Nivus.

O primeiro teaser, divulgado no dia 9 pela montadora italiana, mostra apenas a silhueta do carro, que tem previsão de lançamento ainda para o segundo semestre de 2022. Segundo a Fiat, o design é a mesma denominação do carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de 2018, que serviu como inspiração.

Com um design elogiado, o SUV cupê busca a harmonização entre os desenhos desses dois modelos de veículos. Sobre o nome, a montadora diz que Fastback faz referência direta a uma categoria seleta de carros que têm em comum o desenho veloz e curvas dinâmicas da carroceria e ele foi projetado completamente no Design Center South America, em Belo Horizonte (MG).

Fiat Pulse compartilha da mesma plataforma do Fiat Fastback, que deve ter também compartilhar configurações do SUV compacto Crédito: Fiat/Divulgação

Ainda segundo a Fiat, será mais um modelo a engrossar a gama da marca no Brasil, que vem buscando um reposicionamento mais para cima, concorrendo com modelos de valor mais agregado.

Por ser um modelo derivado do Fiat Pulse , a expectativa é que ele traga algumas configurações do irmão mais velho, lançado no ano passado, que está entre os 10 SUVs mais vendidos no Brasil.