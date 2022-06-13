Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Novo SUV cupê Fiat Fastback será lançado no 2° semestre
Veja teaser

Novo SUV cupê Fiat Fastback será lançado no 2° semestre

Montadora divulgou o nome do Progetto 376, que será um novo SUV derivado do Pulse, mas que deve ser concorrente do VW Nivus

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 14:36

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

13 jun 2022 às 14:36
A Fiat divulgou o nome do SUV estilo cupê, que estava sendo desenvolvido como Progetto 376. O Fiat Fastback será um derivado do Pulse e deve chegar para concorrer com outro crossover estilo cupê já estabelecido no mercado, o VW Nivus.
O primeiro teaser, divulgado no dia 9 pela montadora italiana, mostra apenas a silhueta do carro, que tem previsão de lançamento ainda para o segundo semestre de 2022. Segundo a Fiat, o design é a mesma denominação do carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de 2018, que serviu como inspiração.

Veja Também

Fiat Pulse é uma boa opção de SUV de entrada?

Com um design elogiado, o SUV cupê busca a harmonização entre os desenhos desses dois modelos de veículos. Sobre o nome, a montadora diz que Fastback faz referência direta a uma categoria seleta de carros que têm em comum o desenho veloz e curvas dinâmicas da carroceria e ele foi projetado completamente no Design Center South America, em Belo Horizonte (MG).
Fiat Pulse Drive Turbo 200 Flex automática
Fiat Pulse compartilha da mesma plataforma do Fiat Fastback, que deve ter também compartilhar configurações do SUV compacto  Crédito: Fiat/Divulgação
Ainda segundo a Fiat, será mais um modelo a engrossar a gama da marca no Brasil, que vem buscando um reposicionamento mais para cima, concorrendo com modelos de valor mais agregado.

Veja Também

Abarth retorna ao Brasil com versão “envenenada” do Fiat Pulse

Por ser um modelo derivado do Fiat Pulse, a expectativa é que ele traga algumas configurações do irmão mais velho, lançado no ano passado, que está entre os 10 SUVs mais vendidos no Brasil.
Com informações da Fiat.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fiat SUV Fiat Pulse Fiat Fastback SUV Cupê
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados