Abarth retorna ao Brasil com versão “envenenada” do Fiat Pulse

O Pulse Abarth está planejado para ser lançado ainda este ano, no último trimestre Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat apresentou neste domingo (13) a versão “envenenada” do Pulse, que traz de volta ao país a marca esportiva Abarth. O anúncio aconteceu durante uma prova do Big Brother Brasil (BBB), na noite de domingo, sendo que o vencedor do programa irá levar para casa a versão mais apimentada do SUV. O Pulse Abarth está planejado para ser lançado no último trimestre deste ano e já há o planejamento de outro modelo da marca.

Integrante do conglomerado Stellantis, do qual a Fiat faz parte, a Abarth existe há 73 anos e ficou conhecida no mercado por conta da fabricação de modelos de alta performance. Segundo a Fiat, a história da marca está relacionada às competições esportivas e essa característica poderá ser conferida no Brasil, já que este ano vai abrigar a Fórmula 4, equipada com motores Abarth.

“Nosso planejamento visa a implementação da marca Abarth, e não apenas o lançamento de um novo produto. A Abarth é esportiva na sua essência, é excitante, provocante. É essa combinação que vai gerar valor tanto para a Abarth quanto para a própria Fiat”, conta o vice-presidente sênior da Fiat para América do Sul (Brand e Comercial), Herlander Zola.

Versão foi apresentada durante prova do BBB que aconteceu no domingo (13) Crédito: Globo/Reprodução

A expectativa para a motorização do Pulse Abarth é de que o modelo tenha o mesmo propulsor usado na Fiat Toro e nos modelos da Jeep fabricados no Brasil: 1.3 GSE turboflex de quatro cilindros e até 185 cv de potência. Além de uma configuração de freios, suspensão e outros detalhes calibrados para uma versão mais esportiva e, claro, os diferenciais estéticos já apresentados no modelo que apareceu durante o BBB.

Além disso, há a expectativa para o lançamento de mais um modelo com a assinatura Abarth, o Progetto 376, anunciado durante apresentação dos desempenhos globais do primeiro ano de existência do Grupo Stellantis. O modelo será mais um SUV, só que maior do que o Pulse, que deve ser lançado pela montadora italiana ainda este ano, mas a versão Abarth deve ficar para 2023.

Além do lançamento do Pulse Abarth, será realizada uma série de ações, como uma plataforma digital sobre a marca do escorpião, onde os interessados poderão se cadastrar para receber informações exclusivas sobre o Pulse Abarth e a marca. Outra medida diz respeito à rede de concessionárias Fiat, que terá lojas especializadas na venda de Abarth, com identidade visual exclusiva e vendedores treinados para um atendimento dedicado.

Abarth existe há 73 anos e está ligada à competições esportivas e de fabricação de modelos de alta performance Crédito: Fiat/Divulgação

“É um privilégio participar deste momento da marca Abarth, que certamente vai proporcionar experiências extraordinárias para os nossos clientes e para todos os apaixonados por velocidade e esportividade”, avalia Zola.

DE VOLTA AO BRASIL

A Abarth já teve dois modelos vendidos no país. Em 2002 foi o Stilo. A versão mais potente do hatch era equipada com um motor cinco cilindros, 2,4 litros, 167 cv de potência e 22,8 kgfm de torque. Sua velocidade máxima era de 212 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h em apenas 8,4 segundos.

Além de motorização mais potente, Pulse Abarth terá diferenciais estéticos Crédito: Fiat/Divulgação

Já em 2014 foi a vez do 500 Abarth que fazia de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. O compacto era equipado com o propulsor 1.4 Multiair 16 V Turbo com 167 cv e 23 kgfm. O modelo contava com duplo escapamento cromado, faróis exclusivos e rodas de liga leve de 16 polegadas, faixas laterais nas cores vermelho, branco e preto e capa dos retrovisores externos acompanhando a mesma cor da faixa.