Radar é o diferencial da nova Ducati Multistrada V4S

Ducati classifica a Multistrada V4S como “quatro motos em uma” por conta de sua versatilidade Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati lançou, nesta quarta-feira (9), a sua big trail mais completa, a Multistrada V4S. Esta é a quarta geração da motocicleta, que nasceu em 2003, com uma proposta esportiva e vocacionada para uso em estrada. A nova versão do modelo agora está preparada para utilização em qualquer terreno e a montadora a classifica como “quatro motos em uma”, introduzida pela Multistrada em 2010.

O apelo esportivo se deve a ser uma moto leve e compacta, que entrega 170 cv, tem avançadas ajudas eletrônicas derivadas do MotoGP e uma ciclística que garante agilidade, para uma condução eficaz e emocionante em terreno misto. Já a pegada “touring” está relacionada aos intervalos de manutenção principais fixados a cada 60 mil km, ao conforto de condução e a toda a tecnologia embarcada no modelo.

Por outro lado, ela também tem uma vertente “enduro”, pois foi projetada para aguentar o tranco do off-road, com suspensões eletrônicas e entrega suave. E o seu caráter urbano se deve à manobrabilidade em baixas velocidades, combinada com um sistema de conectividade e conforto térmico. O modelo tem preço sugerido a partir de R$ 144.990.

Um dos diferenciais é a tecnologia, já que ela é a única com radar dianteiro e traseiro Crédito: Ducati/Divulgação

Um dos diferenciais da Multistrada V4S é a tecnologia, já que ela é a única, até agora, equipada com radar dianteiro e traseiro, que formam um sistema de ajuda capaz de apoiar e tornar a condução mais confortável, já que permite reconstruir a realidade em torno da moto. Essa solução faz o gerenciamento de outras duas funções: controle de cruzeiro adaptativo (adaptive cruise control) e detecção de ponto cego (blind spot detection).

A Ducati Multistrada V4S está equipada com um quadro monobloco em alumínio, roda dianteira raiada de 19’’. Tem uma distância entre-eixos reduzida (1.567 mm), zona frontal esportiva, suspensões de longo curso (170 mm na frente e 180 mm atrás), distância livre ao solo de 220 mm e um peso a seco de 215 kg.

A seção central da moto é mais estreita e permite uma posição de pilotagem confortável, inclusive, segundo a montadora, ao conduzir de pé em estradas off-road. A nova ergonomia proporciona suporte quando o piloto coloca os seus pés no chão para uma melhor manobra da moto quando estiver estacionada. A Multistrada tem capacidade para carregar até 230 kg.

O assento possui ajuste de altura em duas posições: 840 mm e 860 mm (810 mm com assento baixo e 875 mm com o assento alto também estão disponíveis como acessórios). O para-brisas também possui regulagem de altura, feita de forma simples, dando melhor proteção aerodinâmica tanto para o piloto quanto para o passageiro, reduzindo o ruído e afastando o calor proveniente do motor.

MOTOR GRANTURISMO

O modelo tem uma vertente “enduro”, pois foi projetado para aguentar o tranco do off-road Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati Multistrada V4S está equipada com o novo motor V4 Granturismo, que traz operação suave em baixas rotações e curva de torque linear. O motor tem 1158 cc e oferece 125 kW (170 cv) a 10.500 rpm e um torque máximo de 125 Nm (12,7 Kgm) a 8.750 rpm e pesa apenas 66,7 kg. A caixa é de seis velocidades com sistema Ducati Quick Shift (DQS) Up & Down.

A plataforma inercial (IMU) gere a operação do ABS Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Traction Control (DTC), aqui na versão “cornering”, e, na Multistrada V4 S, as Cornering Lights (DCL). Outra característica de série na Multistrada V4S é o Vehicle Hold Control (VHC), que torna os arranques mais fáceis, sobretudo em inclinações. Na Multistrada V4S, a plataforma inercial também comunica com o sistema de semi-ativo Ducati Skyhook Suspension (DSS).

Este último analisa as condições de condução e ajusta o hidráulico da forquilha e do amortecedor instantaneamente, como também integra a função de Autoleveling. Esta reconhece a carga sobre a moto e, de forma autônoma, ajusta as afinações e é disponibilizada para além das opções já disponíveis: apenas condutor, condutor com bagagem, condutor com passageiro ou condutor com passageiro e bagagem.

A Multistrada V4S utiliza um sistema de partida Hands Free, permitindo ao condutor ligar o motor através do botão dedicado posicionado imediatamente por trás da mesa de direção. Para abrir o tanque, utiliza-se a chave mecânica de “mola” integrada no mesmo transponder que abriga a chave eletrônica. A tampa do tanque de combustível do tipo keyless é um item opcional.

O modelo possui quatro modos de condução, de acordo com o tipo de pilotagem que o condutor deseja empregar na motocicleta: Sport, Touring, Urban e Enduro.

DESIGN E TECNOLOGIA

As linhas da nova Multistrada V4S trazem uma imagem mais agressiva Crédito: Ducati/Divulgação

As linhas da nova Multistrada V4S trazem uma imagem mais agressiva, com subquadro traseiro naked, inspirado pelas motos profissionais de off-road e equilibra funcionalidade ao integrar as fixações para as malas laterais. Com painéis laterais robustos, a Ducati Multistrada V4S também possui para-brisa com proteção extra. Os faróis são full LED com sistema DRL e DCL.

Além disso, o modelo está equipado com suspensões semi-ativas Marzocchi, controladas pelo sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution, que permite o ajuste da pré-carga e hidráulicos em compressão e extensão do amortecedor traseiro. O modelo tem um curso de 170 mm na roda da frente e de 180 mm na traseira, um sistema de suspensão que, combinado com o desenho do quadro e com a forma do cárter garante uma distância mínima ao solo de 220 mm.

O painel de instrumentos conta com uma unidade de TFT regulável com 6,5 polegadas e foi adicionado um joystick ao grupo de comutadores do punho esquerdo, para assegurar uma navegação fácil. Outras novas características incluem o sistema Ducati Connect, que permite, via Bluetooth e wi-fi, a função “espelho” da aplicação para smartphone no painel, e controlá-la através do joystick.

Com informações da Ducati.

FICHA TÉCNICA

A nova versão da Ducati Multistrada V4S está preparada para utilização em qualquer terreno Crédito: Ducati/Divulgação

DUCATI MULTISTRADA V4S