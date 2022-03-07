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Imposto de Renda 2022

Como declarar a compra ou venda de um carro ou moto no Imposto de Renda?

Diante do atual cenário no mercado automotivo, muita gente que vendeu carro no ano passado, por exemplo, pode ter comercializado com um valor acima do que comprou. E aí, como ficam essas informações na declaração?
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

07 mar 2022 às 11:49

Publicado em 07 de Março de 2022 às 11:49

Como declarar imposto de compra ou venda de um carro?
Quem vendeu um carro ou moto acima do valor de compra, deve ficar atento ao ganho de capital Crédito: Freepik
Comprou ou vendeu um carro no ano passado e está com dúvidas sobre como declarar no Imposto de Renda? Afinal, desde o último ano, o mercado automotivo vem passando por um cenário inusitado: além dos constantes aumentos nos preços dos veículos zero km por conta da escassez de insumos que tem afetado toda a indústria, os usados e seminovos também registraram valorização. Ou seja, muita gente que vendeu carro no ano passado, pode ter comercializado com um valor acima do que comprou. E aí, surge a dúvida: como que ficam essas informações na declaração?
Segundo o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES) Sebastião Demuner, essa situação é atípica e pode gerar algumas dúvidas em quem vai declarar o imposto este ano, principalmente se vendeu o carro num valor maior do que quando o comprou. “Por exemplo, se a pessoa comprou um carro por R$ 35 mil e, no ano passado, ela o vendeu por R$ 37 mil, essa diferença é tributada e deve ser declarada como ganho de capital”, diz.
No entanto, essa declaração só é válida para veículos acima de R$ 35 mil. E ela deve ser feita até setembro do ano em que a venda foi realizada. Ou seja, na declaração de Imposto de Renda de 2022 (IR 2022), deve vir especificado que o recolhimento desse imposto já foi realizado no ano correspondente à venda do veículo.

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“Para declarar ganho de capital, é preciso fazer download de outro aplicativo no site da Receita Federal, o Programa Ganhos de Capital ou GCAP. É nele onde a pessoa que vendeu um carro acima de R$ 35 mil no ano passado e teve uma diferença positiva, vai declarar. Essa declaração é feita antes do IR 2022, até setembro do ano passado. Depois desse período, ou seja, de outubro em diante, a pessoa deve fazer download da versão de 2022 do CCAP e fazer ali a sua declaração”, informa a contadora e diretora do Gestão Super Simples, Patricia Domingos.
Ou seja, ao preencher o IR 2022, o contribuinte já deve ter recolhido o imposto do ganho de capital do veículo vendido. Já para quem comprou um carro ou moto novos, basta apenas preencher as informações solicitadas no formulário do Imposto de Renda. O mesmo vale para quem comprou financiado, já que há espaço para informar em quantas prestações o veículo será pago.

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“Caso o contribuinte tenha esquecido de fazer algum lançamento, é possível realizar uma retificação em qualquer momento do ano. Apesar de ser algo simples, a declaração de compra ou venda de veículos deve tomar alguns cuidados na hora de preencher o formulário, observando os valores de isenção. Dessa forma, o contribuinte evita problemas futuros com a Receita, como cair na malha fina”, atenta o conselheiro do Corecon-ES.

7 CUIDADOS NA DECLARAÇÃO DE VEÍCULOS NO IR 2022

Como declarar imposto de compra ou venda de um veículo?
É preciso ter atenção na hora de preencher as informações do carro ou moto para evitar cair na malha fina Crédito: Freepik

Dar baixa na venda

Ganho de capital é quando a pessoa vende algo mais caro do que quando comprou. O valor de venda do veículo deve ser superior a R$ 35 mil. Por exemplo: um veículo comprado a R$ 35 mil e vendido a R$ 37 mil tem R$ 2 mil reais de ganho de capital e esse valor deve ser declarado, já que o valor de venda ultrapassou o limite de isenção de R$ 35 mil.
O ganho de capital deve ser feito antes da declaração do Imposto de Renda até setembro do ano em que a venda foi realizada. É preciso fazer download, via site da Receita Federal, do aplicativo Ganhos de Capital (GCAP) e lançar os dados nele. Se a venda foi realizada em outubro do ano passado, será a versão de 2022 do GCAP que o contribuinte lançará as informações.
Se você vendeu um carro acima de R$ 35 mil e teve lucro com isso, o valor recolhido desse ganho de capital deve ser informado no formulário do IR. Lembre-se, que é preciso fazer o recolhimento antes desse imposto por meio do GCAP.
Quem comprou um veículo no ano passado deve preencher a declaração de Imposto de Renda informando os dados do veículo, como valor, vendedor, entre outros. Se o veículo for financiado, deve informar as parcelas pagas durante o ano.
Ao comprar um carro ou moto, é preciso informar os dados de quem você comprou (pessoa física ou empresa) corretamente. No formulário devem constar o modelo, ano, Renavam, data de fabricação, placa e forma de aquisição (se foi à vista, dividido ou financiado, onde deve informar o número de parcelas).
Atenção na hora de declarar o valor do veículo. O valor certo é o que você pagou nele e não o de mercado. Esse preço de aquisição deve ser informado sempre na declaração anual de Imposto de Renda até que você o venda.
Vendeu o carro no ano passado? Não esqueça de dar baixa do seu veículo, do contrário, ele vai constar na Receita Federal como se ainda fosse seu. Informe nome do comprador, data e forma da venda, Renavam, marca e modelo, placa e ano de fabricação. Observe se o comprador (empresa ou pessoa física) também fez o mesmo, para evitar de cair na malha fina.

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