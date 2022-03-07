Como declarar a compra ou venda de um carro ou moto no Imposto de Renda?

Dar baixa na venda

Ganho de capital é quando a pessoa vende algo mais caro do que quando comprou. O valor de venda do veículo deve ser superior a R$ 35 mil. Por exemplo: um veículo comprado a R$ 35 mil e vendido a R$ 37 mil tem R$ 2 mil reais de ganho de capital e esse valor deve ser declarado, já que o valor de venda ultrapassou o limite de isenção de R$ 35 mil.

O ganho de capital deve ser feito antes da declaração do Imposto de Renda até setembro do ano em que a venda foi realizada. É preciso fazer download, via site da Receita Federal, do aplicativo Ganhos de Capital (GCAP) e lançar os dados nele . Se a venda foi realizada em outubro do ano passado, será a versão de 2022 do GCAP que o contribuinte lançará as informações.

Se você vendeu um carro acima de R$ 35 mil e teve lucro com isso, o valor recolhido desse ganho de capital deve ser informado no formulário do IR. Lembre-se, que é preciso fazer o recolhimento antes desse imposto por meio do GCAP.

Quem comprou um veículo no ano passado deve preencher a declaração de Imposto de Renda informando os dados do veículo, como valor, vendedor, entre outros. Se o veículo for financiado, deve informar as parcelas pagas durante o ano.

Ao comprar um carro ou moto, é preciso informar os dados de quem você comprou (pessoa física ou empresa) corretamente. No formulário devem constar o modelo, ano, Renavam, data de fabricação, placa e forma de aquisição (se foi à vista, dividido ou financiado, onde deve informar o número de parcelas).

Atenção na hora de declarar o valor do veículo. O valor certo é o que você pagou nele e não o de mercado. Esse preço de aquisição deve ser informado sempre na declaração anual de Imposto de Renda até que você o venda.