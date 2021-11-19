Carros seminovos chegam a valorizar até 17% após um ano de uso

Um dos destaques é o Hyundai HB20, que alcançou uma valorização de 17,2%, índice mais expressivo registrado em 20 anos de pesquisa Crédito: Hyundai/Divulgação

Em um ano marcado pelo agravamento na crise dos semicondutores, os seminovos surgiram como opção ao carro zero km. Isso fez com que esse tipo de automóvel também se tornasse mais escasso, contribuindo para a valorização de veículos usados e seminovos no mercado. Reflexo disso está na pesquisa feita pela Autoinforme que define o Selo Maior Valor de Revenda, certificação que lista os carros mais valorizados após um ano de uso.

A pesquisa comparou o preço dos veículos em setembro deste ano com o do mesmo modelo zero km em outubro de 2020 e abrangeu os 126 veículos mais vendidos do Brasil. Um dos destaques fica para o Hyundai HB20, que alcançou uma valorização de 17,2%, índice mais expressivo registrado nos 20 anos em que a pesquisa é realizada, segundo a Agência Autoinforme.

126 MODELOS FORAM ANALISADOS PELA PESQUISA

Além de todos vencedores das 17 categorias terem anotado índices positivos, dos 126 modelos pesquisados, 101 também registraram valorização e apenas 25 obtiveram índices de depreciação.

Segundo o presidente do grupo Contauto, Apolo Figueiredo Rizk, os veículos seminovos seguem em alta, sendo valorizados. E a falta de matéria-prima para a produção de carros novos e o custo de produção está entre um dos principais fatores. Nesse caso, as montadoras diminuem a produção dos modelos e versões de entrada e apostam nos de maior valor agregado.

“É importante lembrar que o fator que norteia os valores dos carros são baseados nos carros zero, portanto este é um ótimo momento para vender o seu seminovo. Temos casos, aqui na Contauto Autocenter, de pessoas que venderam seus carros com dois e até três anos de uso pelo mesmo valor que compraram”, avalia.

Para Rizk, quem pensa em comprar um carro novo, não deve esperar o momento ideal. A tendência é de que este mercado demore muito a normalizar, então a regra é se basear nesse novo momento, vender o seu usado que está valorizado e trocar o veículo de acordo com a sua previsão de verba disponível neste momento”, diz.

O personal car Gabriel de Oliveira também aposta em um “novo normal” em relação à valorização dos veículos seminovos. Para ele, não deve haver uma desvalorização muito grande depois da alta registrada este ano.

“Os carros vão passar a desvalorizar depois dentro da naturalidade. Então, quem quer comprar um carro ou trocar, pode ser o momento. Já com o zero km, há um risco maior de depreciação, desvalorização. Mas é claro que quando falamos de comprar um carro usado ou seminovo todos os cuidados são primordiais, para que a pessoa não faça uma má compra”, avalia.

MAIS VALORIZADOS

Para o diretor da Prime Hyundai, Marcelo Sartório, o motivo do HB20 seminovo estar no topo das valorizações deste ano é justamente pela concepção do produto, focado no consumidor brasileiro, na garantia de cinco anos e valorização do modelo na hora da troca dentro da concessionária.

“É um carro compacto, que respeita espaço interno e não vem ‘pelado’. Desde a sua versão de entrada, já vem com itens de tecnologia que agregam valor ao produto. O mundo inteiro tem sofrido com falta de produtos, mas o HB20 é um dos únicos que não faltou no mercado, o que deixa o consumidor satisfeito. E a garantia de cinco anos, onde o consumidor já sabe se pegar um HB20 com um ano de uso, ele vai ter mais quatro anos de garantia de fábrica”, avalia.

Outro modelo que também se destacou entre os mais valorizados foi a Ford Ranger, picape média que mais se valorizou nos últimos 12 meses, com uma apreciação de 16,1%, a segunda maior entre todos os modelos do mercado, abaixo apenas do Hyundai HB20.

“Esse prêmio tem um significado muito importante para nós, que trabalhamos para melhorar constantemente todos os aspectos do produto, e também para os clientes da Ranger. Porque ele é um reflexo direto da qualidade e do quanto a Ranger é valorizada por quem conhece e usa a picape no dia a dia, no seu trabalho e no seu lazer”, afirma o gerente de Marketing de Picapes da Ford, Antônio Freitas.

Outra marca que também se destacou na lista foi a Fiat, com três modelos. A primeira foi a Nova Strada, que ficou em primeiro na categoria Picape Pequena, com uma valorização de 14,3% no período, sendo a quarta vitória do modelo. O mesmo ocorreu com a Nova Toro, que teve sua quinta vitória na categoria Picape Compacta, com 12,3% de valorização. E o terceiro modelo foi a vitória inédita do Grand Siena, que teve valorização de 12% na categoria Sedã de Entrada.

“A Fiat é a maior vendedora de picapes do Brasil, por isso nossa satisfação com os prêmios, que coroam o trabalho grande que desenvolvemos em prol do cliente”, ressalta o gerente de Picapes e Comerciais Leves da Fiat, Felipe Salum.

CONFIRA OS VENCEDORES "SELO MAIOR VALOR DE REVENDA – AUTOS"