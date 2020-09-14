Honda Civic Si 2020 tem discretas mudanças visuais e novos equipamentos

Segurança garantida: modelo oferece visibilidade ampla, direção precisa e alta performance dos freios Crédito: Honda/Divulgação

Enquanto o mercado automotivo brasileiro reage após o baque causado pela pandemia da Covid-19, novos modelos continuam ganhando espaço nas concessionárias. A Honda, por exemplo, traz a linha 2020 do Civic Si. Em relação à nova geração, o cupê esportivo exibe poucas mudanças no design externo e interno, alguns aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos de conforto e conveniência.

Segundo a fabricante, o novo Si (sigla para Sport Injected) preserva os diferenciais que o tornaram um objeto de desejo para os amantes dos esportivos, como o design de cupê e o comportamento dinâmico e a performance superiores, aliados à sensação de controle proporcionada pela transmissão manual de 6 velocidades. É comercializado no Brasil em versão única, um cupê de duas portas. Tem três anos de garantia e sem limite de quilometragem. O preço é de R$ 184.900.

O Si 2020 continua chegando ao mercado brasileiro importado da América do Norte. O motor é feito nos Estados Unidos; e o carro, no Canadá. Tem dimensões muito próximas às do Civic sedã fabricado no Brasil  o cupê é 12 centímetros mais curto e um centímetro mais baixo que a versão EXL, com a mesma largura e distância de entre-eixos do modelo intermediário de quatro portas.

Modelo traz sistema multimídia de 7 polegadas e fácil conexão Crédito: Honda/divulgação

Na linha 2020, o cupê da Honda traz pequenas novidades no design, para reforçar o caráter esportivo. A dianteira continua bem agressiva com sua ampla grade preta, largas tomadas de ar no para-choque e faróis full-led. Os de neblina  que agora também são em leds  receberam novo desenho com acabamento em preto brilhante e uma barra transversal acompanhando a cor da carroceria. As rodas de liga leve de 18 polegadas são exclusivas da versão e tem acabamento em preto fosco, além do teto solar que reforça o estilo diferenciado.

O motor 1.5 turbo que equipa o Civic Si permanece o mesmo. É adotado  com diferentes configurações de potência e torque  nas versões Touring do sedã Civic e dos utilitários esportivos HR-V e do CR-V. Traz injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. Com intercooler frontal e turbo de maiores dimensões, bem como outros aprimoramentos mecânicos, entrega potência máxima de 208 cavalos a 5.700 rpm, e o torque de 26,5 kgfm aparece a 2.100 rpm e é mantido em 70% da faixa de rotação do propulsor. A transmissão manual de 6 velocidades recebeu uma relação de marchas 6% mais curta. O que, de acordo com a Honda, proporciona uma sensação de aceleração ainda mais aprimorada, com engates curtos e precisos.

Um dos diferenciais sempre foi seu comportamento dinâmico, especialmente em pilotagem esportiva. Para continuar a se destacar, o cupê traz componentes de chassi e de direção aprimorados, como a assistência elétrica adaptativa de duplo pinhão com relação variável, a suspensão com acerto esportivo, os amortecedores adaptativos e o diferencial com deslizamento limitado.

Na linha 2020, o modelo ganha ainda com o Active Sound Control, uma tecnologia que usa o sistema de áudio para amplificar o som do motor durante uma condução mais agressiva para entregar uma experiência ainda mais imersiva.

Dentro das boas tradições da Honda, a segurança é bastante valorizada. De acordo com a marca, o modelo oferece visibilidade ampla, direção precisa e alta performance dos freios. O modelo conta ainda com seis airbags, câmera de ré multivisão e é equipado com o sistema Honda LaneWatch, composto de uma câmera instalada no retrovisor direito. Quando a seta é acionada, ele amplia o ângulo de visão do motorista, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem aumentada no sistema multimídia.