Versão Outsider embala o Kwid

Kwid aparenta ser maior graças à altura elevada da suspensão e às formas protuberantes Crédito: LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

A Renault desbancou a Ford e assumiu, em 2019, o posto de quarta marca que mais vende automóveis no país, atras da líder Chevrolet, da Volkswagen e da Fiat. Dos 239.227 Renault vendidos no ano passado, 85.117 eram Kwid. Com a média de 7.093 emplacamentos por mês, o Kwid deixou para trás o VW Gol e Polo e assumiu a quinta posição no ranking.

Uma novidade que ajudou a embalar a arrancada do menor dos Renault surgiu em maio, com o lançamento de versão de topo de linha Outsider, que se uniu às outras três - Life, Zen e Intense -, incorporando aprimoramentos de estilo e de conectividade.

Com 3,68 metros de comprimento, 1,58m de largura, 1,47 de altura e 2,42m de entre-eixos, o Kwid é um hatch subcompacto que aparenta ser maior graças à altura elevada da suspensão e às formas protuberantes. Ladeada por faróis alongados, a grade remete às dos utilitários esportivos da Renault. Na traseira, o aspecto de SUV é ressaltado pelo revestimento preto abaixo da tampa do porta-malas e pelo aerofólio.

Kwid oferece 2,42m entre-eixos Crédito: LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

O motor do Kwid Outsider é o mesmo 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC), que move o restan te da linha, acoplado à transmissão manual de 5 marchas. Rende 70 cavalos com etanol e 66 cv com gasolina a 5.500 rpm e tem torque de 9,8 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina a 4.250 giros.

Além do dispositivo que sugere a troca de marchas (GSI) no quadro de instrumentos, o Kwid traz um indicador de estilo de condução abaixo do velocímetro. O modelo obteve nota A nos testes de consumo de combustível do Inmetro e pode ostentar o Selo Conpet de Eficiência Energética – com gasolina, consome 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada, e com etanol, 10,3 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

A versão Outsider preserva a altura elevada do solo (18 cm) e os bons ângulos de entrada (24 graus) e de saída (40 graus) – que, segundo a legislação brasileira, permitem que se encaixe na categoria dos utilitários esportivos.

Como principal inovação, traz de série o Media Evolution, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e tela de 7 polegadas “touchscreen” capacitiva, com melhor precisão do toque. A tela também mostra as imagens da câmera de ré.

Porta-malas do Kwid possui 290 litros e sai na frente de alguns concorrentes Crédito: LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Externamente, o Outsider recebeu barras de teto decorativas, proteções laterais, molduras do farol de neblina na cor preta, além de adesivações com o logo “Outsider” nas portas dianteiras.

Traz de série airbags frontais e laterais, dois Isofix, direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros dianteiros elétricos, retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados, abertura elétrica do porta-malas e chave dobrável. O preço da versão Outsider é R$ 45.190.

Experiência a bordo

Nos bancos frontais, não há espaço de sobra, entretanto, motorista e passageiro se acomodam razoavelmente bem, e a posição de dirigir é elevada. Por não ter ajuste de altura do volante e do banco, a solução é ajustar para trás ou para a frente até achar a melhor posição. Para quem viaja atrás, o espaço é justo - três adultos é um exagero. O porta-malas acomoda 290 litros - supera alguns hatches compactos, como Onix, Gol e Ford Ka.

Embora todo o marketing que envolveu o lançamento valorize a emoção, o Outsider se sai melhor dentro de uma proposta de utilização mais racional. Como pesa apenas 806 quilos nessa versão, o subcompacto até facilita a tarefa do trem de força, mas não chega a oferecer esportividade. O torque máximo só aparece a elevados 4.250 rpm e deixa evidente que o isolamento acústico é deficiente.