Expansão industrial

GAC anuncia parceria com HPE e investimento de R$ 1,3 bilhão para fabricar carros no Brasil

Acordo de cooperação prevê capacidade anual de 50 mil unidades e portfólio com modelos a combustão, híbridos e elétricos

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:35 - Atualizado há uma hora

Fábrica da HPE de Catalão vai incluir modelos da GAC em sua linha de montagem Crédito: GAC/Divulgação

A GAC International e a HPE Automotores oficializaram nesta quarta-feira (18) um acordo de cooperação para a produção nacional de veículos em Catalão (GO). A operação industrial está programada para começar em 2027, com uma capacidade instalada de 50 mil unidades por ano. O projeto integra um cronograma de investimentos da montadora chinesa que totaliza US$ 1,3 bilhão no mercado brasileiro até 2030.

A parceria utiliza a estrutura da HPE Automotores, empresa de capital nacional que opera a unidade goiana desde 1998. A empresa é, atualmente, representante oficial das marca Mitsubishi e Suzuki no Brasil e na sua fábrica de Catalão produz veículos como o Mitsubishi Eclipse Cross e Outlander Sport.

No entanto, segundo o CEO da HPE Automotores, Mauro Correia, essa nova parceria com a GAC não tem nada a ver com as marcas que representam no país. “Em nenhum momento, a HPE terá relação com definição de produto, venda de produto, nomeação de distribuidor, tudo será responsabilidade da GAC. Não existe uma relação Mitsubishi e GAC neste acordo e sim com a HPE, empresa 100% nacional com a GAC”, frisa.

Segundo a GAC, o objetivo é se estabelecer como a primeira fabricante chinesa com linha de montagem completa no país para diferentes tecnologias de propulsão, abrangendo veículos a combustão interna, híbridos e 100% elétricos. Com isso, de acordo com informações da empresa, a intenção com a produção local é mitigar variações de custos e se adequar às diretrizes dos programas de mobilidade verde, como o Mover e a Nova Indústria Brasil.

A estratégia de localização ocorre após a GAC introduzir cinco modelos importados no Brasil e estruturar sua base logística com um Centro de Distribuição em Cajamar (SP). A empresa é a sexta maior fabricante da China e produziu 1,9 milhão de veículos globalmente em 2024.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta