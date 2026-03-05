Investida elétrica

Suzuki e-Vitara: SUV 100% elétrico é 4x4 e tem autonomia de 293 km

Modelo marca uma nova fase da Suzuki no Brasil, com design diferente e união entre capacidade off-road e motorização elétrica; motores entregam 184 cv de potência combinada

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:02 - Atualizado há 2 dias

Primeiro SUV elétrico da Suzuki no país, o e-Vitara chega em versão única e com motor de 184 cv. Crédito: Leo Sposito

A Suzuki apresentou o e-Vitara, primeiro SUV 100% elétrico da marca no Brasil, que desembarca por aqui na versão única 4Style 4x4. Com chegada às lojas prevista para as próximas semanas, o modelo vem equipado com dois motores elétricos, que combinados entregam até 184 cv de potência e 31,2 kgfm de torque, além de aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos.

O SUV tem baterias de íon lítio de 61 kWh, possibilitando uma autonomia de 293 quilômetros, segundo o padrão do Inmetro. O carregamento pode ser feito com um plug de carga AC, que permite carregar o modelo de 10% a 100% em 9 horas, ou por um DC, que possibilita ir de 10% a 80% em 45 minutos.

A novidade marca o começo de uma nova fase para a Suzuki no país, onde a montadora entra em um mercado relativamente novo: o dos veículos off-road 100% elétricos. Para oferecer a capacidade de direção fora da estrada, o modelo conta ainda com o sistema de tração AllGrip, que oferece dois modos de condução que podem ser selecionados pelo condutor: Auto e Trail.

No modo Auto, o sistema atua para melhorar a manobra em estradas irregulares e controla automaticamente o torque das rodas dianteiras e traseiras. Totalmente automático, ele ajusta todas as configurações de tração do veículo, conforme o tipo de piso em que ele está trafegando.

Já o modo Trail é voltado para o uso off-road, principalmente em condições de baixa aderência como lama e neve. Neste modo, o sistema é capaz de identificar automaticamente caso uma das rodas esteja girando em falso, sem nenhuma aderência, freando a roda e jogando o torque para as rodas com mais tração.

Design e tecnologia

Bem diferente dos modelos que a Suzuki vendia no Brasil até então, o e-Vitara tem um look de SUV urbano moderno, principalmente no design exterior. As maçanetas traseiras são embutidas na janela da coluna C, os faróis e lanternas são de LED e as caixas de rodas contam com um desenho “quadrado”. As rodas, inclusive, são de liga leve aro 18”.

Por dentro, o modelo tem uma tela panorâmica que integra o painel de instrumentos digital de 10,25” à central multimídia de 10,1”, que permite conexão a Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Também há integração com comandos de voz. O volante multifuncional do e-Vitara permite controlar o sistema de condução Adaptative Cruise Control e os sistemas de áudio e telefone do sistema de entretenimento.

Ainda na cabine, o SUV vem equipado com teto de vidro, sistema de proteção a raios UV e IR, vidros dianteiros com redução de ruído e freio de estacionamento elétrico com auto hold.

O Suzuki e-Vitara chegará ao mercado com cinco opções de cores de carroceria, todas perolizadas: Verde Brisa com teto preto, Cinza Grandeza, Azul Celestial, Prata Esplêndido e Preto Bluish.

O utilitário tem 4,27 m de comprimento, 2,7 m de entre-eixos, 1,8 m de largura e 1,63 m de altura, com porta-malas de capacidade de 310 litros.

Segurança

O e-Vitara oferece um sistema de câmeras 360º, além de radar e câmera monocular, que ajudam a detectar veículos, motos, bicicletas e pedestres na frente do carro, alertando o motorista caso haja risco de colisão. Caso esse risco aumente, o sistema de frenagem de emergência é acionado automaticamente.

O SUV também conta com sistemas ativos de segurança como, por exemplo, piloto automático adaptativo (ACC), sistema de aviso de ponto cego (BSW), sistema de manutenção de faixa (LKA), prevenção de mudança de faixas (LDP), freio de múltipla colisão (MCB), alerta de tráfego traseiro (RCTA) e sistema de farol alto adaptativo (AHS).

*Com informações da Suzuki.

