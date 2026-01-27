Eletrificação

Suzuki vai renovar portfólio no Brasil e Vitara elétrico deve ser o primeiro

Comunicado oficial da empresa não chega a nomear o modelo, mas SUV 100% elétrico, apresentado em Singapura, deve ser uma das apostas para a eletrificação da marca no país

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:30 - Atualizado há 35 minutos

e-Vitara deve ser o modelo 100% elétrico que estreará nova fase da Suzuki no Brasil Crédito: Suzuki/Divulgação

Atualmente com um único modelo à venda no país, o Jimny Sierra 4x4, a Suzuki anunciou o aumento de seu portfólio no Brasil. A marca irá começar por lançar um modelo novo, 100% elétrico e com tração 4x4, segundo informou em comunicado, ainda no primeiro trimestre.

A expectativa é de que seja o e-Vitara, que foi recentemente apresentado no Salão de Singapura. O modelo, inclusive, já foi visto circulando em testes pelas ruas do país e deve marcar a entrada da marca no segmento de elétricos e também de uma renovação do seu portfólio.

“2026 será muito promissor para a nossa marca no Brasil, com a chegada de um novo e atrativo produto que ajudará a consolidar ainda mais a Suzuki Veículos dentro do mercado nacional. Estamos ansiosos para continuarmos essa trajetória de sucesso”, afirma Mauro Luis Correia, presidente da HPE Automotores, representante oficial da Suzuki Veículos no Brasil.

Elétrico e 4x4

O Suzuki e-Vitara mede 4,28 m de comprimento,1,80 m de largura, 1,63 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. A expectativa, segundo o site Autos Segredos, é que venha na configuração 4Style com trações 4x2 e 4x4.

Nessa versão, a bateria deve ser de 61 kWh e com tração 4×2, a potência será de 171 cv e 19,3 kgfm de torque. Já para a tração 4×4, serão dois motores, um em cada eixo, totalizando 181 cv de potência e torque de 30,5 kgfm.

