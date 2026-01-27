A diesel

Kia inicia pré-venda do Sorento 4x4 de 7 lugares e preço de R$ 399.990

Com lote inicial em condições promocionais, utilitário sul-coreano traz design renovado e motor 2.2 turbodiesel de 194 cv

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:38 - Atualizado há uma hora

Em termos de dimensões, o Sorento apresenta 4.815 mm de comprimento e uma distância entre-eixos de 2.815 mm Crédito: Kia/Divulgação

O Kia Sorento retorna ao Brasil em versão única EX com motorização a diesel e sistema de tração integral (AWD). A chegada do SUV de sete lugares foi anunciada pela Kia Brasil, que iniciou o período de pré-venda do modelo, que chega com preço promocional de R$ 399.990, posicionando-o na faixa de preço e tamanho de outros veículos concorrentes como Toyota SW4 (a partir de R$ 424.590 na versão de 7 lugares), GWM Haval H9 (a partir de R$ 329.000), Chevrolet Trailblazer (a partir de R$ 419.990 mil) e o Mitsubishi Pajero Sport (a partir de R$ 355.990 durante o mês de janeiro).

O modelo, que havia saído de linha no Brasil em 2020, retorna após ser anunciado entre as estreias do ano durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025, trazendo visual atualizado e bons indicativos de vendas nos EUA. O lançamento oficial ao público está agendado para ocorrer durante o Rio Open ATP 500, que será de 14 a 22 de fevereiro.

“O novo Sorento 4×4 consagrou-se o veículo mais vendido do mercado sul-coreano no ano passado e um dos SUVs de maior sucesso nos Estados Unidos. Por isso, o seu retorno ao mercado brasileiro é motivo de grande otimismo”, diz José Luiz Gandini, presidente da importadora.

O lançamento oficial ao público está agendado para ocorrer durante o Rio Open ATP 500 Crédito: Kia/Divulgação

A renovação visual do utilitário segue a diretriz estética “Opostos Unidos”, que combina força e modernidade em proporções equilibradas, segundo a montadora. Na dianteira, o destaque são os faróis verticais em LED com a assinatura “Star Map”, elemento visual que remete aos novos veículos elétricos da fabricante. A grade tridimensional possui acabamento escurecido e o logotipo da Kia foi deslocado para a extremidade do capô. As rodas de liga leve são de 19 polegadas.

Em termos de dimensões, o Sorento apresenta 4.815 mm de comprimento, 1.900 mm de largura e uma distância entre-eixos de 2.815 mm. Essas medidas permitem uma configuração interna modular, onde o porta-malas varia de 179 litros (com sete lugares ocupados) a 608 litros na configuração de 5 lugares (uma fileira de bancos rebatida), podendo chegar a 1.996 litros, caso as duas fileiras traseiras sejam rebatidas.

Desempenho

O Kia Sorento retorna ao Brasil em versão única EX com motorização a diesel Crédito: Kia/Divulgação

O conjunto mecânico é composto pelo motor Smartstream 2.2 litros turbodiesel, com injeção direta common-rail. A unidade entrega 194 cv de potência a 3.800 rpm e um torque máximo de 45 kgfm, disponível entre 1.750 e 2.750 rpm. A transmissão é automática de dupla embreagem (DCT) com oito velocidades.

O Sorento é equipado com sistema de tração integral (AWD), permitindo ao condutor selecionar entre modos de condução (Normal, Eco, Sport e Smart) e modos de terreno específicos para neve, lama e areia, que alteram os parâmetros de resposta do motor e do câmbio.

Tecnologia e segurança

A cabine foi atualizada com um painel curvo panorâmico que une duas telas de 12,3 polegadas: uma para o quadro de instrumentos e outra para o sistema multimídia. O sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de cabos. O interior conta ainda com ar-condicionado digital de duas zonas, carregador por indução e saídas USB-C distribuídas por todas as fileiras de assentos.

A estrutura do veículo utiliza aço de alta resistência e o pacote de segurança ativa e passiva inclui seis airbags, câmeras com visão 360°, assistente de partida em rampa e controle de descida. Sensores de estacionamento foram instalados em todas as extremidades (dianteira, lateral e traseira) para auxiliar nas manobras do SUV de grande porte.

O Kia Sorento 4×4 conta com 5 anos de garantia sem limite de quilometragem e está disponível em seis opções de pintura – azul profundo, branco claro, branco neve perolizado, cinza aço, cinza interestelar e preto aurora.

Ficha técnica

A renovação visual do utilitário segue a diretriz estética “Opostos Unidos” Crédito: Kia/Divulgação

Kia Sorento EX 4x4

Motor: 2.2 Smartstream Diesel (194 cv / 45 kgfm)

Transmissão: Automática de dupla embreagem (DCT) de 8 marchas

Tração: Integral AWD com seletor de terreno

Capacidade: 7 lugares

Garantia: 5 anos sem limite de quilometragem

Preço: R$ 399.990,00 (lote promocional)

*Com informações da Kia Brasil.

