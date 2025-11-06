C-SUV

Renault Boreal chega ao Brasil com preços a partir de R$ 179.990

Modelo tem a mesma motorização do Duster e foi lançado mundialmente a partir do mercado brasileiro, que também será o primeiro no mundo a comercializar o utilitário da marca francesa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:04

Todas as versões do Renault Boreal contam com o motor 1.3 turbo flex, com 163 cavalos de potência. Crédito: Renault/Divulgação

A Renault lançou oficialmente o Boreal, primeiro SUV médio da montadora francesa no Brasil, onde o modelo foi apresentado globalmente e começou a ser comercializado. O utilitário, que é produzido sobre a mesma plataforma do Kardian, tem preços que partem de R$ 179.990, na versão de entrada Evolution, e vão até R$ 214.990, na versão Iconic.

Nessa faixa de preço, o SUV deve brigar com outros modelos da mesma categoria, como o Jeep Compass (a partir de R$ 169.990) e Corolla Cross (a partir de R$ 189.990).

O Boreal está disponível em três versões – Evolution, Techno e Iconic –, todas equipadas com o motor 1.3 turbo flex, que entrega 163 cv de potência 27,5 kgfm de torque, acompanhado do câmbio EDC de dupla embreagem úmida de 6 marchas. Segundo a montadora, a aceleração de 0 a 100 km/h é de 9,5 segundos, com retomada de 80 km/h a 120 km/h em 6,2 segundos, a etanol.

A novidade oferece também o sistema de regulagem Multi-Sense, com cinco modos de condução: Eco, Comfort, Sport, Perso e Smart. Este último é inédito e adapta automaticamente parâmetros do veículo, como direção, resposta do motor e iluminação ambiente, por meio de algoritmos inteligentes.

Fabricado em São José dos Pinhais (PR), o modelo vem sendo antecipado desde maio, quando a montadora lançou um teaser com apenas um pedaço da imagem da traseira do SUV. Em julho, foram revelados mais detalhes, como motorização e visual, e a pré-venda teve início em outubro.

Design

Todas as versões estão equipadas com faróis e assinatura luminosa em LED. Crédito: R|enault/Divulgação

Um dos principais destaques do modelo é o design sofisticado, que segue a nova identidade visual da Renault. Na parte dianteira, o SUV tem grade frontal na cor da carroceria e em black piano, além de faróis de LED que “invadem” os paralamas. Já a lateral traz paralamas com curvas generosas e molduras nas caixas de roda, com apliques em plástico preto, além de maçanetas na coluna C para as portas traseiras.

A parte de trás do carro conta com lanternas horizontais em LED, que são finas e, assim como as dianteiras nos paralamas, “invadem” a tampa do porta-malas.

Com 4,56 m de comprimento e 1,84 m de largura, 2,70 m de entre-eixos e 1,65 m de altura, o Boreal se posiciona no segmento C-SUV. Segundo a marca, a carroceria, associada a uma superfície envidraçada contínua e um acabamento de teto sutil, confere ao veículo um visual fluido e dinâmico, sem sacrificar espaço interno.

Por dentro, a cabine do Boreal conta com um painel duplo horizontal OpenR, que inclui um duas telas: uma para o painel de instrumentos digital, de 7” ou 10” de acordo com o modelo, e outra para o sistema multimídia central, de 10,1”. Além disso, o acabamento é de alto padrão, com texturas gravadas a laser e portas e painel cobertos com couro e materiais macios.

As seis opções de cores do modelo são: Branco Glacier, Prata Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré, Vermelho de Feu e o Azul Mercure, que é a tonalidade de lançamento do modelo.

Tecnologia e segurança

A cabine do Boreal tem um painel duplo horizontal, composto por duas telas integradas. Crédito: Renault/Divulgação

Durante a apresentação do modelo, a marca destacou que a plataforma RGMP tem uma arquitetura elétrica e eletrônica que permitiu a integração de uma quantidade maior de recursos tecnológicos no modelo. Entre eles, destacam-se o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services e até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

O Boreal, inclusive, é o primeiro modelo da Renault fora da Europa a oferecer o sistema da Google e o primeiro do Brasil a trazê-lo de série. Por meio desta tecnologia, o veículo disponibiliza serviços como Google Maps, Google Play e Google Assistente de forma nativa, permitindo ainda atualização remota.

A cabine também conta com ajustes elétricos nos bancos dianteiros e massagem para o do motorista, carregador por indução, ar-condicionado dual zone, teto panorâmico, maçanetas eletrônicas, freio de estacionamento eletrônico, comandos de câmbio e-shifter e um console com refrigeração.

Além disso, o SUV tem um sistema de iluminação ambiente personalizável, com 48 opções de cores, e um sistema de som premium com até cinco perfis acústicos diferentes.

Os sistemas ADAS do Boreal incluem alerta e assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, alerta de saída segura dos ocupantes, alerta de tráfego cruzado traseiro, Emergency Stop Assist (ESA), frenagem automática de emergência, entre outros.

Versões e preços

Os preços do Boreal partem de R$ 179.990 e vão até R$ 214.990. Crédito: Renault/Divulgação

Os preços do Renault Boreal partem de R$ 179.990 na versão Evolution, R$ 199.990 na Techno e R$ 214.990 na Iconic. Entre as condições de compra válidas para o período de lançamento, estão bônus de até R$ 12 mil no usado ou taxa zero para financiamento com a Mobilize Financial Service.

Quem adquiriu o Boreal R Pass, na pré-venda, também concorre ao sorteio de 30 pares de ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros, em Paris, na França, além de ganhar um kit com itens exclusivos da coleção Boreal.

Confira a lista completa de itens de série do Boreal:

Evolution

Faróis e assinatura luminosa em LED.

Rodas de liga leve de 18”.

Grade dianteira na cor da carroceria.

Multimídia de 10” com conexão a Android Auto e Apple CarPlay.

Painel de instrumentos de 7”.

Ar-condicionado dual-zone.

Carregador por indução.

Câmbio e-shifter.

Freio de estacionamento eletrônico com auto hold.

Paddle shift.

Som Arkamys com seis alto-falantes.

Seis airbags de série.

Bancos em couro.

Console central elevado.

Sensor de chuva e crepuscular.

13 sistemas avançados de assistência ao motorista.

Techno

Itens da Evolution, mais:

Faróis de neblina dianteiros.

Rodas de liga leve 18” pintadas em preto.

Barras de teto longitudinais.

Painel de instrumentos de 10” com replicação do mapa.

Multimídia de 10” com Google Built-in.

Conectividade com aplicativo My Renault.

Câmbio Multi Sense com 5 modos de condução.

Luz ambiente com 48 opções de cores.

Retrovisor interno eletrocrômico.

Bancos dianteiros com ajuste elétrico.

19 sistemas avançados de assistência ao condutor.

Iconic

Itens das versões anteriores, mais:

Rodas de liga leve de 19” diamantadas.

Teto biton preto.

Interior com acabamento premium Deep Blue.

Sistema de som Harman Kardon com seis alto-falantes.

Porta-malas com abertura elétrica.

Teto solar panorâmico elétrico.

Banco do motorista com massagem.

24 sistemas avançados de assistência ao motorista.

*Com informações da Renault.

