Home
>
Motor
>
Bajaj lança nova Dominar NS400Z para manter avanço no mercado brasileiro

Bajaj lança nova Dominar NS400Z para manter avanço no mercado brasileiro

Produzida em Manaus (AM), a moto em estilo naked acaba de chegar às concessionárias, com preço sugerido de R$ 26.900 e frete gratuito. O novo modelo aposta em um visual agressivo e em um desempenho superior ao da D400

João Buffon

Imagem de perfil de Agência Automotrix

Agência Automotrix

[email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:06

Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z
Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

A Bajaj segue firme na expansão de sua operação no Brasil. Depois de conquistar espaço com a Dominar 400, a marca indiana lançou a Dominar NS400Z. Produzida em Manaus (AM), a moto em estilo naked acaba de chegar às concessionárias, com preço sugerido de R$ 26.900 e frete gratuito.

Recomendado para você

Produzida em Manaus (AM), a moto em estilo naked acaba de chegar às concessionárias, com preço sugerido de R$ 26.900 e frete gratuito. O novo modelo aposta em um visual agressivo e em um desempenho superior ao da D400

Bajaj lança nova Dominar NS400Z para manter avanço no mercado brasileiro

Lista dos modelos 100% elétricos mais em conta no mercado nacional tem valores a partir de R$ 99.990; maioria dos carros é de marcas chinesas

Veja quais são os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2025

Adquirir um veículo com segurança vai muito além de escolher o modelo, é uma decisão que deve ser tomada com atenção, paciência e informação; saiba como evitar dores de cabeça durante e após a compra

10 dicas para fazer um bom negócio ao comprar um carro usado ou seminovo

O novo modelo aposta em um visual agressivo e em um desempenho superior ao da D400. O custo-benefício é um dos destaques da Dominar NS400Z no segmento de motos esportivas médias. 

A nova NS400Z é o sexto modelo da Bajaj no Brasil, enquanto a tourer Dominar 400 já acumula mais de 18.300 unidades vendidas desde o lançamento, no final de 2022. A nova NS400Z busca atrair um público mais jovial e fã de motos mais esportivas. Visualmente, aposta em linhas angulosas e carenagens robustas, com inspiração direta em modelos esportivos urbanos.

Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z
Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Sob o tanque de 12 litros, a nova Dominar NS400Z utiliza o mesmo motor da Dominar 400. Trata-se de um propulsor monocilíndrico de 373 cilindradas, duplo comando (DOHC), quatro tempos e refrigeração líquida. Ele entrega 40 cavalos de potência a 8.500 rpm e 3,57 kgfm de torque a 7 mil rpm, mas ganhou uma nova programação para trabalhar em rotações mais baixas.

De acordo com a Bajaj, isso se traduz em respostas mais rápidas e lineares. O câmbio de seis marchas é auxiliado por embreagem assistida e deslizante, recurso que proporciona trocas mais suaves e evita o travamento da roda traseira em reduções mais intensas.

Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z
Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Uma vantagem da NS400Z em relação à Dominar 400 é o peso de 174 quilos em ordem de marcha, exatos 18 quilos mais leve. Como ambas são equipadas com o mesmo motor, a redução melhora o comportamento em curvas e nas retomadas, tornando a moto mais ágil no uso diário.

O conjunto ciclístico mantém o quadro perimetral, a suspensão dianteira invertida de 43 milímetros e o monoamortecedor com Nitrox na traseira. As rodas de liga leve são de aro 17, com pneus sem câmara (110/70 na frente e 140/70 na traseira). Os freios a disco com ABS de duplo canal completam o pacote.

Com altura de assento de 807 milímetros, a ergonomia foi pensada para atender a pilotos de diferentes estaturas, mantendo uma posição ligeiramente inclinada à frente. A Bajaj equipou a NS400Z com controle de tração, quatro modos de pilotagem (“Sport”, “Road”, “Rain” e “Off-Road”) e painel digital com conectividade Bluetooth. Há ainda iluminação full-led, DRL, entrada USB e bateria VRLA de 12V 8Ah.

Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z
Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

A nova naked da marca indiana chega em quatro opções de cores – Glossy Racing Red, Brooklyn Black, Pewter Grey e Pearl Metallic White –, todas com grafismos exclusivos. O modelo mira diretamente motociclistas que buscam um primeiro contato com motos acima de 300 cilindradas mas não querem investir em opções mais caras de marcas japonesas.

Produzida localmente em Manaus, a moto marca a expansão da Bajaj no mercado brasileiro, que se tornou o terceiro maior para a marca fora da Índia em volume de vendas em menos de três anos da chegada da montadora por meio de subsidiária própria, em dezembro de 2022. Desde o início das vendas no mercado brasileiro, já foram emplacadas 35.871 motocicletas da marca.

Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z Bajaj Dominar NS400Z
Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Em junho de 2024, a marca indiana iniciou as operações de sua fábrica em Manaus, a primeira unidade produtiva da Bajaj fora da Índia. Recentemente, o local recebeu um aporte adicional para expandir a capacidade de produção de 20 mil para 48 mil motocicletas por ano em regime CKD, com kits desmontados, fazendo os processos de preparação de kits, montagem de motor e da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição

Atualmente, a Bajaj comercializa seis modelos no mercado brasileiro: a Pulsar N150, a Dominar NS160, a Dominar NS200, a Dominar 250, a Dominar 400 e a Dominar NS400Z, todas montadas na nova fábrica. No ano passado, a marca triplicou sua rede de concessionárias e seguirá em ritmo de expansão em 2025. Atualmente, são 54 endereços, localizados nas cinco regiões do Brasil.

LEIA MAIS EM MOTOR

Testamos a versão Impetus do Fiat Pulse que traz o sistema híbrido do SUV

Concessionárias do ES e montadoras dão descontos de até R$ 52 mil para comprar carro novo

Volkswagen Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990

Linha 2026 do Volkswagen Taos traz mudanças no design e mais recursos de segurança

Versão menos cara do BMW X7 no Brasil tem redução de potência e preço de R$ 999.950

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Bajaj

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais