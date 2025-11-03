Crescimento

Bajaj lança nova Dominar NS400Z para manter avanço no mercado brasileiro

Produzida em Manaus (AM), a moto em estilo naked acaba de chegar às concessionárias, com preço sugerido de R$ 26.900 e frete gratuito. O novo modelo aposta em um visual agressivo e em um desempenho superior ao da D400

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:06

Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

A Bajaj segue firme na expansão de sua operação no Brasil. Depois de conquistar espaço com a Dominar 400, a marca indiana lançou a Dominar NS400Z. Produzida em Manaus (AM), a moto em estilo naked acaba de chegar às concessionárias, com preço sugerido de R$ 26.900 e frete gratuito.

O novo modelo aposta em um visual agressivo e em um desempenho superior ao da D400. O custo-benefício é um dos destaques da Dominar NS400Z no segmento de motos esportivas médias.

A nova NS400Z é o sexto modelo da Bajaj no Brasil, enquanto a tourer Dominar 400 já acumula mais de 18.300 unidades vendidas desde o lançamento, no final de 2022. A nova NS400Z busca atrair um público mais jovial e fã de motos mais esportivas. Visualmente, aposta em linhas angulosas e carenagens robustas, com inspiração direta em modelos esportivos urbanos.

Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Sob o tanque de 12 litros, a nova Dominar NS400Z utiliza o mesmo motor da Dominar 400. Trata-se de um propulsor monocilíndrico de 373 cilindradas, duplo comando (DOHC), quatro tempos e refrigeração líquida. Ele entrega 40 cavalos de potência a 8.500 rpm e 3,57 kgfm de torque a 7 mil rpm, mas ganhou uma nova programação para trabalhar em rotações mais baixas.

De acordo com a Bajaj, isso se traduz em respostas mais rápidas e lineares. O câmbio de seis marchas é auxiliado por embreagem assistida e deslizante, recurso que proporciona trocas mais suaves e evita o travamento da roda traseira em reduções mais intensas.

Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Uma vantagem da NS400Z em relação à Dominar 400 é o peso de 174 quilos em ordem de marcha, exatos 18 quilos mais leve. Como ambas são equipadas com o mesmo motor, a redução melhora o comportamento em curvas e nas retomadas, tornando a moto mais ágil no uso diário.

O conjunto ciclístico mantém o quadro perimetral, a suspensão dianteira invertida de 43 milímetros e o monoamortecedor com Nitrox na traseira. As rodas de liga leve são de aro 17, com pneus sem câmara (110/70 na frente e 140/70 na traseira). Os freios a disco com ABS de duplo canal completam o pacote.

Com altura de assento de 807 milímetros, a ergonomia foi pensada para atender a pilotos de diferentes estaturas, mantendo uma posição ligeiramente inclinada à frente. A Bajaj equipou a NS400Z com controle de tração, quatro modos de pilotagem (“Sport”, “Road”, “Rain” e “Off-Road”) e painel digital com conectividade Bluetooth. Há ainda iluminação full-led, DRL, entrada USB e bateria VRLA de 12V 8Ah.



Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

A nova naked da marca indiana chega em quatro opções de cores – Glossy Racing Red, Brooklyn Black, Pewter Grey e Pearl Metallic White –, todas com grafismos exclusivos. O modelo mira diretamente motociclistas que buscam um primeiro contato com motos acima de 300 cilindradas mas não querem investir em opções mais caras de marcas japonesas.

Produzida localmente em Manaus, a moto marca a expansão da Bajaj no mercado brasileiro, que se tornou o terceiro maior para a marca fora da Índia em volume de vendas em menos de três anos da chegada da montadora por meio de subsidiária própria, em dezembro de 2022. Desde o início das vendas no mercado brasileiro, já foram emplacadas 35.871 motocicletas da marca.

Bajaj Dominar NS400Z Crédito: Divulgação

Em junho de 2024, a marca indiana iniciou as operações de sua fábrica em Manaus, a primeira unidade produtiva da Bajaj fora da Índia. Recentemente, o local recebeu um aporte adicional para expandir a capacidade de produção de 20 mil para 48 mil motocicletas por ano em regime CKD, com kits desmontados, fazendo os processos de preparação de kits, montagem de motor e da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição

Atualmente, a Bajaj comercializa seis modelos no mercado brasileiro: a Pulsar N150, a Dominar NS160, a Dominar NS200, a Dominar 250, a Dominar 400 e a Dominar NS400Z, todas montadas na nova fábrica. No ano passado, a marca triplicou sua rede de concessionárias e seguirá em ritmo de expansão em 2025. Atualmente, são 54 endereços, localizados nas cinco regiões do Brasil.

