Data de lançamento

Volkswagen Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990

Sedã médio esportivo ganhou um leve facelift, mas mantém motor 2.0 turbo de 231 cv; modelo ganha novidades no pacote tecnológico

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:40 - Atualizado há 2 horas

O Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990 Crédito: Volkswagen/Divulgação

A linha 2026 do Volkswagen Jetta GLI chega às concessionárias brasileiras a partir de 8 de novembro, com preço sugerido de R$ 269.990, em configuração única. O modelo ganha um leve facelift, reforçando sua identidade visual, já que a versão que será vendida por aqui é a mais esportiva, e também ganha um novo pacote tecnológico, com mais itens de segurança. Já a motorização, não teve mudnaças.

Ele mantém o conhecido motor EA888 2.0 turbo, com 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, adaptado às normas do Proconve L8. Ele vem acoplado à transmissão DSG de 7 marchas e conta com Launch Control, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos, segundo inrormações divulgadas pela montadora. A tração é dianteira, e o diferencial eletrônico eLSD ajuda a melhorar a aderência em curvas e condições de baixa aderência, mantendo a estabilidade do veículo.

Para marcar o lançamento, a marca realizará um evento nas concessionárias, permitindo que os clientes conheçam o sedã antes de adquiri-lo. Segundo a fabricante, o modelo passa a ser importado do México.

Design externo e acabamento

O novo Jetta possui lanternas LED conectadas e teto solar panorâmico, que passa a ser item de série Crédito: Volkswagen/Divulgação

O facelift trouxe mudanças visuais que reforçam a identidade esportiva do modelo. Entre os destaques estão a nova grade em colmeia com friso vermelho, os faróis e lanternas 100% em LED conectados entre si, e as rodas de 18 polegadas com pinças de freio vermelhas. O badge GLI aparece centralizado na traseira, e novos emblemas nos retrovisores completam o visual definido pela Volkswagen.

O sedã passa a ter teto solar panorâmico como item de série e estará disponível em seis cores: Branco Puro, Preto Mystic, Vermelho Kings, Cinza Platinum, Azul Pacífico e Cinza Glacial.

Interior e conectividade

No interior, o Jetta GLI teve poucas mudanças. O sedã traz painel digital de 10,25 polegadas, VW Play Connect de 10 polegadas, bancos em couro perfurado com costuras vermelhas, ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas, iluminação ambiente configurável em mais de 10 cores e carregador por indução. O sedã conta com uma boa configuração para os passageiros da frente, mas deixa a desejar para os convidados do banco traseiro, possuindo túnel central alto e nenhuma saída de ar ou conectividade para quem andar nos bancos de trás.

O interior do sedã alemão agora possui painel digital, VW Play Connect, bancos em couro perfurado, ar-condicionado e carregador por indução Crédito: Volkswagen/Divulgação

Segurança

E nem somente de correr vive o Jetta, o modelo 2025 obteve a nota máxima de 5 estrelas no Latin NCAPO. Agora, o pacote de segurança inclui seis airbags e os principais assistentes de condução (ADAS): Lane Assist, ACC com Stop&Go, Travel Assist, detecção de pedestres e monitoramento de ponto cego. Segundo a Volkswagen, o objetivo é oferecer mais suporte ao motorista em situações de tráfego intenso, garantindo proteção para todos os ocupantes.

A Volkswagen mantém o Jetta GLI destinado a clientes que buscam um sedã médio com perfil esportivo e tecnológico, capaz de atender tanto ao uso diário quanto a momentos de direção mais dinâmica. O modelo integra o trio VW Legends, junto com o Golf GTI e o Nivus GTS, reforçando a aposta da marca em sedãs e SUVs com apelo esportivo.

*Com informações da Volkswagen.

