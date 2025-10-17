Concessionárias do ES e montadoras dão descontos de até R$ 52 mil para comprar carro novo

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:51
- Atualizado há 28 minutos
Concessionárias do Espírito Santo e montadoras trazem condições especiais para quem deseja trocar de carro, com descontos que podem chegar a R$ 52 mil, como é o caso da Toyota A Hilux 4x4D STD Power Pack Automática de R$ 288.990,00 para R$ 236.971,80. Outro destaque vai para a Fiat, que tem condições especiais para produtores rurais ou pessoa jurídica, com oportunidade de financiamento em 12 ou 24 vezes.
Já a Caoa Chery traz preços promocionais em toda a linha Tiggo, abrangendo também o sedã Arrizo 6 Pro. Hyundai, Mitsubishi e Omoda/Jaecoo Prime também entraram na rodada de ofertas com bônus de até R$ 15 mil, taxa zero, supervalorização de seminovos e prazos limitados.
A BYD também trouxe novos preços para seus carros: Dolphin Mini GS, Dolphin GS 2026, Song Pro GS e Song Plus Premium, todos da linha 2026. Peugeot e Citroën embarcam nas ofertas, trazendo descontos nas linhas 2008 Allure T200 AT, 2008 GT T200 Hybrid AT, 2008 Active T200 AT, 208 GT T200 Hybrid AT, 208 Style 1.0 MT (Peugeot) e, do outro lado francês, bônus na compra dos Aircross XTR 7L Turbo 200, C3 XTR e Basalt Dark Edition.
E não é só na venda de veículos que há promoção neste final de semana: a Contauto Autocenter também liberou descontos em serviços. Os pacotes Essencial SUV, Troca de Óleo para Picape e Pacotes de Revisão (Essencial, Intermediário, Completo e Premium) possuem preços especiais até 31 de outubro de 2025.
Veja a seguir as promoções:
Campanha Pós-Venda Premiado Hyundai
Pacote essencial SUV
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o