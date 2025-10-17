Outubro de promoções

Concessionárias do ES e montadoras dão descontos de até R$ 52 mil para comprar carro novo

Entre as condições estão primeira parcela depois do carnaval e descontos para produtor rural e CNPJ; saiba mais sobre as promoções em automóveis do final de semana

Filipe Turini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:51

Toyota Hilux é um dos modelos com maior desconto Crédito: Toyota/Divulgação

Concessionárias do Espírito Santo e montadoras trazem condições especiais para quem deseja trocar de carro, com descontos que podem chegar a R$ 52 mil, como é o caso da Toyota A Hilux 4x4D STD Power Pack Automática de R$ 288.990,00 para R$ 236.971,80. Outro destaque vai para a Fiat, que tem condições especiais para produtores rurais ou pessoa jurídica, com oportunidade de financiamento em 12 ou 24 vezes.

Já a Caoa Chery traz preços promocionais em toda a linha Tiggo, abrangendo também o sedã Arrizo 6 Pro. Hyundai, Mitsubishi e Omoda/Jaecoo Prime também entraram na rodada de ofertas com bônus de até R$ 15 mil, taxa zero, supervalorização de seminovos e prazos limitados.

A BYD também trouxe novos preços para seus carros: Dolphin Mini GS, Dolphin GS 2026, Song Pro GS e Song Plus Premium, todos da linha 2026. Peugeot e Citroën embarcam nas ofertas, trazendo descontos nas linhas 2008 Allure T200 AT, 2008 GT T200 Hybrid AT, 2008 Active T200 AT, 208 GT T200 Hybrid AT, 208 Style 1.0 MT (Peugeot) e, do outro lado francês, bônus na compra dos Aircross XTR 7L Turbo 200, C3 XTR e Basalt Dark Edition.

E não é só na venda de veículos que há promoção neste final de semana: a Contauto Autocenter também liberou descontos em serviços. Os pacotes Essencial SUV, Troca de Óleo para Picape e Pacotes de Revisão (Essencial, Intermediário, Completo e Premium) possuem preços especiais até 31 de outubro de 2025.

Veja a seguir as promoções:

Fiat

condição especial para produtor rural e CNPJ, com financiamento em 12x ou 24x Crédito: Gabriel Dias/Automotrix

Fiat Strada: condição especial para produtor rural e CNPJ, com financiamento em 12 ou 24 vezes.

Fiat Cronos 1.3 MT: preço promocional de R$ 93.930 (desconto de mais de R$ 18 mil) na venda direta para CNPJ e produtor rural.

Fiat Pulse Audace Híbrido 2026: até R$ 11 mil de bônus na troca pelo usado, parcelamento em 18x ou 36x.

Fiat Fastback Audace (por assinatura): plano a partir de R$ 3.049/mês por 24 meses e 1.500 km mensais.

Caoa Chery

Caoa Chery Tiggo 5x: a partir de R$ 119.990.

Caoa Chery Tiggo 7: a partir de R$ 139.990.

Caoa Chery Tiggo 7 híbrido: preço promocional de R$ 159.990.

Caoa Chery Tiggo 8 PRO Max Drive (7 lugares): a partir de R$ 194.990.

Caoa Chery Arrizo 6 PRO Max Drive: a partir de R$ 139.990.

Linha híbrida plug-in (Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV): a partir de R$ 219.990.

Condição geral: primeira parcela só depois do carnaval.

Jeep

Jeep Renegade tem promoções em algumas das suas versões Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Altitude: preço à vista de R$ 125.990 (desconto de R$ 17.000).

Jeep Renegade Longitude: taxa zero em até 36 vezes.

Jeep Compass Sport 2026: preço à vista de R$ 149.990 (desconto de R$ 20.000).

Jeep Compass Longitude 2026: taxa zero em até 36 vezes.

Jeep Commander Longitude 2026: preço à vista de R$ 199.990 (desconto de R$ 21.000).

Supervalorização do usado na troca.

BYD Vitória Motors

BYD Dolphin Mini GS 2026: parcelas a partir de R$ 999.

BYD Dolphin GS 2026: taxa 0% e parcelas a partir de R$ 1.999.

BYD Song Pro GS 2026: preço a partir de R$ 199.990, com taxa 0%, parcelas a partir de R$ 2.650.

BYD Song Plus Premium 2026: preço a partir de R$ 299.800, com taxa 0% e bônus de até R$ 20 mil ou Tabela Fipe no seminovo.

Kurumá

Toyota Hilux 4x4D STD Power Pack Automática: preço promocional de R$ 236.971,80 (desconto de R$ 52 mil) para produtores rurais e CNPJ.

Peugeot

Peugeot 2008 GT tem desconto de R$ 8 mil e financiamento com taxa 0% Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Peugeot 2008 Allure T200 AT: desconto de R$ 21 mil, bônus de R$ 9 mil na troca e financiamento com taxa 0%.

Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT: desconto de R$ 17 mil, bônus de R$ 5 mil na troca e financiamento com taxa 0%.

Peugeot 2008 Active T200 AT: desconto de R$ 16 mil, bônus de R$ 9 mil na troca e financiamento com taxa 0%.

Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT: desconto de R$ 8 mil e financiamento com taxa 0%.

Peugeot 208 Style 1.0 MT: desconto de R$ 14 mil e financiamento com taxa 0%.

Citroën

Citroën Aircross XTR 7L Turbo 200: preço de R$ 129.990, bônus de R$ 2.500/R$ 3.000 na troca e financiamento a partir de 0,49% ao mês.

Citroën C3 XTR: preço de R$ 88.990, bônus de R$ 2.000 na troca ou taxa a partir de 0,99% ao mês.

Citroën Basalt Dark Edition: preço de R$ 114.990, primeiras 14 parcelas de R$ 99 (com 30% de entrada) e financiamento em até 48 vezes.

*Os valores de parcela mencionados são referências e sujeitos à análise de crédito.

Hyundai

Campanha Pós-Venda Premiado Hyundai

Prêmio: vouchers diários de R$ 500 para uso em serviços, peças e acessórios.

Como participar: a cada R$ 250 gastos em serviços, peças, acessórios ou produtos de pós-venda nas concessionárias Hyundai, o cliente ganha uma chance no "Game Box Premiado Hyundai".

Vantagem extra: clientes que não visitaram uma concessionária Hyundai nos últimos 12 meses recebem cinco chances extras.

Período da promoção: até 14 de dezembro de 2025.

Abrangência: válida em todas as concessionárias Hyundai do Brasil para todos os modelos da marca.

Prime Hyundai

Condições: bônus de até R$ 15 mil, taxas especiais e 1ª parcela só em fevereiro.

Modelos: Hyundai Tucson 2024 e Hyundai Kona Elétrico 2023/24 com preço de fábrica.

Prazo: até 18 de outubro.

Omoda | Jaecoo Prime

Omoda E5 e Jaecoo 7: taxa zero, supervalorização do usado, 7 anos de garantia e carregador portátil incluso Crédito: Pedro Danthas

Condições: taxa zero, supervalorização do usado, 7 anos de garantia e carregador portátil incluso.

Jaecoo 7: a partir de R$ 229.990.

Omoda E5: a partir de R$ 209.990.

Prime Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross 2026: taxa zero ou até R$ 15.000 de supervalorização no seminovo.

Mitsubishi Triton 2026: um ano de seguro grátis, taxa zero de financiamento ou até R$ 18.000 de supervalorização no usado.

Mitsubishi Outlander: taxa zero ou até R$ 25.000 de supervalorização no seminovo.

Prime Supernovos

Veículos até R$ 17.000 abaixo da Tabela Fipe e com procedência.

Kia Plena

Primeira revisão grátis, emplacamento grátis, taxa zero ou tabela Fipe no seminovo.

Modelos disponíveis para test-drive: Kia Niro, Kia Carnival e Kia Sportage.

Contauto Autocenter

Pacote essencial SUV

Serviços incluídos: troca de óleo do motor, filtro de ar do motor, filtro de óleo, filtro de pólen, filtro de combustível, higienização, alinhamento e balanceamento.



Preço: a partir de R$ 679 Troca de óleo para picape

Serviços incluídos: troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível e mão de obra.



Preço: a partir de R$ 466 (de R$ 699) Pacotes de revisão

Pacote essencial: óleo do motor, filtro de óleo e filtro de combustível - a partir de R$ 279.



Pacote intermediário: inclui pacote essencial + filtro de ar motor, filtro pólen, alinhamento, balanceamento e higienizador - a partir de R$ 589.



Pacote completo: inclui pacote intermediário + aditivo para combustível, oil treatment, limpa para-brisa e flush - a partir de R$ 723.



Pacote premium: inclui pacote completo + limpeza de corpo de borboleta, limpeza dos bicos injetores via tanque e limpeza dos dutos e evaporadores de ar condicionado - a partir de R$ 1.229 Ofertas válidas até 31 de outubro de 2025.



Preços podem variar conforme modelo e versão do veículo.



Válido para as lojas de Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim.



Consulte itens inclusos e condições específicas.

