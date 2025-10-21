O luxo custa caro

Versão menos cara do BMW X7 no Brasil tem redução de potência e preço de R$ 999.950

SUV integra a gama de superluxuosos da marca e chega como uma opção de entrada do modelo no país

BMW X7 xDrive40i M Sport chega ao Brasil por R$ 999.950 Crédito: BMW/Divulgação

A BMW lançou no Brasil a versão xDrive40i M Sport do modelo X7, que integra a gama de superluxuosos da marca. Vindo para ser uma opção de entrada do veículo no país, o SUV tem preços partindo de R$ 999.950.

Motor V6 de 381 cv e tecnologia mild hybrid de 48V Crédito: BMW/Divulgação

A BMW reduziu a potência do motor em relação à versão M60i xDrive, que conta com propulsor V8 de 530cv e preço de R$ 1.272.950. Agora, o novo X7 conta com motor V6 de 381 cv e tecnologia mild hybrid de 48V. Mas apesar da diminuição, a versão conta com um 0-100 km/h em 5,8 segundos, e velocidade máxima de 250 km/h. Tudo isso alinhado a um conjunto com transmissão Steptronic de oito velocidades e tração integral inteligente BMW xDrive.

Nova grade frontal iluminada Iconic Glow Crédito: BMW/Divulgação

O design segue o mesmo da linha adotada no BMW i7, com faróis em LED divididos em duas seções: a parte superior é responsável pela luz de condução diurna com acabamento em cristais e a parte inferior, é responsável pela iluminação noturna. O para-choque conta com entradas de ar e grade iluminada Iconic Glow, e rodas de 22 polegadas.

BMW Live Cockpit Professional, composto por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia) Crédito: BMW/Divulgação

O interior traz ar-condicionado de cinco zonas, bancos com ventilação e aquecimento, sistema de som Bowers & Wilkins Diamond com 1.475W e teto solar Sky-Lounge. O destaque vai para o painel integrado em tela curva, denominado BMW Live Cockpit Professional, composto por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia).

O painel é composto por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia) Crédito: BMW/Divulgação

Em termos de segurança, a X7 conta ainda com sistemas automatizados de direção e estacionamento, aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa, o Active Cruise Control com função Stop & Go e o Parking Assistant incluindo Reversing Assistant.

Conjunto com transmissão Steptronic de oito velocidades e tração integral inteligente BMW xDrive Crédito: BMW/Divulgação

O modelo também conta com sistema de chave virtual, que dispensa a chave física e facilita o acesso ao carro com o celular. Além de controle por voz Alexa integrada e conectividade com o My BMW App, que ativa funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, acionar a ventilação do carro, entre outros.

a X7 conta com sistemas automatizados de direção e estacionamento Crédito: BMW/Divulgação

O veículo também é personalizável com as cores: Branco Alpino, Preto Carbono, Preto Safira, Branco Mineral, Cinza Brooklyn, Cinza Manhattan e Cinza Skyscrapper e quatro opções de acabamento interno em couro Merino: Tartufo, Ivory White, Preto e Coffee.

Modelo conta com acabamento interno em couro Merino Crédito: BMW/Divulgação

