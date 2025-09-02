Nova era alemã

O desembarque triunfal do Audi A6 e-Tron nas ruas e estradas brasileiras

Disponível apenas na configuração Performance Black, com preço de R$ 649.990, lançamento é o primeiro Audi vendido no país com tração exclusivamente traseira

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:49 - Atualizado há 22 minutos

O A6 Sportback e-tron é o primeiro Audi vendido no país com tração exclusivamente traseira Crédito: João Buffon/Divulgação

O Audi A6 Sportback e-Tron acaba de desembarcar no Brasil. Após anunciar a pré-venda do modelo em março, a montadora alemã começa agora a entregar as primeiras unidades do novo sedã 100% elétrico.

Disponível apenas na configuração Performance Black, com preço de R$ 649.990, o lançamento marca uma novidade importante para o mercado nacional: é o primeiro Audi vendido no país com tração exclusivamente traseira. O novo A6 Sportback e-Tron Performance Black já pode ser encontrado nas 40 concessionárias da marca alemã no Brasil.

As cores disponíveis são Cinza Ímã (sólida), Azul Plasma, Azul Malpelo, Bege Siam, Branco Geleira e Preto Mito (metálicas) e Cinza Daytona perolizada Crédito: João Buffon/Divulgação

As cores disponíveis são Cinza Ímã (sólida), Azul Plasma, Azul Malpelo, Bege Siam, Branco Geleira e Preto Mito (metálicas) e Cinza Daytona perolizada. Internamente, são duas opções de cores: preto ou bege.

“Estamos passando por uma renovação completa de nosso portfólio de veículos. E o inédito A6 Sportback e-Tron chega para ampliar a segunda geração de modelos 100% elétricos, que já conta no Brasil com o Q6 e-Tron, o Q8 e-Tron, o e-Tron GT e o RS e-Tron GT. Queremos aumentar a nossa participação no disputado mercado de veículos premium elétricos, e o A6 Sportback e-Tron tem atributos de sobra para isso”, afirma Renato Celiberti, diretor de Vendas da Audi do Brasil.

O visual do novo A6 Sportback e-Tron traz linhas modernas e com foco em aerodinâmica Crédito: João Buffon/Divulgação

O visual do novo A6 Sportback e-Tron traz linhas modernas e com foco em aerodinâmica. Com um coeficiente de 0,21x, o elétrico traz faróis com tecnologia OLED Matrix com formato bipartido, com luzes de circulação diurna na parte superior. Os faróis principais são integrados na parte inferior.

O para-choque frontal traz aplique em preto e detalhes esportivos por conta do pacote visual S Line, que adiciona detalhes de acabamento em Black Piano. As entradas de ar são maiores.A grade frontal tem design fechado e traz a mesma cor da carroceria, como no e-Tron GT. Na lateral, as linhas do A6 e-Tron são minimalistas, com destaque para a parte inferior das portas e acima das caixas de roda. As maçanetas são embutidas na carroceria, a exemplo do novo A5.

Por conta do foco em aerodinâmica, o novo A6 traz carroceria em estilo mais cupê, que lembra os modelos EQ da Mercedes-Benz. Por isso, a Audi adicionou o sobrenome “Sportback” ao seu modelo. Na Europa, o novo A6 e-Tron conta também com opção perua (Avant), que não será vendida no Brasil.

Na traseira, as lanternas de OLED são interligadas e trazem diferentes opções de assinatura visual. A tampa do porta-malas abre junto com o vidro traseiro, como em um cupê. Outro detalhe inusitado é o logotipo da Audi, que é iluminado junto com as luzes traseiras. Visualmente, o conjunto é bem moderno.

Experiência a bordo Sofisticação em todos os cantos

A tampa do porta-malas abre junto com o vidro traseiro, como em um cupê Crédito: João Buffon/Divulgação

Dentro, o novo A6 Sportback e-Tron adota o moderno layout que tem sido padrão nos lançamentos mais recentes da marca alemã, igual ao do SUV Q6 e-Tron. O destaque interno fica para o conjunto de três telas: a central multimídia de 14,5 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e o painel digital de 11,9 polegadas para o motorista.

Ainda há um terceiro display de 10,9 polegadas voltado ao passageiro da frente. Todas utilizam tecnologia OLED, com boa definição e operação intuitiva. Um ponto prático é o botão físico de liga/desliga para o sistema de som premium, contrastando com o volante de comandos táteis, que podem causar eventuais toques acidentais. No acabamento, predominam materiais emborrachados e apliques em Black Piano, com bons encaixes gerais, embora a geração anterior transmitisse uma sensação de maior refinamento.

Apesar das grandes dimensões do A6 Sportback e-Tron, o espaço traseiro poderia ser melhor, se a altura do teto não fosse reduzida pelas características da carroceria Sportback e o piso não fosse muito elevado devido à colocação da bateria, limitando o conforto de pessoas mais altas. O porta-malas leva 502 litros, complementados por um pequeno compartimento dianteiro de 27 litros sob o capô, chamado de “frunk”.

O para-choque frontal traz aplique em preto e detalhes esportivos por conta do pacote visual S Line Crédito: João Buffon/Divulgação

Dentre os itens de conforto, o novo A6 Sportback e-Tron Performance Black traz teto panorâmico com tecnologia Smart Glass, que escurece ou clareia sem necessidade de cortina interna, som premium Bang & Olufsen 3D e sistema com integração ao Chat GPT, ar-condicionado digital de três zonas, bancos dianteiros esportivos com aquecimento, ajuste lombar e de memória para o do motorista, chave presencial, iluminação ambiente, porta-malas com acionamento elétrico, projeção do logotipo nos retrovisores, lavadores de faróis, luzes full-led Matrix, “head-up display” com realidade aumentada e câmeras de 360 graus.

Em relação à segurança, o novo A6 e-Tron traz de série nove airbags (dianteiros, laterais dianteiros e traseiros e de cortina), assistente de desvio e conversão, controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa com assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma, Park Assist Plus com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de troca de faixa (Side Assist), alerta de tráfego reverso, “exit warning” e assistente de conversão em marcha ré.

Na traseira, as lanternas de OLED são interligadas e trazem diferentes opções de assinatura visual. Crédito: João Buffon/Divulgação

O A6 Sportback e-Tron faz parte da nova fase de renovação da marca alemã. Com visual voltado para aerodinâmica e eficiência, o modelo aposta em um design mais ousado do que o tradicional dos sedãs da Audi. A lista de equipamentos é bem recheada, oferecendo o que há de mais moderno na montadora de Ingolstadt

Apesar de o segmento de sedãs grandes viver retração no Brasil, o A6 Sportback e-Tron pode atrair consumidores que buscam um modelo sofisticado com proposta diferente dos SUVs elétricos. Com isso, o novo sedã elétrico pode se tornar uma alternativa ao Mercedes EQE e aos SUVs elétricos de luxo, como o BMW iX e o Audi Q6 e-Tron.

Impressões ao dirigir: diversão eletrizante

Internamente, são duas opções de cores: preto ou bege Crédito: Divulgação

São Paulo-Vinhedo/SP – O percurso de avaliação do novo Audi A6 Sportback e-Tron foi feito entre a capital São Paulo e Vinhedo, em um trajeto que mesclou trechos de rodovia expressa com estradas locais de traçado sinuoso. Com baterias de íons de lítio e motor elétrico traseiro de 367 cavalos de potência e 59,1 kgfm de torque, o sedã mostrou respostas imediatas e um equilíbrio dinâmico que transmite segurança ao motorista.

Mesmo sem a proposta de ser um modelo esportivo, o A6 e-Tron é um carro divertido graças à tração traseira e ao torque disponível já nos primeiros giros. Essa configuração, inédita para a marca no Brasil, torna a condução mais envolvente. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 5,4 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 210 km/h, limitada eletronicamente.

O porta-malas leva 502 litros, complementados por um pequeno compartimento dianteiro de 27 litros sob o capô Crédito: Divulgação

Na condução, a dinâmica se mostra bem acertada, e a tração traseira adiciona um toque de esportividade. O preço do A6 e-Tron acompanha o patamar do Mercedes-Benz EQE Sedan, que deve ser o principal concorrente do elétrico da Audi no Brasil. Porém, na prática e desde já, o representante da Audi leva vantagem em desempenho e autonomia: são 122 cavalos a mais e alcance de 445 quilômetros ante 369 quilômetros do modelo da Mercedes.

O A6 e-Tron é o segundo carro da Audi no Brasil construído sobre a Plataforma Elétrica Premium (PPE), a mesma utilizada pelo Q6 e-Tron. Com 4,92 metros de comprimento, 1,48 metros de altura, 2,13 metros de largura e 2,94 metros de entre-eixos, o A6 Sportback e-Tron se posiciona no mesmo nível de rivais como o Mercedes EQE e o BMW i5, no segmento de sedãs médios-grandes elétricos.

A direção com assistência elétrica do A6 e-Tron oferece respostas diretas, sendo leve em manobras e mais firme quando a velocidade cresce. A suspensão filtra bem os impactos e as imperfeições da pista, apesar de ser baixa. As rodas de 21 polegadas exigem cuidado extra em vias com pavimentação ruim por conta dos pneus de perfil baixo. A experiência de dirigir o elétrico da Audi é muito agradável, apesar das grandes dimensões e da atenção necessária ao passar em trajetos mais complicados.

Dentro, o novo A6 Sportback e-Tron adota o moderno layout que tem sido padrão nos lançamentos mais recentes da marca alemã Crédito: Divulgação

Para quem busca eficiência, o carro oferece ainda “paddles shifters” atrás do volante, que regulam o nível de regeneração de energia nas desacelerações. A autonomia declarada no ciclo do Inmetro é de 445 quilômetros, mas a Audi afirma que, em condições ideais, é possível superar 600 quilômetros com uma única carga.

Esse alcance permite trajetos longos, como do Rio de Janeiro (RJ) a São Paulo (SP) sem recarregar o veículo. Outro ponto positivo é a capacidade de recarga: em estações ultrarrápidas de até 210 kW, a bateria recarrega de 10% a 80% em 21 minutos, recuperando cerca de 310 quilômetros em apenas dez minutos conectado.

A posição de dirigir é baixa e bem ajustada, com bancos que oferecem bom apoio e bastante conforto, além de ajustes elétricos tanto para o do motorista quanto para o do passageiro da frente. Um detalhe que chama atenção são os retrovisores digitais, oferecidos como opcional a R$ 20 mil.

Em vez dos espelhos tradicionais, o A6 utiliza câmeras que projetam as imagens em telas instaladas nas portas. O recurso exige um certo período de adaptação, pois a leitura das imagens não é tão intuitiva e prática, embora tenha evoluído em relação à primeira geração dos retrovisores digitais, que estreou no Q8 e-Tron. Para quem prefere o formato convencional, a versão com espelhos tradicionais continua atendendo bem, e ainda evita um custo extra.

Ficha técnica

Audi A6 e-Tron Performance Black

Motor : elétrico, síncrono traseiro (PMSM)

: elétrico, síncrono traseiro (PMSM) Potência : 367 cv

: 367 cv Torque : 59,1 kgfm

: 59,1 kgfm Autonomia : 445 km (PBEV-Inmetro)

: 445 km (PBEV-Inmetro) Câmbio : automático, uma marcha

: automático, uma marcha Tração : traseira

: traseira Velocidade máxima : 210 km/h (limitada eletronicamente)

: 210 km/h (limitada eletronicamente) Aceleração : zero a 100 km/h em 5,4 segundos

: zero a 100 km/h em 5,4 segundos Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Carroceria : sedã grande

: sedã grande Dimensões : 4,93 metros de comprimento, 1,92 metro de largura, 1,47 metro de altura, 2,94 metros de entre-eixos

: 4,93 metros de comprimento, 1,92 metro de largura, 1,47 metro de altura, 2,94 metros de entre-eixos Porta-malas : 502 litros

: 502 litros Freios : discos ventilados nas quatro rodas

: discos ventilados nas quatro rodas Suspensão : dianteira, independente, tipo MacPherson, traseira, multilink

: dianteira, independente, tipo MacPherson, traseira, multilink Rodas : 21 polegadas

: 21 polegadas Peso em ordem de marcha : 2.175 kg

: 2.175 kg Preço: R$ 649.990

