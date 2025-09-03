Pela estrada afora

Nova BMW R 1300 RT traz avanços em conforto, conectividade e desempenho

O modelo traz avanços em conforto, conectividade e desempenho, reafirmando seu lugar como referência para quem busca viagens com sofisticação e potência. preços partem de R$ 149.990

A nova Touring vem com atributos afinados com a reputação da linha RT e desembarca no mercado brasileiro com as opções de cores Triple Black e Blueridge Option 719 Crédito: Divulgação

Com chegada ao Brasil já confirmada, a nova BMW R 1300 RT está em período de pré-venda até 31 de outubro. O modelo traz avanços em conforto, conectividade e desempenho, reafirmando seu lugar como referência para quem busca viagens com sofisticação e potência.

A nova Touring vem com atributos afinados com a reputação da linha RT e desembarca no mercado brasileiro com as opções de cores Triple Black e Blueridge Option 719. A estradeira pode ser adquirida com condições especiais pelo BMW Serviços Financeiros durante o período de pré-venda, com direito a um capacete exclusivo da marca alemã.

A nova Touring tem preços de R$ 149.900 para a Triple Black, R$ 154.900 acrescentando malas laterais, R$ 163.900 mais malas laterais e top case de 54 litros, R$ 171.900 somando malas laterais, top case de 54 litros e transmissão ASA, R$ 168.900 para a Blueridge Option 719 com malas laterais, top case de 54 litros e sistema de áudio Pro e R$ 176.900 acrescentando malas laterais, top case de 54 litros, sistema de áudio Pro e transmissão ASA.

Um dos destaque é o sistema Dynamic Chassis Adaption (DCA), que ajusta automaticamente as suspensões dianteira e traseira conforme o terreno Crédito: Divulgação

Um dos destaques da nova R 1300 RT é o sistema Dynamic Chassis Adaption (DCA), que ajusta automaticamente as suspensões dianteira e traseira conforme o terreno, a carga e o estilo de pilotagem, proporcionando dois tipos de altura em relação ao solo, mais estabilidade, mais suavidade e maior controle em qualquer situação.

O piloto tem à disposição painel de TFT de 10,25 polegadas com conectividade total e visualização de mapas integrada. A navegação é intuitiva, e a integração com o smartphone permite informações em tempo real. O modelo é equipado com sistema de áudio e rádio. Para o conforto aerodinâmico, a R 1300 RT traz defletores ajustáveis e para-brisa alto com ajuste elétrico, que se adaptam ao clima, à velocidade e à preferência do piloto.

O piloto tem à disposição painel de TFT de 10,25 polegadas com conectividade total e visualização de mapas integrada Crédito: Divulgação

O motor boxer da nova R 1300 RT tem exatamente 1.300 cc. O aumento real de cilindrada é resultante do diâmetro interno do cilindro maior e do novo virabrequim com curso reduzido.

A moto estradeira tem 107 kW (145 cavalos) de potência (ante 136 cavalos da antecessora) a 7.750 rotações por minuto e 15,1 kgfm de torque a 6 mil rpm (ante 14,5 kgfm a 6.250 rpm da anterior), tornando o boxer de produção em série mais potente já fabricado pela BMW Motorrad.

O novo sistema Automated Shift Assistant (ASA), com operação de embreagem e trocas de marchas automatizadas, permite o uso em modo manual – tanto o ASA quanto o câmbio mecânico têm 6 velocidades.

O motociclista pode configurar, selecionar um número preferencial e gerenciar os modos de pilotagem durante a condução Crédito: Divulgação

Na versão de série, a nova R 1300 RT dispõe de três modos de condução para adaptação às preferências individuais do piloto, com o “Rain” e “Road” permitindo adaptar as características de pilotagem às condições de estrada. O modo “Eco” utiliza a tecnologia BMW ShiftCam para obter a máxima autonomia com um único reabastecimento.

A nova R 1300 RT pode ser equipada com o opcional “Riding Modes Pro”, incluindo os modos de condução “Dynamic” e “Dynamic Pro”, com o piloto podendo programar uma seleção individual. Com isso, o motociclista pode configurar, selecionar um número preferencial e gerenciar os modos de pilotagem durante a condução.

O controle de torque de arrasto do motor (MSR) pode ser usado para evitar condições de pilotagem instáveis decorrentes na marcha lenta ou de reduções de marchas pelo deslizamento excessivo do freio na roda traseira. Operacionalmente, o MSR abre automaticamente as válvulas do acelerador até a moto se estabilizar. Com o assistente de troca de marchas automatizado (ASA), a BMW Motorrad oferece uma nova solução técnica para tornar o pilotagem mais fácil e confortável.

A moto estradeira tem 107 kW (145 cavalos) de potência a 7.750 rotações por minuto e 15,1 kgfm de torque a 6 mil rpm Crédito: Divulgação

A nova R 1300 RT vem equipada de série com controle de cruzeiro dinâmico (DCC) com função de frenagem. O assistente de condução inclui controle de cruzeiro ativo (ACC) e alertas de colisão frontal, de mudança de faixa e de colisão traseira.

O quadro totalmente novo tem estrutura principal de chapa metálica feita de aço e estrutura traseira de treliça de tubo de alumínio. O Evo Telelever com elemento flexível e guia de roda traseira EVO Paralever garantem maior precisão de direção e estabilidade.

A estradeira conta ainda com suspensão eletrônica dinâmica ESA como padrão, nova suspensão eletrônica DCA para duas posições de pilotagem diferentes para distribuição adequada entre conforto de condução e manuseio dinâmico, com ajuste dinâmico de amortecimento, taxa de mola e equalização de carga como opcionais de fábrica.

