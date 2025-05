A sucessora

A nova maxiscooter Dafra SYM Joyride 300 substitui a SYM Citycom 300 e traz mais tecnologia

Modelo mais importante na história da marca e lançada em 2010, foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento do mercado de scooters de 300 cc

Publicado em 21 de maio de 2025 às 08:00 - Atualizado há 12 horas

Em quatro versões comercializadas em 15 anos de história, modelo alcançou 24 mil unidades emplacadas Crédito: Dafra/Divulgação

A scooter SYM Citycom 300 é o modelo mais importante na história da Dafra – empresa brasileira produtora de motocicletas e de scooters criada em 2007 pelo Grupo Itavema, que opera concessionárias Renault, Toyota, Volvo, Fiat, Hyundai e BYD, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. >

Primeiro produto da parceria com a marca taiwanesa, a Citycom 300 foi lançada em 2010 e é uma das responsáveis pelo desenvolvimento do mercado de scooters de 300 cc, alcançando clientes que até então se deslocavam nos grandes centros urbanos com automóveis. Em quatro versões comercializadas em 15 anos de história, alcançou 24 mil unidades emplacadas. >

Com as adequações necessárias para atendimento das legislações ambientais do Promot 5, a Dafra e a SYM aproveitaram a oportunidade para substituir o modelo, ampliando tecnologia e modernidade. Apresentada com sucesso no Festival Interlagos 2024, a SYM Joyride 300 é a herdeira escolhida pela Dafra.>

“A marca tem planos ambiciosos para o Brasil, e o lançamento da SYM Joyride 300 é apenas uma das iniciativas para crescermos no importante mercado brasileiro”, afirma Angus Jeng, da divisão de Negócios Internacionais da SYM. >

A nova scooter tem 2,21 metros de comprimento, 76,5 centímetros de largura 1,14 metro de altura e 1,49 metro de entre-eixos Crédito: Dafra/Divulgação

Com 2,21 metros de comprimento, 76,5 centímetros de largura 1,14 metro de altura, 1,49 metro de entre-eixos, 13 centímetros de altura mínima do solo de e 77 centímetros altura do assento, a SYM Joyride 300 herda da Citycom 300 o motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cm3, de quatro tempos, quatro válvulas e arrefecimento líquido. Entrega 26 cavalos e 2,65 kgfm e vem com transmissão CVT e sistema de partida elétrica. >

A scooter incorpora novo conceito de design com linha mais anguladas, mas mantendo o porte robusto e encorpado. As novidades seguem por conta do pacote tecnológico, que acrescenta iluminação full LED, freios ABS de duplo canal, painel full-digital de LCD colorido, controle de tração, keyless, para-brisa regulável e carregador USB. >

O porta-objetos sob o assento traz mais espaço, sendo 20% maior que o da Citycom 300. O peso é de 171 quilos. A suspensão dianteira é telescópica com curso de 115 milímetros e a traseira é duplamente amortecida, com curso de cem milímetros. As rodas são de liga leve.>

“Em termos de tecnologia embarcada, a Joyride 300 traz o que há de mais moderno no mercado. É um produto pensado e projetado para os usuários mais exigentes. Mantém também o conforto e a confiabilidade característicos dos produtos da Dafra em parceria com a SYM”, explica Marcelo Milan, diretor Industrial da Dafra.>

Entre as novidades estão pacote tecnológico, painel full-digital de LCD colorido, controle de tração, keyless, para-brisa regulável e carregador USB Crédito: Dafra/Divulgação

Na oferta de cores, o Cinza Epóxi foi acrescido ao Preto Noturno, mas a maior novidade nas cores fica por conta do Azul Índigo, que muda a tonalidade de acordo com o ângulo de visão e a incidência de iluminação. >

A Joyride 300 terá preço de lançamento de R$ 29.990 (com frete à parte), menos de 10% superior ao da Citycom 300 e praticamente no mesmo patamar das scooters de 160 cc rivais, de acordo com a Dafra. O modelo tem três anos de garantia. >

“A confiança no sucesso da Joyride 300 leva em conta a legião de admiradores da Citycom 300, que passarão a contar com pacote tecnológico e design atualizados. A Joyride 300 é o primeiro grande lançamento da Dafra em 2025 e chega para sacudir o competitivo mercado de scooters de 300 cc”, promete José Ricardo Siqueira, gerente de Marcas da Dafra.>

