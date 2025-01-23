Maxi scooter Kymco AK 550 chega no mercado brasileiro com preço de R$ 78.640

A Kymco é a principal marca de motos de Taiwan, com 40% de participação de mercado, e a quinta maior fabricante de scooters do planeta Crédito: Kymco/Divulgação

A Kymco do Brasil, representada pelo grupo J.Toledo/JTZ Motors, apresenta ao mercado brasileiro a maxi scooter AK 550 Premium, com preço de R$ 78.640. No Brasil, a montagem das scooters da Kymco é feita na fábrica J.Toledo Suzuki Motos, no Polo Industrial de Manaus (PIM), no Amazonas.

O grupo taiwanês Kymco (Kwang Yang Motor Company) foi fundado em 1963 para produzir componentes de motores e transmissões para motocicletas – inicialmente, era ligado à japonesa Honda.

A AK 550 Premium tem para-brisa elétrico com múltiplas posições e luzes de circulação diurnas atualizadas Crédito: Kymco/Divulgação

Com uma produção anual de mais de um milhão de veículos, entre scooters, motos e ATVs (All-Terrain Vehicles, ou veículos para todo-o-terreno, sem placa de identificação), a Kymco é a principal marca de motos de Taiwan, com 40% de participação de mercado, e a quinta maior fabricante de scooters do planeta.

Com um design elegante e moderno, a AK 550 Premium tem para-brisa elétrico com múltiplas posições e luzes de circulação diurnas atualizadas. A nova AK 550 mantém o conceito de design chamado “Thrills of Touring”, algo como “emoções ao viajar”, com uma dianteira combinando linhas bem pronunciadas e detalhes metálicos.

A nova AK 550 mantém o conceito de design chamado “Thrills of Touring”, algo como “emoções ao viajar”, com uma dianteira combinando linhas bem pronunciadas e detalhes metálicos Crédito: Kymco/Divulgação

Sua grande carenagem foi projetada para influenciar na aerodinâmica e, ao mesmo tempo, passar uma sensação de leveza no visual.



Motorização

A AK 550 Premium tem motor de 550 cc DOHC 8V refrigerado a água, dois cilindros, com operação suave e resposta rápida do acelerador. Com potência de 37,5 kW (51 cavalos) e 5,3 kgfm de torque, o modelo foi projetado e desenvolvido para viagens de longa distância, com distribuição de peso de 50:50 entre a frente e a traseira e velocidade final de 160 km/h.

Modelo conta com câmbio tipo CVT e dois modos de condução, “Standard” e “Rain” Crédito: Kymco/Divulgação

Conta com câmbio tipo CVT e dois modos de condução, “Standard” e “Rain”, que permitem ajustar o desempenho conforme as condições de pista e as preferências do piloto. Em termos de auxílio à condução, a scooter está equipada com sistema inteligente de frenagem avançado – também conhecido como “ABS em curvas” –, sistema eletrônico de controle de tração, que ajuda a evitar derrapagens em piso molhado, e sistema de freios de alta performance Brembo, com pinças duplas de múltiplos pistões na frente.

Esse é um dos principais dispositivos de segurança da nova AK 550. O sistema proporciona uma distribuição uniforme da força de frenagem, resultando em uma parada suave e gradual, especialmente a partir de altas velocidades.

O piloto pode controlar operações como abertura da tampa do tanque de combustível, acesso ao compartimento de carga, configurações do display e travas do guidão Crédito: Kymco/Divulgação

A maxi scooter tem farol em formato de “olhos de falcão”, composto por quatro pentágonos. A adição das luzes diurnas (DRL) colabora para atrair os olhares por onde a moto passa principalmente durante o dia. Inspirado em teclas de piano, o console central da AK 550 Premium tem opções de funcionalidade com facilidade de ajustes e de forma intuitiva.

A partir de botões físicos, o piloto pode controlar operações como abertura da tampa do tanque de combustível, acesso ao compartimento de carga sob o assento, configurações do display do painel de TFT e travas do guidão. A scooter tem sistema de navegação Noodoe, que pode ser conectado ao smartphone, e sistema keyless, permitindo o acionamento da moto pelo botão de partida com a chave estando próxima a ela.

A AK 550 Premium tem opções de funcionalidade com facilidade de ajustes e de forma intuitiva Crédito: Kymco/Divulgação