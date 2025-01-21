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Crescimento

Venda de motos no Brasil aumenta 18% no ano; veja as marcas que mais se destacaram

Das 1.875.903 motocicletas vendidas no Brasil, 68,62% são da Honda; marca também domina o segmento no ES
Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

21 jan 2025 às 05:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 05:00

Honda Biz 125 2025
A Honda Biz foi a motocicleta mais vendida no ES em 2024 Crédito: Honda/Divulgação
2024 foi um bom ano para o mundo das duas rodas. Com 1.875.903 motocicletas vendidas, o país registrou um crescimento de 18,61% em relação ao ano anterior. O resultado, que se mostra positivo há alguns anos, reforça o otimismo do setor, que pode esperar um crescimento ainda maior em 2025.
No volume de vendas, a Honda está na frente com folga. É que a marca japonesa detém 68,62% do total de unidades emplacadas, seguida pela Yamaha, com 17,76% do total. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O resultado positivo para a Honda supera o total de 2013, quando 1,22 milhão de unidades foram emplacadas, sendo o terceiro ano consecutivo que a marca registra mais de um milhão de motocicletas emplacadas em um ano. Em abril, a Honda também registrou o maior número de emplacamentos mensais, com 121.311 unidades, superando o recorde anterior, que era de 119.322, em maio de 2012.
No Espírito Santo, a marca também domina o segmento. De acordo com os dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), a moto mais comprada pelos capixabas em 2024 foi a Honda Biz, com 8.362 unidades emplacadas. Em segundo lugar está a Honda CG 160 (8.198 unidades) e em terceiro, a Honda NXR160 (4.296 unidades).
Seguindo os dados nacionais, a Yamaha é a segunda marca que os capixabas mais compram, sendo a XTZ 250 o modelo mais vendido da marca no Estado, com 1.384 motocicletas emplacadas.

Marca indiana cresce

Mas não foram só as marcas tradicionais que se destacaram no segmento. A Bajaj, por exemplo, que passou a fabricar suas motos no país em junho, cresceu mais de 180% no mercado brasileiro em 2024. No total, desde o início das vendas no Brasil, em dezembro de 2022, mais de 15 mil unidades dos modelos Dominar 160, Dominar 200, Dominar 250 e Dominar 400 chegaram às ruas do Brasil.
No mês de dezembro de 2024, a marca também bateu seu recorde mensal de emplacamentos, com 1.750 unidades, o que representa mais de 5 vezes o volume médio mensal de emplacamentos do ano anterior. O mês de maior volume até então havia sido novembro de 2024, com 1.500 unidades emplacadas.
Outra marca que merece destaque é a Mottu. A startup, que ficou conhecida por oferecer um serviço de aluguel de motocicletas focado nos entregadores por aplicativo, em maio de 2024 passou a vender a Mottu Sport 110i, modelo fabricado pela também indiana TVS.
Agora, a empresa possui o serviço de venda e aluguel, e segundo os dados da Fenabrave, conquistou o quarto lugar entre as motos mais vendidas do Brasil em 2024, com 52.769 unidades emplacadas.
Acima dela está a Shineray, em terceiro lugar, com 76.961 motocicletas vendidas. O primeiro e o segundo lugar você já sabe: Honda e Yamaha, respectivamente.
Já a BMW Motorrad, sucesso mundial e também no Brasil,  alcançou, em 2024, o maior número de vendas da história da marca,  segundo a montadora, com 210.408 unidades emplacadas, e o Brasil corresponde a 7,2% deste valor, com 15.267 motos vendidas. Este número também representa um crescimento de 8,2% no número de motos da BMW vendidas no país. 
Em 2025, os brasileiros podem esperar cerca de sete lançamentos da marca, sendo seis deles de motos produzidas em Manaus.

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