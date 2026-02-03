Home
>
Motor
>
Nova picape Volkswagen Tukan chega em 2027 para brigar com a Fiat Toro

Nova picape Volkswagen Tukan chega em 2027 para brigar com a Fiat Toro

Marca divulgou as primeiras imagens do novo modelo, além do nome e uma das cores que estarão disponíveis, o Amarelo Canário

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:39

 - Atualizado há 17 minutos

Nova Volkswagen Tukan
Nova Volkswagen Tukan teve nome e cor divulgados ao lado da mascote da seleção brasileira de futebol Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen revelou o nome da nova picape médio-compacta da marca, que chega em 2027 para disputar o concorrido segmento dominado pela Fiat Toro. Batizada de Volkswagen Tukan, a picape intermediária teve as suas primeiras imagens em formato teaser divulgadas ao lado da mascote da seleção brasileira, uma alusão à cor que retorna com o modelo, o Amarelo Canário.

Recomendado para você

Marca divulgou as primeiras imagens do novo modelo, além do nome e uma das cores que estarão disponíveis, o Amarelo Canário

Nova picape Volkswagen Tukan chega em 2027 para brigar com a Fiat Toro

Montadora anunciou o lançamento da nova versão, que deve chegar até 2027 e vai contar com o novo motor 2.3 GTDi EcoBoost; a picape será produzida na Argentina

Ford Ranger vai ganhar versão Tremor voltada para off-road e com motor flex

A chegada da unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber a “joia sobre rodas”, com os felizardos compradores devendo receber o veículo no final deste ano

Aston Martin Valhalla tem preço estimado em R$ 14 milhões e pode rodar nas ruas e estradas

O nome da picape e a cor foram revelados em um evento na sede da CBF, onde a Volkswagen aproveitou para anunciar também o patrocínio às seleções brasileiras de futebol masculina e feminina.

Com produção confirmada em São José dos Pinhais, no Paraná, a Tukan é um dos 21 lançamentos que a Volkswagen planeja para a América do Sul até 2028, ofensiva que conta com um investimento de R$ 20 bilhões – sendo R$ 16 bilhões direcionados ao Brasil. Ela também chega para acrescentar ao portfólio de picapes da marca no país, que conta com apenas dois modelos atualmente: Saveiro e Amarok.

Com base no teaser, que mostra a lateral traseira do modelo, indica que a picape será oferecida na configuração de cabine dupla. Na imagem, é possível ver que há uma maçaneta no início da caçamba, perto da caixa de roda, e uma faixa cinza na coluna C, que contém o nome do modelo.

Assista ao teaser divulgado pela VW:

“A Tukan simboliza uma virada estratégica para a nossa marca no Brasil e reforça o papel estratégico do país no desenvolvimento de veículos da Volkswagen, valorizando a nossa engenharia, nossas pessoas e a nossa capacidade local de criar produtos com relevância regional e vocação global”, afirma o CEO e presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

*Com informações da Volkswagen Brasil.

LEIA MAIS SOBRE PICAPES

Ford Ranger vai ganhar versão Tremor voltada para off-road e com motor flex

Versão Laramie da Ram Rampage ganha nova força com motor mais potente

Ram 2500 e 3500 chegam ao Brasil novo motor de 436 cv e três versões

Chevrolet S10 chega à linha 2026 com mais itens de série, nova cor e oito versões

Linha 2026 da Fiat Titano vem da Argentina, ganha novo motor e suspensão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Volkswagen Picape

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais