Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

Esta é a segunda reestilização do modelo Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat apresentou a linha 2026 da picape Toro com novo design inspirado em linhas retas e geométricas, novos equipamentos e visual atualizado. O modelo, que foi lançado em 2016, lidera a categoria de intermediárias, com 27.317 unidades emplacadas este ano, até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). esta é a segunda reestilização do modelo, cuja nova aparência, já havia sido adiantada na última semana.
As mudanças visuais na picape seguem a nova identidade da marca, assim como já foram apresentados os SUVs Pulse e Fastback e o sedã Cronos, trazendo, na dianteira, o DRL (Daytime Running Light) com assinatura em formato de pixels segmentados. Aproximando os modelos do futuro grande lançamento da Fiat, sem trocadilhos, que será o Grande Panda (também chamado por alguns de "SUV do Uno").
Nova grade traz linhas verticais e faróis full LED com nova assinatura luminosa Crédito: Divulgação
A grade trapezoidal com linhas verticais, os faróis full LED e o para-choque com saídas de ar nas extremidades, trazem um ar mais robusto, dando uma aparência de uma dianteira mais larga. Na traseira, as lanternas full LED também seguem a assinatura em pixels, e a maçaneta da caçamba tem um formato wide, mantendo a abertura bipartida.
Novidades no interior
Acabamentos diferentes
Toro Ultra por Divulgação
No interior, a picape ganhou atualizações tecnológicas e de conforto. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas tem nova grafia e fontes em todas as versões. O console central foi redesenhado, com um novo desenho do câmbio e agora a picape tem freio de estacionamento eletrônico com função autohold. Outra novidade é a nova entrada USB traseira com saídas dos tipos A e C.
A picape mantém as seis opções de versão, cada uma com acabamentos diferenciados de design. A Ranch continua no topo da gama, com acabamentos cromados, novas rodas diamantadas de 18 polegadas e novo revestimento de bancos em marrom. A Ultra se destaca pelos acabamentos escurecidos e capota rígida.
A Volcano traz detalhes cromados e rodas diamantadas, com o pacote Pack Tech como opcional. A Freedom combina acabamentos escurecidos com cromados, e a Endurance, versão de entrada, possui novas rodas de liga leve de 17 polegadas e bancos com novos tecidos.
Motores e tecnologia
Motorização a Diesel acompanha as versões Ranch e Volcano Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat Toro 2026 mantém os dois conjuntos de motorização. O propulsor Turbo 270 Flex entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. O motor o MultiJet 2.2 Turbodiesel, que gera 200 cv de potência e 450 Nm de torque, equipa a Ranch e a versão a diesel da Volcano. Segundo a Fiat, houve um aumento de 18% de potência e 29% no torque.
O modelo estreia a atualização dos pacotes de serviços conectados Fiat Connect////Me. O pacote Premium + Wi-Fi embarcado é oferecido gratuitamente por até seis meses, enquanto o Essential traz funcionalidades relevantes gratuitas por até cinco anos. Após o período de cortesia, os clientes podem optar por três pacotes de assinatura: Smart Control, Safe e Premium + Wi-Fi
Ficha Técnica
Fiat Toro Endurance Turbo Flex
Fiat Toro Endurance tem freio de estacionamento eletrônico e autohold Crédito: Fiat/Divulgação
Rodas de liga leve R17”
Freio de estacionamento eletrônico
USB dianteiro (tipo A/C) + traseiro (tipo A/C)
Ar-condicionado
Direção elétrica
Vidros elétricos (dianteiro/traseiro)
Travas elétricas das portas
Retrovisores elétricos com inclinação para baixo
Controle remoto das chaves
Alarme
Cluster digital de 7”
Multimídia R1 de 7”
Dois tweeters
Comandos do rádio no volante
Desembaçador do vidro traseiro
Banco do motorista ajustável
Coluna de direção rebatível e telescópica
Cruise Control TC+ (Trava eletrônica)
Airbags laterais e de cortina
Auto Hold
LED DRL segmentado
Faróis Full LED
Lanternas traseiras Full LED
Sensor de estacionamento traseiro
Capa da caçamba
Forro da caçamba
ESC, TC, HH
Luz de iluminação do porta-malas
Rack de escada
Terceira luz de freio
Freio a disco nas rodas traseiras
Preço: R$ 159.490
Fiat Toro Freedom Turbo Flex
A Toro Freedom tem central multimídia de 8,4 polegadas Crédito: Fiat/Divulgação
Todos os itens da Endurance mais:
Apoia-braço dianteiro
Rodas de liga leve R17”
Central multimídia 8,4”
Paddle Shift
Câmera de ré
Volantes em couro
A/C digital dual zone
Para-sol iluminado para o passageiro
Apoio de braço dianteiro
Tapetes
Rack de teto longitudinal
Faróis de neblina de LED
Maçaneta da porta na cor da carroceria
Retrovisores externos na cor da carroceria
Preço: R$ 169.490
Fiat Toro Volcano Turbo Flex
A Toro Volcano tem sensor de estacionamento dianteiro e carregador sem fio Crédito: Fiat/Divulgação
Todos os itens da Freedom mais:
Rodas de liga leve R18”
TBM (Conectividade) + NAV
Sensor de estacionamento dianteiro
Carregador sem fio
Bancos de couro
Apoio de braço traseiro
Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular + espelho interno eletrocrômico)
Lâmpadas de poça e tilt down
Luzes ambiente de LED
Entrada e partida sem chave
Bancos elétricos
Molduras da linha de cintura cromadas
Molduras das portas cromadas
Farol de neblina em LED
Preço: R$ 186.490
Fiat Toro Ultra Turbo Flex
A Toro Ultra é a topo de linha das versões flex Crédito: Fiat/Divulgação
Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:
Rodas R18” escurecidas
Central Multimídia10,1”
AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto)
Capota rígida
Bolsa de carga
Santantonio (Integrado)
Estribo lateral (Preto)
Para-lama
Bancos de couro com acabamento exclusivo em vermelho
Emblema externo nas portas dianteiras
Emblema interno
Acabamentos internos escurecidos
Acabamentos externos e logotipos FIAT escurecidos
Maçaneta da porta na cor da carroceria
Cor e acabamento do painel (Vermelho)
Bordado nos bancos dianteiros
Grupo de instrumentos específico (Movimento de boas-vindas)
Preço: R$ 196.490
Fiat Toro Volcano Diesel
A Volcano a diesel tem seletor de tração 4WD e controle de descida Crédito: Fiat/Divulgação
Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:
Motor 2.2 Turbodiesel
Transmissão AT9
Seletor de tração 4WD
Controle de descida
Protetor de cárter
Pneus ATR
ESC desligado (4x4 low)
Preço: R$ 210.490
Fiat Toro Ranch Diesel
A Toro Ranch em santantonio e estribo lateral cromados Crédito: Fiat/Divulgação
Todos os itens da Volcano diesel mais:
R1 10,1”
AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto)