De cara nova

Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

Picape intermediária traz um novo desenho inspirado em linhas retas e geométricas que marcam o design global da Fiat; motorização permanece a mesma

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:16 - Atualizado há 5 minutos

Esta é a segunda reestilização do modelo Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat apresentou a linha 2026 da picape Toro com novo design inspirado em linhas retas e geométricas, novos equipamentos e visual atualizado. O modelo, que foi lançado em 2016, lidera a categoria de intermediárias, com 27.317 unidades emplacadas este ano, até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). esta é a segunda reestilização do modelo, cuja nova aparência, já havia sido adiantada na última semana.

As mudanças visuais na picape seguem a nova identidade da marca, assim como já foram apresentados os SUVs Pulse e Fastback e o sedã Cronos, trazendo, na dianteira, o DRL (Daytime Running Light) com assinatura em formato de pixels segmentados. Aproximando os modelos do futuro grande lançamento da Fiat, sem trocadilhos, que será o Grande Panda (também chamado por alguns de "SUV do Uno").

Nova grade traz linhas verticais e faróis full LED com nova assinatura luminosa Crédito: Divulgação

A grade trapezoidal com linhas verticais, os faróis full LED e o para-choque com saídas de ar nas extremidades, trazem um ar mais robusto, dando uma aparência de uma dianteira mais larga. Na traseira, as lanternas full LED também seguem a assinatura em pixels, e a maçaneta da caçamba tem um formato wide, mantendo a abertura bipartida.

Novidades no interior

Acabamentos diferentes 1 de 4

No interior, a picape ganhou atualizações tecnológicas e de conforto. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas tem nova grafia e fontes em todas as versões. O console central foi redesenhado, com um novo desenho do câmbio e agora a picape tem freio de estacionamento eletrônico com função autohold. Outra novidade é a nova entrada USB traseira com saídas dos tipos A e C.

A picape mantém as seis opções de versão, cada uma com acabamentos diferenciados de design. A Ranch continua no topo da gama, com acabamentos cromados, novas rodas diamantadas de 18 polegadas e novo revestimento de bancos em marrom. A Ultra se destaca pelos acabamentos escurecidos e capota rígida.

A Volcano traz detalhes cromados e rodas diamantadas, com o pacote Pack Tech como opcional. A Freedom combina acabamentos escurecidos com cromados, e a Endurance, versão de entrada, possui novas rodas de liga leve de 17 polegadas e bancos com novos tecidos.

Motores e tecnologia

Motorização a Diesel acompanha as versões Ranch e Volcano Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat Toro 2026 mantém os dois conjuntos de motorização. O propulsor Turbo 270 Flex entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. O motor o MultiJet 2.2 Turbodiesel, que gera 200 cv de potência e 450 Nm de torque, equipa a Ranch e a versão a diesel da Volcano. Segundo a Fiat, houve um aumento de 18% de potência e 29% no torque.

O modelo estreia a atualização dos pacotes de serviços conectados Fiat Connect////Me. O pacote Premium + Wi-Fi embarcado é oferecido gratuitamente por até seis meses, enquanto o Essential traz funcionalidades relevantes gratuitas por até cinco anos. Após o período de cortesia, os clientes podem optar por três pacotes de assinatura: Smart Control, Safe e Premium + Wi-Fi

Ficha Técnica

Fiat Toro Endurance Turbo Flex

Fiat Toro Endurance tem freio de estacionamento eletrônico e autohold Crédito: Fiat/Divulgação

Rodas de liga leve R17”

Freio de estacionamento eletrônico

USB dianteiro (tipo A/C) + traseiro (tipo A/C)

Ar-condicionado

Direção elétrica

Vidros elétricos (dianteiro/traseiro)

Travas elétricas das portas

Retrovisores elétricos com inclinação para baixo

Controle remoto das chaves

Alarme

Cluster digital de 7”

Multimídia R1 de 7”

Dois tweeters

Comandos do rádio no volante

Desembaçador do vidro traseiro

Banco do motorista ajustável

Coluna de direção rebatível e telescópica

Cruise Control TC+ (Trava eletrônica)

Airbags laterais e de cortina

Auto Hold

LED DRL segmentado

Faróis Full LED

Lanternas traseiras Full LED

Sensor de estacionamento traseiro

Capa da caçamba

Forro da caçamba

ESC, TC, HH

Luz de iluminação do porta-malas

Rack de escada

Terceira luz de freio

Freio a disco nas rodas traseiras

Preço: R$ 159.490

Fiat Toro Freedom Turbo Flex

A Toro Freedom tem central multimídia de 8,4 polegadas Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Endurance mais:

Apoia-braço dianteiro

Rodas de liga leve R17”

Central multimídia 8,4”

Paddle Shift

Câmera de ré

Volantes em couro

A/C digital dual zone

Para-sol iluminado para o passageiro

Apoio de braço dianteiro

Tapetes

Rack de teto longitudinal

Faróis de neblina de LED

Maçaneta da porta na cor da carroceria

Retrovisores externos na cor da carroceria

Preço: R$ 169.490

Fiat Toro Volcano Turbo Flex

A Toro Volcano tem sensor de estacionamento dianteiro e carregador sem fio Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Freedom mais:

Rodas de liga leve R18”

TBM (Conectividade) + NAV

Sensor de estacionamento dianteiro

Carregador sem fio

Bancos de couro

Apoio de braço traseiro

Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular + espelho interno eletrocrômico)

Lâmpadas de poça e tilt down

Luzes ambiente de LED

Entrada e partida sem chave

Bancos elétricos

Molduras da linha de cintura cromadas

Molduras das portas cromadas

Farol de neblina em LED

Preço: R$ 186.490

Fiat Toro Ultra Turbo Flex

A Toro Ultra é a topo de linha das versões flex Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:

Rodas R18” escurecidas

Central Multimídia10,1”

AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto)

Capota rígida

Bolsa de carga

Santantonio (Integrado)

Estribo lateral (Preto)

Para-lama

Bancos de couro com acabamento exclusivo em vermelho

Emblema externo nas portas dianteiras

Emblema interno

Acabamentos internos escurecidos

Acabamentos externos e logotipos FIAT escurecidos

Maçaneta da porta na cor da carroceria

Cor e acabamento do painel (Vermelho)

Bordado nos bancos dianteiros

Grupo de instrumentos específico (Movimento de boas-vindas)

Preço: R$ 196.490

Fiat Toro Volcano Diesel

A Volcano a diesel tem seletor de tração 4WD e controle de descida Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:

Motor 2.2 Turbodiesel

Transmissão AT9

Seletor de tração 4WD

Controle de descida

Protetor de cárter

Pneus ATR

ESC desligado (4x4 low)

Preço: R$ 210.490

Fiat Toro Ranch Diesel

A Toro Ranch em santantonio e estribo lateral cromados Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano diesel mais:

R1 10,1”

AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto)

Retrovisores externos cromados

Estribo lateral (cromado)

Santantonio (cromado)

Para-lama

Bancos de couro (acabamento específico "Marrom")

Emblema externo nas portas dianteiras

Emblema interno

Acabamentos internos escurecidos

Acabamentos externos cromados

Cor e acabamento do painel (Marrom)

Bordado nos bancos dianteiros

Tapetes em carpete

Preço: R$ 228.490

*Com informações da Fiat.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta