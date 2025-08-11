Home
Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

Picape intermediária traz um novo desenho inspirado em linhas retas e geométricas que marcam o design global da Fiat; motorização permanece a mesma

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:16

 - Atualizado há 5 minutos

Toro Ultra MY26
Esta é a segunda reestilização do modelo Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat apresentou a linha 2026 da picape Toro com novo design inspirado em linhas retas e geométricas, novos equipamentos e visual atualizado. O modelo, que foi lançado em 2016, lidera a categoria de intermediárias, com 27.317 unidades emplacadas este ano, até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). esta é a segunda reestilização do modelo, cuja nova aparência, já havia sido adiantada na última semana.

As mudanças visuais na picape seguem a nova identidade da marca, assim como já foram apresentados os SUVs Pulse e Fastback e o sedã Cronos, trazendo, na dianteira, o DRL (Daytime Running Light) com assinatura em formato de pixels segmentados. Aproximando os modelos do futuro grande lançamento da Fiat, sem trocadilhos, que será o Grande Panda (também chamado por alguns de "SUV do Uno").

Toro Ultra MY26
Nova grade traz linhas verticais e faróis full LED com nova assinatura luminosa Crédito: Divulgação

A grade trapezoidal com linhas verticais, os faróis full LED e o para-choque com saídas de ar nas extremidades, trazem um ar mais robusto, dando uma aparência de uma dianteira mais larga. Na traseira, as lanternas full LED também seguem a assinatura em pixels, e a maçaneta da caçamba tem um formato wide, mantendo a abertura bipartida.

Novidades no interior

Acabamentos diferentes

Toro Ultra por Divulgação
Toro Freedom por Divulgação
Toro Endurance por Divulgação
Toro Volcano Diesel por Divulgação
1 de 4
Toro Ultra por Divulgação

No interior, a picape ganhou atualizações tecnológicas e de conforto. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas tem nova grafia e fontes em todas as versões. O console central foi redesenhado, com um novo desenho do câmbio e agora a picape tem freio de estacionamento eletrônico com função autohold. Outra novidade é a nova entrada USB traseira com saídas dos tipos A e C.

A picape mantém as seis opções de versão, cada uma com acabamentos diferenciados de design. A Ranch continua no topo da gama, com acabamentos cromados, novas rodas diamantadas de 18 polegadas e novo revestimento de bancos em marrom. A Ultra se destaca pelos acabamentos escurecidos e capota rígida.

A Volcano traz detalhes cromados e rodas diamantadas, com o pacote Pack Tech como opcional. A Freedom combina acabamentos escurecidos com cromados, e a Endurance, versão de entrada, possui novas rodas de liga leve de 17 polegadas e bancos com novos tecidos.

Motores e tecnologia

Toro Ranch MY26
Motorização a Diesel acompanha as versões Ranch e Volcano Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat Toro 2026 mantém os dois conjuntos de motorização. O propulsor Turbo 270 Flex entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. O motor o MultiJet 2.2 Turbodiesel, que gera 200 cv de potência e 450 Nm de torque, equipa a Ranch e a versão a diesel da Volcano. Segundo a Fiat, houve um aumento de 18% de potência e 29% no torque.

O modelo estreia a atualização dos pacotes de serviços conectados Fiat Connect////Me. O pacote Premium + Wi-Fi embarcado é oferecido gratuitamente por até seis meses, enquanto o Essential traz funcionalidades relevantes gratuitas por até cinco anos. Após o período de cortesia, os clientes podem optar por três pacotes de assinatura: Smart Control, Safe e Premium + Wi-Fi

Ficha Técnica

Fiat Toro Endurance Turbo Flex

Toro Endurance MY26
Fiat Toro Endurance tem freio de estacionamento eletrônico e autohold Crédito: Fiat/Divulgação

  • Rodas de liga leve R17” 
  • Freio de estacionamento eletrônico 
  • USB dianteiro (tipo A/C) + traseiro (tipo A/C) 
  • Ar-condicionado 
  • Direção elétrica 
  • Vidros elétricos (dianteiro/traseiro) 
  • Travas elétricas das portas 
  • Retrovisores elétricos com inclinação para baixo 
  • Controle remoto das chaves 
  • Alarme 
  • Cluster digital de 7” 
  • Multimídia R1 de 7” 
  • Dois tweeters 
  • Comandos do rádio no volante 
  • Desembaçador do vidro traseiro 
  • Banco do motorista ajustável 
  • Coluna de direção rebatível e telescópica 
  • Cruise Control TC+ (Trava eletrônica) 
  • Airbags laterais e de cortina 
  • Auto Hold 
  • LED DRL segmentado 
  • Faróis Full LED 
  • Lanternas traseiras Full LED 
  • Sensor de estacionamento traseiro 
  • Capa da caçamba 
  • Forro da caçamba 
  • ESC, TC, HH 
  • Luz de iluminação do porta-malas 
  • Rack de escada 
  • Terceira luz de freio 
  • Freio a disco nas rodas traseiras 
  • Preço: R$ 159.490

Fiat Toro Freedom Turbo Flex

Toro Freedom MY26
A Toro Freedom tem central multimídia de 8,4 polegadas Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Endurance mais: 

  • Apoia-braço dianteiro 
  • Rodas de liga leve R17” 
  • Central multimídia 8,4” 
  • Paddle Shift 
  • Câmera de ré 
  • Volantes em couro 
  • A/C digital dual zone 
  • Para-sol iluminado para o passageiro 
  • Apoio de braço dianteiro 
  • Tapetes 
  • Rack de teto longitudinal 
  • Faróis de neblina de LED 
  • Maçaneta da porta na cor da carroceria 
  • Retrovisores externos na cor da carroceria
  • Preço: R$ 169.490 

Fiat Toro Volcano Turbo Flex

Toro Volcano Flex MY26
A Toro Volcano tem sensor de estacionamento dianteiro e carregador sem fio Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Freedom mais: 

  • Rodas de liga leve R18” 
  • TBM (Conectividade) + NAV 
  • Sensor de estacionamento dianteiro 
  • Carregador sem fio 
  • Bancos de couro 
  • Apoio de braço traseiro 
  • Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular + espelho interno eletrocrômico) 
  • Lâmpadas de poça e tilt down 
  • Luzes ambiente de LED 
  • Entrada e partida sem chave 
  • Bancos elétricos 
  • Molduras da linha de cintura cromadas 
  • Molduras das portas cromadas 
  • Farol de neblina em LED 
  • Preço: R$ 186.490

Fiat Toro Ultra Turbo Flex

Toro Ultra MY26
A Toro Ultra é a topo de linha das versões flex Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais: 

  • Rodas R18” escurecidas 
  • Central Multimídia10,1” 
  • AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto) 
  •  Capota rígida 
  • Bolsa de carga 
  • Santantonio (Integrado) 
  • Estribo lateral (Preto) 
  • Para-lama 
  • Bancos de couro com acabamento exclusivo em vermelho 
  • Emblema externo nas portas dianteiras 
  • Emblema interno 
  • Acabamentos internos escurecidos 
  • Acabamentos externos e logotipos FIAT escurecidos 
  • Maçaneta da porta na cor da carroceria 
  • Cor e acabamento do painel (Vermelho) 
  • Bordado nos bancos dianteiros 
  • Grupo de instrumentos específico (Movimento de boas-vindas) 
  • Preço: R$ 196.490

Fiat Toro Volcano Diesel

Toro Volcano Diesel MY26
A Volcano a diesel tem seletor de tração 4WD e controle de descida Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano 1.3 AT mais: 

  • Motor 2.2 Turbodiesel 
  • Transmissão AT9 
  • Seletor de tração 4WD 
  • Controle de descida 
  • Protetor de cárter 
  • Pneus ATR 
  • ESC desligado (4x4 low) 
  • Preço: R$ 210.490

Fiat Toro Ranch Diesel

Toro Ranch MY26
A Toro Ranch em santantonio e estribo lateral cromados Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da Volcano diesel mais: 

  • R1 10,1” 
  • AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação Automática do Farol Alto) 
  • Retrovisores externos cromados 
  • Estribo lateral (cromado) 
  • Santantonio (cromado) 
  • Para-lama 
  • Bancos de couro (acabamento específico "Marrom") 
  • Emblema externo nas portas dianteiras 
  • Emblema interno 
  • Acabamentos internos escurecidos 
  • Acabamentos externos cromados 
  • Cor e acabamento do painel (Marrom) 
  • Bordado nos bancos dianteiros 
  • Tapetes em carpete 
  • Preço: R$ 228.490

*Com informações da Fiat.

