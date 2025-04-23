Fiat Cronos estreia design novo na linha 2026 preparando mudanças na marca

Novo visual do Fiat Cronos já havia sido adiantado pela montadora em teaser Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat começou a fazer mudanças visuais em seus modelos no Brasil, seguindo o desenho de seu carro global, o Grande Panda, que também será comercializado no Brasil. O primeiro modelo a ganhar mudanças no visual é o Cronos, que já tinha adiantado a cara nova, em um teaser divulgado no final de março (a Strada deve ser o próximo modelo a adotar o novo visual).

Agora, o sedã, que comercializou, de janeiro a março, 7.840 unidades (ficando em terceiro na categoria e em primeiro quando se leva em conta apenas sedãs pequenos), apresenta a linha 2026, com novidades no seu design. De linhas mais retas, todas as versões terão nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis.

O para-choque segue a mesma linguagem da nova grade com linhas mais retificadas, conectando-se à grade inferior, que possui temas verticais alinhados à grade superior e um longo aplique horizontal. Na traseira, o para-choque ganha um volume mais robusto e elementos verticais.

Fiat Cronos 2026

Todas as versões também estreiam novas rodas: a Precision 1.3 AT, ganhou um novo design para suas rodas 16”, enquanto as versões Drive 1.3 AT e Drive 1.0, tiveram suas rodas em aço repaginadas. Além disso, todas as versões receberam retrovisores externos preto brilhante.

Já as versões Precision e Drive, equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz, assim como aconteceu na linha Argo. Os faróis passam a ter tecnologia full LED, juntamente com o novo farol de neblina em LED, que chega como item de série na versão Precision e como opcional na Drive.

Espelhamento sem fio

Modelo passa a contar com espelhamento sem fio para o multimídia Crédito: Fiat/Divulgação

No interior, os acabamentos e o teto foram escurecidos e o modelo passou a ter espelhamento sem fio para o celular, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay. Ainda no interior, a versão Precision passou a contar com 4 airbags de série.

A motorização permanece a mesma, com duas opções. O propulsor 1.0 aspirado para a versão de entrada, a Drive, com potência de 75 cv (etanol) ou 71 cv (gasolina), 10,7 kgfm de torque e câmbio manual de 5 marchas. Já o motor Firefly 1,3 tem 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque e câmbio CVT de seis velocidades; equipando as versões Drive AT e Precision.

O sedã conta ainda, em todas as versões, com central multimídia de 7" touchscreen com Android Auto e Apple Car Play. Já a versão Precision 1.3 AT ttem bancos em couro ecológico.

*Com informações da Fiat.

Lista de equipamentos

Fiat Cronos Drive 1.0

Versão Drive do Cronos tem multimídia com espelhamento Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: R$ 103.409

R$ 103.409 Direção elétrica

Vidros elétricos

Travamento elétrico das portas

Alarme perimétrico

Ajuste de altura de volante do banco do motorista

ITPMS

Multimídia 7”

Volante multifuncional

Entradas USB para bancos traseiros

Sensor de estacionamento traseiro

Assinatura em LED nos faróis

Rodas em aço 15”

Espelhamento sem fio

Interior escurecido

Retrovisores externos preto brilhante + opcionais:

Câmera de ré

Retrovisor externo elétrico

Rodas de liga-leve 15”

Fiat Cronos Drive 1.3 AT

Versão automática do Cronos Drive tem motor 1.3 Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: R$ 113.990

R$ 113.990 Todos os itens do Drive 1.0

Câmbio automático CVT

Piloto automático

Modo sport

Farol full LED + opcionais:

Câmera de ré

Retrovisor externo elétrico

Chave presencial (keyless)

Ar-condicionado digital

Spoiler traseiro e frisos laterais pretos

Interior + banco customizado

Volante em couro ecológico

Badge especial

Rodas de liga-leve escurecidas

Farol de neblina em LED

Fiat Cronos Precision 1.3 AT

A versão Precision tem bancos de couro Crédito: Fiat/Divulgação