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Linhas retas

Fiat Cronos estreia design novo na linha 2026 preparando mudanças na marca

Modelo teve teaser divulgado no final de março e chega às lojas com nova grade frontal, seguindo desenho do Grande Panda, carro global que em breve será lançado no Brasil

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2025 às 14:50
Fiat Cronos Linha 2026
Novo visual do Fiat Cronos já havia sido adiantado pela montadora em teaser Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat começou a fazer mudanças visuais em seus modelos no Brasil, seguindo o desenho de seu carro global, o Grande Panda, que também será comercializado no Brasil. O primeiro modelo a ganhar mudanças no visual é o Cronos, que já tinha adiantado a cara nova, em um teaser divulgado no final de março (a Strada deve ser o próximo modelo a adotar o novo visual).
Agora, o sedã, que comercializou, de janeiro a março, 7.840 unidades (ficando em terceiro na categoria e em primeiro quando se leva em conta apenas sedãs pequenos), apresenta a linha 2026, com novidades no seu design. De linhas mais retas, todas as versões terão nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis.
O para-choque segue a mesma linguagem da nova grade com linhas mais retificadas, conectando-se à grade inferior, que possui temas verticais alinhados à grade superior e um longo aplique horizontal. Na traseira, o para-choque ganha um volume mais robusto e elementos verticais.

Fiat Cronos 2026

Todas as versões também estreiam novas rodas: a Precision 1.3 AT, ganhou um novo design para suas rodas 16”, enquanto as versões Drive 1.3 AT e Drive 1.0, tiveram suas rodas em aço repaginadas. Além disso, todas as versões receberam retrovisores externos preto brilhante.
Já as versões Precision e Drive, equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz, assim como aconteceu na linha Argo. Os faróis passam a ter tecnologia full LED, juntamente com o novo farol de neblina em LED, que chega como item de série na versão Precision e como opcional na Drive.

Espelhamento sem fio

Fiat Cronos Linha 2026
Modelo passa a contar com espelhamento sem fio para o multimídia Crédito: Fiat/Divulgação
No interior, os acabamentos e o teto foram escurecidos e o modelo passou a ter espelhamento sem fio para o celular, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay. Ainda no interior, a versão Precision passou a contar com 4 airbags de série.
A motorização permanece a mesma, com duas opções. O propulsor 1.0 aspirado para a versão de entrada, a Drive, com potência de 75 cv (etanol) ou 71 cv (gasolina), 10,7 kgfm de torque e câmbio manual de 5 marchas. Já o motor Firefly 1,3 tem 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque e câmbio CVT de seis velocidades; equipando as versões Drive AT e Precision.
O sedã conta ainda, em todas as versões, com central multimídia de 7" touchscreen com Android Auto e Apple Car Play. Já a versão Precision 1.3 AT ttem bancos em couro ecológico.
*Com informações da Fiat.

Lista de equipamentos

Fiat Cronos Drive 1.0

Fiat Cronos Linha 2026
Versão Drive do Cronos tem multimídia com espelhamento Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço: R$ 103.409 
  • Direção elétrica 
  • Vidros elétricos 
  • Travamento elétrico das portas 
  • Alarme perimétrico 
  • Ajuste de altura de volante do banco do motorista 
  • ITPMS 
  • Multimídia 7” 
  • Volante multifuncional 
  • Entradas USB para bancos traseiros 
  • Sensor de estacionamento traseiro 
  • Assinatura em LED nos faróis 
  • Rodas em aço 15” 
  • Espelhamento sem fio 
  • Interior escurecido 
  • Retrovisores externos preto brilhante 
+ opcionais: 
  • Câmera de ré 
  • Retrovisor externo elétrico 
  • Rodas de liga-leve 15”

Fiat Cronos Drive 1.3 AT

Fiat Cronos Linha 2026
Versão automática do Cronos Drive tem motor 1.3 Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço: R$ 113.990
  • Todos os itens do Drive 1.0
  • Câmbio automático CVT 
  • Piloto automático 
  • Modo sport 
  • Farol full LED 
+ opcionais: 
  • Câmera de ré 
  • Retrovisor externo elétrico 
  • Chave presencial (keyless) 
  • Ar-condicionado digital 
  • Spoiler traseiro e frisos laterais pretos 
  • Interior + banco customizado 
  • Volante em couro ecológico 
  • Badge especial 
  • Rodas de liga-leve escurecidas 
  • Farol de neblina em LED

Fiat Cronos Precision 1.3 AT

Fiat Cronos Linha 2026
A versão Precision tem bancos de couro Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço: R$ 119.990
  • Todos os itens do Drive 1.3 AT 
  • Bancos em couro preto 
  • 4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça) 
  • Ar- condicionado digital 
  • Luzes de cortesia sob retrovisores 
  • Bancos traseiros bipartidos 60/40 
  • Maçanetas externas cromadas 
  • Acendimento automático dos faróis 
  • Roda de liga de 16” diamantada 
  • Farol de neblina em LED 
+ opcional: 
  • Revestimento em couro marrom nos bancos

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