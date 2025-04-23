Fiat Cronos estreia design novo na linha 2026 preparando mudanças na marca

A Fiat começou a fazer mudanças visuais em seus modelos no Brasil, seguindo o desenho de seu carro global, o Grande Panda, que também será comercializado no Brasil. O primeiro modelo a ganhar mudanças no visual é o Cronos, que já tinha adiantado a cara nova, em um teaser divulgado no final de março (a Strada deve ser o próximo modelo a adotar o novo visual).
Agora, o sedã, que comercializou, de janeiro a março, 7.840 unidades (ficando em terceiro na categoria e em primeiro quando se leva em conta apenas sedãs pequenos), apresenta a linha 2026, com novidades no seu design. De linhas mais retas, todas as versões terão nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis.
O para-choque segue a mesma linguagem da nova grade com linhas mais retificadas, conectando-se à grade inferior, que possui temas verticais alinhados à grade superior e um longo aplique horizontal. Na traseira, o para-choque ganha um volume mais robusto e elementos verticais.
Fiat Cronos 2026
Todas as versões também estreiam novas rodas: a Precision 1.3 AT, ganhou um novo design para suas rodas 16”, enquanto as versões Drive 1.3 AT e Drive 1.0, tiveram suas rodas em aço repaginadas. Além disso, todas as versões receberam retrovisores externos preto brilhante.
Já as versões Precision e Drive, equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz, assim como aconteceu na linha Argo. Os faróis passam a ter tecnologia full LED, juntamente com o novo farol de neblina em LED, que chega como item de série na versão Precision e como opcional na Drive.
Espelhamento sem fio
No interior, os acabamentos e o teto foram escurecidos e o modelo passou a ter espelhamento sem fio para o celular, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay. Ainda no interior, a versão Precision passou a contar com 4 airbags de série.
A motorização permanece a mesma, com duas opções. O propulsor 1.0 aspirado para a versão de entrada, a Drive, com potência de 75 cv (etanol) ou 71 cv (gasolina), 10,7 kgfm de torque e câmbio manual de 5 marchas. Já o motor Firefly 1,3 tem 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque e câmbio CVT de seis velocidades; equipando as versões Drive AT e Precision.
O sedã conta ainda, em todas as versões, com central multimídia de 7" touchscreen com Android Auto e Apple Car Play. Já a versão Precision 1.3 AT ttem bancos em couro ecológico.
*Com informações da Fiat.
Lista de equipamentos
Fiat Cronos Drive 1.0
- Preço: R$ 103.409
- Direção elétrica
- Vidros elétricos
- Travamento elétrico das portas
- Alarme perimétrico
- Ajuste de altura de volante do banco do motorista
- ITPMS
- Multimídia 7”
- Volante multifuncional
- Entradas USB para bancos traseiros
- Sensor de estacionamento traseiro
- Assinatura em LED nos faróis
- Rodas em aço 15”
- Espelhamento sem fio
- Interior escurecido
- Retrovisores externos preto brilhante
- Câmera de ré
- Retrovisor externo elétrico
- Rodas de liga-leve 15”
Fiat Cronos Drive 1.3 AT
- Preço: R$ 113.990
- Todos os itens do Drive 1.0
- Câmbio automático CVT
- Piloto automático
- Modo sport
- Farol full LED
- Câmera de ré
- Retrovisor externo elétrico
- Chave presencial (keyless)
- Ar-condicionado digital
- Spoiler traseiro e frisos laterais pretos
- Interior + banco customizado
- Volante em couro ecológico
- Badge especial
- Rodas de liga-leve escurecidas
- Farol de neblina em LED
Fiat Cronos Precision 1.3 AT
- Preço: R$ 119.990
- Todos os itens do Drive 1.3 AT
- Bancos em couro preto
- 4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça)
- Ar- condicionado digital
- Luzes de cortesia sob retrovisores
- Bancos traseiros bipartidos 60/40
- Maçanetas externas cromadas
- Acendimento automático dos faróis
- Roda de liga de 16” diamantada
- Farol de neblina em LED
- Revestimento em couro marrom nos bancos